Аскрен: «Мне кажется, что у Джона Джонса компромат на Дану Уайта»

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) считает, что UFC, отказываясь проводить бой экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (14-3), превращается в бокс.

«Мне кажется, что у Джона компромат на Дану, — сказал Аскрен. — Дана обычно не терпел такого поведения. Он бы сказал: «Мы хотим увидеть, кто действительно лучший. Мы не хотим тратить время на интриги и не хотим ставить рекорды. Мы этого не делаем. Это то, чем занимается бокс. В UFC мы выводим в октагон лучших бойцов и смотрим, кто победит.

Дана Уайт идет ему навстречу и дает возможность Стипе Миочичу проводить бои. Ведь Стипе скоро исполнится четыре года с момента его последнего поединка. А у вас есть этот молодой временный чемпион — Том Аспиналл. Он просто зверь, он побеждает всех своих соперников. И если их не сведут вместе, то есть вероятность, что Джон победит Стипе и затем скажет: «С меня хватит, я ухожу». И тогда мы никогда не увидим боя Джона с Томом», — сказал Аскрен на шоу Funky and the Champ.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.