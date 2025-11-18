Жумагулов о шансах Рахмонова в поединке с Махачевым: «Ислам в расцвете своей карьеры, он на другом уровне»

Бывший казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов предположил, какие были бы шансы у Шавката Рахмонова с чемпионом UFC в легком и полусреднем весах Исламом Махачевым.

«Ислам в расцвете своей карьеры. В данный момент у него никто не выиграет в двух дивизионах, где он чемпион. Он на пике сейчас. Его борьба на другом уровне. И ударку видели же его — как ударников перебивает. Думаю, вот, Усман может что-то показать против него... Но склоняюсь к Исламу — он победит», — приводит Legalbet слова Жумагулова.

Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе в воскресенье, 16 ноября, победив австралийца Джека Делла Маддалену в главном бою турнира UFC 322.

Шавкат Рахмонов занимает четвертое место в рейтинге полусреднего веса в UFC и считается одним из претендентов на титульный бой.