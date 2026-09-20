Бой Гана и Хокита станет главным на турнире UFC 334
Промоушен официально анонсировал список боев главного карда турнира UFC 334, который пройдет в ночь на 15 ноября в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
Главным событием UFC 334 станет поединок за титул чемпиона в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом.
В со-главном событии вечера состоится поединок за титул чемпионки в легчайшем весе между американкой Кайлой Харрисон и бразильянкой Амандой Нуньес.
Также на турнире пройдет бой в среднем весе между американцем Донте Джонсон и россиянином Байсангуром Сусуркаевым.
Главный кард турнира UFC 334
Сирил Ган (Франция) — Джош Хокит (США)
Кайла Харрисон (США) — Аманда Нуньес (Бразилия)
Кайо Борральо (Бразилия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды)
Урош Медич (Сербия) — Кевин Холланд (США)
Билал Хасан (Индонезия) — Луис Гуруле (США)