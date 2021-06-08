Начинает каждое утро с лимонного сока.

24 июля после двухлетнего бана за допинг в клетку вернется экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. 35-летний боец подерется со своим бывшим спарринг-партнером, а ныне третьим номером дивизиона Кори Сэндхэгеном.

Для Ти Джея возвращение означает не только преодоление последствий простоя, но и борьбу с гораздо более серьезным параметром времени — возрастом. Он у него достиг критической отметки — в 35 лет атлеты легких категорий, как правило, находятся уже на последнем излете. Да, мы видели пример Рафаэля Ассунсао, который к 35 годам шел в легчайшем весе на четырех победах подряд (в 35 лет бразилец, кстати, разобрал 3-0 по раундам нынешнего топа дивизиона Роба Фонта), однако, во-первых, как раз таки после 35 лет Ассунсао в UFC больше не побеждал, а во-вторых, стиль бразильца построен на глубоко защитных принципах, что так или иначе обещает чуть большее долголетие.

Диллашоу же боец атакующий — очень интенсивный, быстрый, динамичный, с огромным упором на футворк, смену направлений и энергозатратные комбинации, требующие резких обманных движений и отменных инстинктов. Например, свое фирменное комбо «ложный тейкдаун + хайкик» он всегда бил на огромной скорости, с очень быстрым поворотом корпуса и бедра. Но одно дело — эффективно бить такую комбинацию в 30 лет или даже 32, другое — в 35. Стиль Диллашоу сильно завязан на идеальном здоровье и молодости, поэтому вполне объяснимо его решение набрать к возвращению 5-6 кг мышечной массы, потяжелев с 70 кг до 76. Да, весогонки теперь будут сложнее, но зато сила поможет компенсировать возможную просадку в скорости и динамике.

« Набирать качественный вес в 10 раз сложнее, чем его сбрасывать, — объяснил Диллашоу на подкасте Satsang свое решение утяжелиться. — Это отдельная полноценная работа. Ты встаешь утром , и помимо тренировок перед тобой задача набирать массу, а это целый рабочий день. Немыслимо, сколько полезной еды нужно съесть, чтобы набрать нужное число калорий. К примеру, один хороший бургер может дать 1200 калорий, а чтобы набрать те же 1200 калорий качественной едой, нужно съесть гигантское ее количество. При наборе веса ты должен часто заставлять себя есть, даже когда нет аппетита.

Я также отказался от аэробных кардиоупражнений. Никаких пробежек по 30-35 минут. Когда ты набираешь вес, такое кардио делать нельзя. Сейчас я делаю так называемое кардио лактатного порога. Я много работаю с железом, минута отдыха между подходами и две минуты отдыха между упражнениями. Вот такие анаэробные взрывы и есть мое кардио, я толкаю лактатный порог вверх. В конце же тренировки я делаю спринты на байке и интервальные заезды, когда набираю максимальный темп и удерживаю его какой-то интервал времени.

Благодаря такой работе я уже набрал вес в 76 кг. Хотя раньше я весил под 69-71 кг. Мои ноги раздулись мышцами, потяжелели. При этом мое кардио в порядке, хотя я не делаю ничего аэробного. Когда начнется лагерь к бою, я начну бегать кроссы, но, по нашим расчетам, я хоть и уменьшусь в размерах, все набранные мышцы никуда не денутся. Это очень тяжелый тренировочный отрезок в моей жизни. У меня два выходных в неделю — среда и воскресенье. Четверг — тяжелейший день, я иду к моему тренеру по функционалке Сэму Калавитт е и даже нервничаю, потому что предстоит работа адской сложности. Я понял, как непросто приходится тощим ребятам, у которых не набирается вес. Это настоящий адский труд — набрать даже 5 кг чистой мышечной массы » .

Помочь Ти Джею в антистарении должно и его фанатичное служение ЗОЖ. Американец давно сотрудничает с бывшим научным сотрудником по питанию в NASA Сэмом Калавит той , сдает на анализы даже волосы, принимает инфракрасную сауну и пьет соки по особой технологии отжима — их он получает из соковыжималки за $ 30 000. Такая выжималка сохраняет гораздо больше витаминов и полезных питательных веществ по сравнению с обычной.

« Соки из соковыжималок холодного отжима изменили мою жизнь и здоровье, — сказал Диллашоу на подкасте The Habits & Hustle Podcast. — Каждое утро я начинаю со стакана воды со свежевыжатым лимонным соком. Я пью воду с лимоном за 10 минут до еды. Вода с лимоном помогает сразу же заработать как следует кислотно-щелочному балансу, а лимонная кожура повышает уровни гормонов. Очень важно выжимать сок из кожуры, потому что в лимонной кожуре больше всего полезных микроэлементов. Некоторые люди просто выдавливают из лимона сок, не задействуя кожуру, но так они теряют самую главную пользу.

Очень важна соковыжималка. Обычные центрифужные соковыжималки, которые используются, например, в Whole Foods или других супермаркетах , — они выжимают на высокой скорости, просто превращают все в дикий фарш , и на такой высокоскоростной перемолке создается высокая температура, которая уничтожает массу полезных микроэлементов. Также продают очень много поддельных соковыжималок холодного отжима, которые тоже используют в своих технологиях высокое давление и уничтожают все витамины. У меня выжималка за $ 30 000, она выжимает сок медленно, сохраняет все микроэлементы и структуру сока. Такие соки даже выглядят по-другому.

Я точно знаю пользу таких соков и их отличие, потому что мы делаем анализы. Мы отдаем на анализы мои волосы, делаем кучу всего другого и видим конкретные результаты. Некоторые атлеты просто ориентируются на самочувствие: «О, теперь я себя лучше чувствую». Я на такое не полагаюсь, чтобы избежать эффекта плацебо. Мне нужны конкретные результаты анализов. Мой тренер по функциональной подготовке и здоровью Сэм Калавит т а раньше работал в NASA, и он прекрасно осведомлен о нужной системе анализов. Поэтому я точно знаю, что соки по технологии холодного отжима изменили мою жизнь и здоровье » .