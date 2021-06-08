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Соки холодного отжима изменили жизнь чемпиона UFC. Он делает их из выжималки за $ 30 000 — так больше витаминов

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Теги:
Начинает каждое утро с лимонного сока.
 
Ти Джей Диллашоу.Крутой боец UFC оказался лжецом. Диллашоу наказан за допинг

24 июля после двухлетнего бана за допинг в клетку вернется экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. 35-летний боец подерется со своим бывшим спарринг-партнером, а ныне третьим номером дивизиона Кори Сэндхэгеном.

Для Ти Джея возвращение означает не только преодоление последствий простоя, но и борьбу с гораздо более серьезным параметром времени — возрастом. Он у него достиг критической отметки — в 35 лет атлеты легких категорий, как правило, находятся уже на последнем излете. Да, мы видели пример Рафаэля Ассунсао, который к 35 годам шел в легчайшем весе на четырех победах подряд (в 35 лет бразилец, кстати, разобрал 3-0 по раундам нынешнего топа дивизиона Роба Фонта), однако, во-первых, как раз таки после 35 лет Ассунсао в UFC больше не побеждал, а во-вторых, стиль бразильца построен на глубоко защитных принципах, что так или иначе обещает чуть большее долголетие.

 

Диллашоу же боец атакующий — очень интенсивный, быстрый, динамичный, с огромным упором на футворк, смену направлений и энергозатратные комбинации, требующие резких обманных движений и отменных инстинктов. Например, свое фирменное комбо «ложный тейкдаун + хайкик» он всегда бил на огромной скорости, с очень быстрым поворотом корпуса и бедра. Но одно дело — эффективно бить такую комбинацию в 30 лет или даже 32, другое — в 35. Стиль Диллашоу сильно завязан на идеальном здоровье и молодости, поэтому вполне объяснимо его решение набрать к возвращению 5-6 кг мышечной массы, потяжелев с 70 кг до 76. Да, весогонки теперь будут сложнее, но зато сила поможет компенсировать возможную просадку в скорости и динамике.

«Набирать качественный вес в 10 раз сложнее, чем его сбрасывать, — объяснил Диллашоу на подкасте Satsang свое решение утяжелиться. — Это отдельная полноценная работа. Ты встаешь утром, и помимо тренировок перед тобой задача набирать массу, а это целый рабочий день. Немыслимо, сколько полезной еды нужно съесть, чтобы набрать нужное число калорий. К примеру, один хороший бургер может дать 1200 калорий, а чтобы набрать те же 1200 калорий качественной едой, нужно съесть гигантское ее количество. При наборе веса ты должен часто заставлять себя есть, даже когда нет аппетита.

 

 
Петр Ян.Петр Ян: «Допинг Диллашоу? Молодец, что не стал отрицать свою вину»

Я также отказался от аэробных кардиоупражнений. Никаких пробежек по 30-35 минут. Когда ты набираешь вес, такое кардио делать нельзя. Сейчас я делаю так называемое кардио лактатного порога. Я много работаю с железом, минута отдыха между подходами и две минуты отдыха между упражнениями. Вот такие анаэробные взрывы и есть мое кардио, я толкаю лактатный порог вверх. В конце же тренировки я делаю спринты на байке и интервальные заезды, когда набираю максимальный темп и удерживаю его какой-то интервал времени.

Благодаря такой работе я уже набрал вес в 76 кг. Хотя раньше я весил под 69-71 кг. Мои ноги раздулись мышцами, потяжелели. При этом мое кардио в порядке, хотя я не делаю ничего аэробного. Когда начнется лагерь к бою, я начну бегать кроссы, но, по нашим расчетам, я хоть и уменьшусь в размерах, все набранные мышцы никуда не денутся. Это очень тяжелый тренировочный отрезок в моей жизни. У меня два выходных в неделю — среда и воскресенье. Четверг — тяжелейший день, я иду к моему тренеру по функционалке Сэму Калавитте и даже нервничаю, потому что предстоит работа адской сложности. Я понял, как непросто приходится тощим ребятам, у которых не набирается вес. Это настоящий адский труд — набрать даже 5 кг чистой мышечной массы».

Помочь Ти Джею в антистарении должно и его фанатичное служение ЗОЖ. Американец давно сотрудничает с бывшим научным сотрудником по питанию в NASA Сэмом Калавиттой, сдает на анализы даже волосы, принимает инфракрасную сауну и пьет соки по особой технологии отжима — их он получает из соковыжималки за $ 30 000. Такая выжималка сохраняет гораздо больше витаминов и полезных питательных веществ по сравнению с обычной.

«Соки из соковыжималок холодного отжима изменили мою жизнь и здоровье, — сказал Диллашоу на подкасте The Habits & Hustle Podcast. — Каждое утро я начинаю со стакана воды со свежевыжатым лимонным соком. Я пью воду с лимоном за 10 минут до еды. Вода с лимоном помогает сразу же заработать как следует кислотно-щелочному балансу, а лимонная кожура повышает уровни гормонов. Очень важно выжимать сок из кожуры, потому что в лимонной кожуре больше всего полезных микроэлементов. Некоторые люди просто выдавливают из лимона сок, не задействуя кожуру, но так они теряют самую главную пользу.

 

 
28&nbsp;февраля 2017 года. Москва. Александр Сарнавский (слева) на&nbsp;тренировке Александра Шлеменко.«Будем ждать летального исхода?» В боксе и ММА задумались над ограничением весогонки

Очень важна соковыжималка. Обычные центрифужные соковыжималки, которые используются, например, в Whole Foods или других супермаркетах, — они выжимают на высокой скорости, просто превращают все в дикий фарш, и на такой высокоскоростной перемолке создается высокая температура, которая уничтожает массу полезных микроэлементов. Также продают очень много поддельных соковыжималок холодного отжима, которые тоже используют в своих технологиях высокое давление и уничтожают все витамины. У меня выжималка за $ 30 000, она выжимает сок медленно, сохраняет все микроэлементы и структуру сока. Такие соки даже выглядят по-другому.

Я точно знаю пользу таких соков и их отличие, потому что мы делаем анализы. Мы отдаем на анализы мои волосы, делаем кучу всего другого и видим конкретные результаты. Некоторые атлеты просто ориентируются на самочувствие: «О, теперь я себя лучше чувствую». Я на такое не полагаюсь, чтобы избежать эффекта плацебо. Мне нужны конкретные результаты анализов. Мой тренер по функциональной подготовке и здоровью Сэм Калавитта раньше работал в NASA, и он прекрасно осведомлен о нужной системе анализов. Поэтому я точно знаю, что соки по технологии холодного отжима изменили мою жизнь и здоровье».

 

Можно сколько угодно иронизировать над помешанностью Ти Джея на всем здоровом и соковыжималках ценой в российскую однушку, но если такой ультраправильный образ жизни поможет ему драться в 35 как в 30, то на наших глазах просто-напросто совершится возрастная революция в смешанных единоборствах. Впервые в истории мы можем увидеть, как остроатакующий боец маленьких весов в возрасте 35 лет побеждает лучших на элитном уровне.

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