«Если молодые косячат, забиваю их локтями». Суровые традиции в зале казахского бойца UFC

Большое интервью перед боем.

В ночь на 5 декабря казахский боец наилегчайшего веса Жалгас Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.

Год назад тренер и со-владелец АКА Хавьер Мендес говорил нам в интервью, чтобы мы не сильно удивлялись, если к концу 2021-го в его зале будет два новых чемпиона UFC — Ислам Махачев и Манел Капе. И если первый фигурант прогноза более менее идет к цели, то вот для второго титул пока очень далек. Взрывной и атлетичный ударник Капе подписался в UFC в качестве чемпиона Rizin в легчайшем весе. Из японского промоушена он ушел на трех победах нокаутами подряд.

В новой организации анголец сразу же получил в соперники очень сильного Алехандру Пантойю (на его счету две победы над действующим чемпионом Брэндоном Морено). Манел хоть и уступил единогласным решением, явно не выглядел безоговорочно проигравшим. Соперник был активнее и продуктивнее, а он сам весь бой ждал возможности для фирменного взрыва, но так и не дождался. Во втором поединке случилось примерно то же самое — Капе так и не спустил крючок. В третьем поединке ждать уже было нельзя, и анголец закончил все в первом раунде — взлетел с коронным летящим коленом и нокаутировал Ода Осборна.

Жумагулов — полностью укомплектованный боец без очевидно слабых мест. Вольник по базе, он здорово поднабрался в последнее время в джиу-джитсу у тренера Паррумпы в ATT, а с ударной техникой у казаха всегда было нормально. При этом, конечно, ни его борьбе ни ударке нельзя присвоить качество экстра класса — здесь у казаха просто очень крепкий универсализм. Экстра-класса у Жалгаса, пожалуй, только неубиваемый дух, ну и где-то неподалеку находится отменная функционалка (трижды до UFC он выигрывал 5-раундовые поединки у сильных Нэма, Багаутинова и Уланбекова).

Дух Жумагулова — вообще отдельная тема. Брутальное отцовское воспитание с периодическими побоями (отец пропал без вести, когда Жалгасу было 13 лет), улица, где его иногда избивали толпой, и другие жесткие проверки на прочность — отлили казаха в стальную (и, кстати, не такую уж и редкую для ММА) формацию бойца-ментальщика.

Мы созвонились с ним за пару дней до боя и поговорили про рукопожатие Даны Уайт, дачу 20 миллионов тенге в долг и суровое воспитание молодежи в собственном зале.

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— 2021-й подходит к концу. Три самых запоминающихся события года для вас?

— Первое — это то, как я попал в Америку, мои первые сборы, впечатления от Америки, от уровня их, как у них развиты ММА, страна как их развита. Второе — то, что весогонка у меня так легко прошла. Поработал над всеми своими ошибками, сейчас у меня хороший тренер по физподготовке, диетолог. И третье — это моя победа в UFC.

— Ваша гильотина с Риверой — одна из самых красивых гильотин в стойке, что я видел. Причем, ваша первая победа приемом в карьере. Это была новая наработка?

— Если честно, это вообще моя коронка, я постоянно ее делаю, просто только сейчас она получилась. Я могу ее с любого положения закрыть, задушить. И сверху, и снизу, если рука зайдет, я сразу беру. Так получилось, что он начал подлазить, и я сразу воспользовался моментом. Без разницы — голову он просунет мне в район груди или бедра, я без проблем руку сразу засуну и задушу. Могу и с левой душить и с правой. Даже в ногу заходят, без проблем руку просовываю и душу. Можем лежать, я тоже руку резко засуну. Эта гильотина у меня уже лет как пять наработана. И в том лагере я много ей кого душил, и к первому бою в UFC тоже ей душил. И уже сейчас многие ребята из ATT, кто видят меня, говорят: «О, Zhalgas-Choke! Zhalgas-Choke!». Или кто-то этот прием сделает, тоже сразу говорят «Zhalgas-Choke!» .

— Как работаете над силой захвата? Стерлинг рассказывал, что планку на турнике для этого делает.

— Я тоже над этим работаю, «статика» называется. И еще — когда у меня идут спарринги, я на 4-м раунде круговую делаю. Макивара лежит, и я на ней делаю захваты, душу с разных углов на статику по 30-40 секунд.

— Не огорчило, что не дали бонус за такую красивую гильотину?

— Даже Даниэль Кормье меня отметил, сказал, что я заслужил бонус. Думал, получу его, так радовался. Но ничего, все впереди, зато запомнили мой удушающий.

— Кстати, с Даной Уайт лично хоть раз говорили?

— Да, он ко мне подходил, руку жал, поздравлял. Крепкое у него рукопожатие такое, видно, что человек в форме, следит за собой, тренируется.

— Еще в бою с Риверой удивило, как вы мгновенно нашли дистанцию против такого высокого соперника. Он на 15 см выше вас, руки гораздо длиннее.

— У меня всегда соперники высокие, и все спарринг-партнеры высокие, поэтому мне удобно с такими работать. И когда мы выходили на бой, Паррумпа, тренер, сказал мне: «Мы не идем сюда по очкам выигрывать, у нас должна быть досрочная победа в первом раунде». Я вышел, один удар попал, второй попал, чувствую, что сейчас уроню. И я задел его левой, он упал и начал в ноги мне заходить.

— Паррумпа что за тренер? Можно сказать, что это прям настоящий топ?

— Ну да, это мой второй тренер в жизни по ММА, с которым я работаю. У нас есть тренер в Казахстане, он все, что мог дать — дал нам, и нужно было дальше развиваться. А развиваться можно только в Америке. И мы приехали, он мне очень сильно понравился. Умный, для меня он тренер высшего уровня. Каждый раз удивляет меня, удивляет его подход. Он очень сильно мой партер подтянул, борьба у меня есть, но он мне позиции все эти укрепил — как правильно держать, как правильно выходить. Он же черный пояс по джиу-джитсу, и я сильно вырос в плане грэпплинга.

— Вы сказали в начале интервью, что поменяли кое-что в весогонке и теперь гоняете гораздо легче. Что именно?

— Раньше я набирал очень много — это раз. Два — я на сутки оставлял 6 килограммов. Для мухача это много слишком. Утром вставал и гонял — за 4 часа 6 кг. Организм был обезвожен. А сейчас у меня до боя осталось три дня и мой вес 60,9 кг (выступает в 56,69 кг — прим. СЭ). То есть я подогнал уже все. И себя хорошо чувствую. И после боя уже не набираю столько, как раньше. Держу себя до 65-66, хорошо чувствую себя, пресс видать, живота нет (смеется).

— Что из полезной еды во время сгонок больше всего не любите?

— Брокколи эти всякие, куриная грудка уже в горле стоит, не могу видеть ее. Просто запихиваю в себя, разжевываю поскорее и глотаю.

«Фильм «Борат» — чушь. Казахи — воспитанный, воинственный народ, а он чушь снял»

— Говоря о еде. Ваш соперник Манел Капе написал в инстаграме «4 декабря я съем мой бешбармак». Задело это сообщение?

— Он понимает, с кем будет сейчас драться. Он тоже горит, молодой. Понимает, что раз я принял бой на коротком уведомлении, значит, готов к битве. Понимает, что у меня нет задней и хочет вывести, чтобы я побежал на него. Меня что трешточить — я уже пуганый. Выйду спокойно и сделаю свое дело. Сделаю все причины, чтобы победить.

— Потом он вкинул эту тему с «Боратом», фильмом, где американцы комически изображают казаха. Насколько понял, вам «Борат» не кажется безобидной шуткой?

— Разумный человек, если посмотрит этого Бората, поймет, что он чушь гонит. Даже этот фильм не в Казахстане [снят]. Если поднять нашу историю, у нас история очень сильная. У нас воспитанный народ, воинственный народ. А он чушь снял какую-то. Каждый человек ответит за свои слова. То, что он сказал — он за это ответит.

— Руку не пожмете ему перед поединком?

— Я не буду жать руку ему. Не буду. Даже если здесь его встречу, не пожму. Если, конечно, сам подойдет, извинится, то без проблем — пожму ему. Я человек негордый, так что без проблем. Но сам не буду подходить.

— У Капе есть это колено в прыжке, последний бой им выиграл. Помню, у вас бой был в Казахстане, когда соперник прыгнул с таким же коленом, и вы нокаутировали его оверхэндом. Знаете, как работать против этой техники?

— Да, знаю, и мы здесь отрабатывали это. И у нас в зале есть спарринг-партнер, который уже копировал Капе. Когда Пантойя дрался с ним, ему помогал Лео, копировал стиль Капе, и вот сейчас он помогал мне. Он знает, как двигаться, как защититься, как уходить. Я готов и к его колену, на руки его, ноги. Не считаю, что он самый сильный соперник в моей карьере, я и с ребятами посильнее дрался.

— Вы после первого сбора в Америке были очарованы их уровнем смешанных единоборств, и вообще страной. По-прежнему, это впечатление сохраняется?

— Да, конечно. Жить я здесь не хочу, но приезжать, лагерь проводить — мне нравится. Но так — я люблю свою страну, свой город. Мне уже 33 года, чтобы жить в Америке, нужно приезжать сюда молодым. Я уже старый волк, привык к своей стране, своему менталитету, мне не хватает моей еды, общения, моих друзей, семьи. Дни считаю, когда дембельнусь отсюда (смеется).

— Какие сувениры детям из США везете?

— Футболки «American Top Team», рашгарды им купил. Сыновья у меня тренируется, братишка тренируется, дочку отдал на джиу-джитсу, чтобы могла за себя постоять.

— Вы дрались в нескольких промоушенах — можете сказать, что в UFC самые удобные перчатки?

— Здесь все на высшем уровне, и перчатки тоже. Садятся на руку так, как будто их тебе сшили (смеется).

«Если старшие заходят в душ, молодые должны сразу подорваться. Если не слушаются, бью их при всех — в печень, в грудь»

— Несколько лет назад вы рассказывали, что в вашем зале есть порядок — молодые выходят из душевой, когда туда заходят старшие. Эта традиция по-прежнему сохраняется?

— Да, конечно, у нас всегда так. Если старший зашел — младший подорвался сразу. Место дал, еще что-то там. Если старший сидит, то младший встает, начинает убираться, чай ставить. В нашем менталитете так, и мы дальше продолжаем, чтобы это оставалось так. Младший у нас всегда должен бегать, двигаться, чтобы уважать старшего. Мы так были воспитаны и так же молодежь воспитываем. У нас в зале молодежь очень воспитанная, и все пацаны такие — с характером.

— А был ли случай, когда молодой отказывался следовать традиции?. «Я моюсь, почему я должен выходить?»

— Да таких просто по-братски стряхивали и всё. Мы молодежь гоняем, я сам, честно, скрывать не буду — бью их. Конкретно бью их всех. Если кто не слушается или косячит — я перед всеми возьму и побью. Не в лицо, но в печень, в грудь пробью или положу под себя и локтями забиваю.

— Брэндон Морено — чемпион на долгое время?

— Сейчас в нашем весе много конкурентных бойцов. Думаю, в этот раз он защитит пояс против Фигуредо. Второй раз он его без шансов вообще разобрал. А там уже Аскар Аскаров есть, он может следующим чемпионом стать, очень сильный боец. Пантойя есть, который два раза выигрывал у Морено.

— Как видите бой в субботу?

— Буду идти вперед, в стойке драться, переводить стараться, удержать его. Все три раунда держать темп, где-то стараться обмануть его, обхитрить, шаг вперед, назад, вбок. Не буду останавливаться, постоянное движение. Бороться-бить, бороться-бить, бороться-бить.

Блиц

— Если бы вы могли делать только одно физическое упражнение до конца жизни, что бы за упражнение это было?

— Турник люблю очень сильно. Подтягивания там.

— Самая крупная сумма, которую занимали вы и занимали вам.

— Было как-то, 6 миллионов тенге занимал (1 млн рублей). Бывало сам тоже давал 20 миллионов (3,3 млн рублей).

— Последняя ситуация, когда Сергей Морозов (лучший друг и партнер, боец UFC — прим. СЭ) говорил вам: «Жалгас, ты не прав».

— Блин, если честно, даже не помню (смеется). Давно такого, кажется не было (смеется).