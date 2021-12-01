«Под моим именем флага не будет». «Нокаутер из Матрицы» про гражданство, Махачева и Царукяна

Интервью с бойцом UFC Рафаэлем Физиевым.

В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 31, в главном событии которого легендарный Жозе Альдо сразится с американцем Робом Фонтом. Ну, а в соглавном событии подерется боец из СНГ — Рафаэль Физиев сразится с Брэдом Ридделлом. Оба идут на серии из четырех побед в UFC, и победитель максимально приблизится к десятке лучших легковесов.

В октябре Физиев сделал сенсационное заявление в Instagram, рассказав подписчикам, что отныне не будет больше выступать под флагом Кыргызстана. Как тогда сообщил боец, к этому решению он пришел после того, как на него и его семью начали оказывать сильное давление на религиозной почве. «Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных в Кыргызстане людей, — заявил Физиев. — Из-за этой травли, лживых, непонятно для чего сделанных видео я и моя семья получаем много гневных сообщений со всей страны. Речь не о десятках, а о сотнях, я бы даже сказал, тысячах сообщений, сто процентов. Я удивлен, что пишут даже моей жене. Зачем писать ей, если можно написать мне? Я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана, потому что получаю много сообщений на этой почве. Как было и раньше, моя семья всегда была сама по себе, и я был сам по себе. Я никому ничем не обязан, и мне никто ничем не обязан. Те люди, которые все это замутили, заварили, хлопаю вам, можете гордиться собой, считать себя мужчинами и жить дальше. Бог всех рассудит, он лучший судья».

В интервью «СЭ» Физиев подтвердил, что выйдет на бой против Риддела без флага, попросил не развивать, но допустил, что когда-нибудь прояснит ситуацию.

— Вы с Ридделлом тренировались в одном зале. Долго думали, принимая бой против Брэда?

— Раньше мы пытались избежать этого боя, но сейчас приходим к той мысли, что иногда невозможно избежать какого-то боя, потому что UFC начинает давить, UFC хочет бой... Ну и куда деваться? В первую очередь, я думаю, это бизнес. Только потом все остальное.

— Вы оба ударники. Преимущество вашей ударной техники над его?

— Думаю, мы полностью различаемся арсеналами, потому что у нас вообще разные школы. У нас разная динамика боя. Сейчас все начнут говорить, что я зазнался, что базарю, много на себя беру, но я думаю, что я лучшего его, я поинтереснее буду. Буду поразнообразнее, что ли. У него все умеренно, и он как трамвай, который будет ехать от точки А до точки Б — медленно, но будет ехать. А я как скоростной поезд — я поехал, и мне чуть-чуть отдохнуть надо (улыбается), а потом опять поехать надо.

— В дебютном бою в UFC вы проиграли Магомеду Мустафаеву. Он же, в свою очередь, в следующем бою уступил Брэду Лидделу. Изучали этот поединок? На что обратили внимание? Ваше мнение насчет судейского решения?

— Я смотрел этот бой, но он все-таки давно уже прошел. После этого Брэд провел еще два боя, если не ошибаюсь. Я думаю, что тогда Брэд сделал немножко больше для победы.

— В недавнем интервью Брэд сказал, что с вами было сложно работать в стойке, заметил, что у вас хорошие навыки в борьбе и партере. А также добавил, что не собирается говорить плохое о своем приятеле — то есть о вас.

— Конечно, зачем говорить плохое? Я хороший пацан (улыбается). Обо мне не надо плохого говорить (улыбается). Тем более когда еще драться со мной будешь в клетке. Я тоже о нем хорошего мнения, и я его понимаю, потому что ему со мной было сложно, когда он со мной спарринговал. Он тогда резко стал борцом, только об этом ему не говорите (улыбается).

— В каких моментах вы явно превосходили его в стойке?

— Не скажу, что явно превосходил. Были моменты, когда и ему было хорошо, и мне. Довольно равно все было. И вообще я считаю, что по спаррингам судить — это неправильно. Потому что на спаррингах ни я, ни он не выкладываемся. Ни я, ни он не вкладываемся в удары. Когда человек вкладывается в удары, то оппонент по-другому начинает себя вести. Когда вы оба работаете налегке, вы ведете себя не так, не по-настоящему. По спаррингам судить — это очень-очень неправильно.

— Если во время боя подвернется вариант перевести оппонента на землю, воспользуетесь им?

— Если только перевести, а потом отойти и сказать: «Вставай». Тогда — да.

— Ваш тренер [по ударной технике] Стивен Лукацки заявил, что шансы в этом бою 50 на 50. Вы как распределите эти шансы?

— 50 на 50 он сказал?

— Да.

— Беспонтовый он тренер, раз говорит, что шансы в бою его ученика 50 на 50 (улыбается). Знаете, я, возможно, тоже могу сказать, что 50 на 50, потому что по цифрам у нас все так и выходит. А так клетка покажет, у кого 50, а у кого — 60.

— Вы сейчас тренируетесь в Sanford MMA (в США), где очень много крутых действующих и недействующих бойцов UFC. С кем из них вам наиболее сложно было спарринговать?

— Сложно ни с кем не было. Со всеми нормально работается. Я не зарубаюсь во время спаррингов. Я не такой человек, который зарубается и пытается вырубить. Случайно только если иногда вырубишь (улыбается). Шучу.

Не могу сказать, что с кем-то тяжело, но бывают ребята, с которыми приходится думать. К примеру, есть Тофик Мусаев (боец ММА из Азербайджана, выступает в RIZIN. — Прим. «СЭ»). C ним во время спарринга мне было нелегко. С ним приходится думать, напрягаться, напрягать мозги, обманывать его. То же самое и ему со мной, и в таких моментах мы начинаем расти.

— Из американцев никто не впечатляет?

— Я бы не сказал, что кто-то впечатлил.

— Таиланд начал открываться. Поедете в зал Tiger Muay Thai?

— После этого боя я возвращаюсь туда. Возвращаюсь к тренерству и остальным моментам.

— Скучаете по тренерской деятельности?

— Не скажу, что скучаю, но все равно это разнообразие жизни. Допустим, когда ты тренируешь в те одну-две неделю после боя, когда бойцу нужно отдыхать, твои мозги в процессе. Считаю, это хорошо.

— Ридделл представляет Новую Зеландию, а какую страну сейчас представляете вы?

— Я сейчас представляю Гондурас, только без флага (смеется). Давайте без этого вопроса... Я представляю своих людей, которые поддерживают меня. Представляю тех, кто со мной. Представляю фанатов ММА, которые за мной следят, кому интересно за мной наблюдать. Их я представляю.

— Тем не менее когда будете выходить на бой, что по телевизору внизу будет отображаться? Какой флаг?

— Никакого флага не будет.

— Данная тема многих интересует. Вы сказали о травле, но при этом никаких пояснений не было.

— Когда-нибудь, наверное, будет такое прояснение.

— Как у вас во время боя получается выполнять приемы из фильма «Матрица», танцевать, говорить с оппонентом?

— Какой я в жизни, такой же я и во время боя. Бои — это моя жизнь. Если некоторые боцы говорят: «Моя жизнь — это бои», но при этом если он в клетке один, а в жизни — другой, то, скорее всего, он где-то недоговаривает. Я с уверенностью могу сказать, что какой я в жизни, такой я и в бою. У меня будет лицо в рассечениях, я буду весь в крови, буду получать по шее, но я все равно буду смеяться, трещать, пытаться разговаривать с оппонентом. Все равно буду наслаждаться этими моментами. Буду потом ждать красивые фотографии с окровавленным лицом (улыбается). Это моя жизнь, и я там [в клетке] кайфую.

— В топ-15 легкого веса трое бойцов из СНГ — Ислам Махачев, вы и Арман Царукян. Если поступит предложение от матчмейкеров подраться с кем-то из них, примете его?

— Тяжелый вопрос. В некоторых моментах ты можешь сказать «нет». В некоторых моментах ты можешь сказать «я лучше подожду». Вот сейчас почему у нас с Брэдом бой произойдет? Ему предложили, а он хотел подраться в конце года, потому что если бы он не подрался, то у него был бы большой простой. То же самое и у меня, ведь если бы я не подрался в конце этого года, то у меня был бы большой простой. Плюс мы семейные люди, нам нужно зарабатывать деньги. Мы тут просто не могли сказать «нет».

А так, конечно, если будет такой момент, то, скорее всего, буду избегать боев со своими товарищами, с людьми, с которыми ты в хороших отношениях, с которыми ты тренировался и кушал вместе.

— А если на кону, условно, место в топ-5 или титульный бой?

— Лично для меня в таких моментах, знаете... Ну да, круто, но я не падкий на эти вещи.

— Я просто не представляю, если, например, вы ворветесь в топ-5, а к тому времени тот же Ислам Махачев будет чемпионом, то как быть в этом случае...

— Ну, до топ-5 мне далеко еще. За субботу тоже глядеть, знаете... Но вообще я думаю, что Ислам станет чемпионом. Со своей игрой он просто переедет всех.

Пока я об этом [возможном бое с Махачевым] даже не думаю. Если разобраться, посмотреть по факту, где я, а где он, то я пока туда не засматриваюсь. У меня, конечно же, есть точная цель — пояс, верхушка. Но я понимаю, что мне пока дотуда далеко. Туда мне нужно еще топать и топать.

— А что скажете о перспективах Армана Царукяна стать чемпионом?

— С такими борцовскими навыками, как у Армана, с такой молодостью, с таким рвением и желанием — у любого бойца есть огромные шансы стать чемпионом и продвигаться в этой игре. У Армана, безусловно, есть шансы.

— Арман в будущем хочет провести реванш с Махачевым. Как бы сложился их второй бой? (Первый состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Nights в Санкт-Петербурге, Махачев победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»)

— На самом деле, для меня лично это очень интересный бой. Я бы хотел увидеть их реванш. С удовольствием посмотрел бы. Не знаю, кто выиграет, но лично мое мнение — я бы 60 на 40 отдал в пользу Армана.

— Получается, что Арман настолько спрогрессировал за это время?

— Мне кажется, что у него чуть-чуть больше моментов. Если он грамотно подойдет к бою, тактике и остальным моментам, то мне кажется, что у него чуть-чуть больше шансов.

— Ваш прогноз на титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье?

— Прогнозы не люблю и не буду давать, но бой интересный будет. Посмотрим, что там будет. Прогнозы — это полная туфта. Не люблю их давать. Постоянно в них ошибаюсь (улыбается).

— Тогда такой вопрос: кто из них станет более сложной оппозицией для Ислама Махачева в его титульном поединке?

— Ислам может завалять что одного, что другого. Я думаю, что в контроле он может забрать.