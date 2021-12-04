Жозе Альдо не может жить без футбола. Он пробил выезд за неделю до боя, обхитрил Неймара и уважает Абрамовича

Настоящий болельщик «Фламенго».

В ночь на 5 декабря состоится очередной турнир Fight Nights, где в главном событии подерется, возможно, один из лучших бойцов ММА в истории — бывший чемпион UFC и WEC в полулегком весе Жозе Альдо. Его соперником станет Роб Фонт. Поединок пройдет в легчайшем весе — теперь бразилец пытается покорить этот дивизион и, кажется, находится в отличной форме.

Однако подготовке Альдо помешал футбол. 27 ноября в Монтевидео на легендарном стадионе «Сентенарио» состоялся финал Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Фламенго». И Жозе полетел в столицу Уругвая поддержать клуб, за который горячо болеет с детства — «Фламенго». С собой он взял жену и 9-летнюю дочку (ради нее, болельщицы «Фла», он и решился на этот шаг).

Когда до боя неделя, интенсивных тренировок уже нет. Зато это активная фаза весогонки. Соответственно поездка сбила и режим Альдо, и нарушила его диету. Впрочем, вес он все равно сделал. А вот «Фламенго» проиграл. «Мы не заслужили победу», — сказал бразильский боец в интервью UOL.

Это уже второй финал Кубка Либертадорес, на котором присутствовал Жозе. В 2019-м он летал в Лиму, где «Фламенго» в невероятном матче победил аргентинский «Ривер Плейт». Бразильская команда пропустила на 14-й минуте, но затем вытворила примерно то же, что и «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов-1998/99. «Фламенго» сравнял счет на 89-й минуте, а на 90+3 забил победный гол. Альдо был счастлив. «Фламенго» впервые при его жизни выиграл самый престижный клубный турнир Южной Америки, да еще и сделал это таким потрясающим образом.

Среди бойцов ММА много поклонников футбола. Например, Хабиб Нурмагомедов помнит всех обладателей «Золотого мяча», как минимум, с начала 90-х. Но вряд ли среди известных бойцов есть кто-то, кто был бы предан одному клубу так же, как Жозе Альдо «Фламенго». Причем родом он не из Рио-де-Жанейро, а из крупнейшего города Амазонии — «Манауса». Однако там сильной футбольной команды нет и не было никогда.

У Альдо есть и любимый иностранных клуб — «Челси». «Я начал следить за «Челси», когда клуб купил Роман Абрамович, — рассказал он chelseabrasil.com в июне 2015 года. — Он сколотил отличную команду. Мне очень нравился Давид Луис — жаль, что он ушел [в ПСЖ]. Думаю, сейчас у меня футболок «Челси» даже больше, чем футболок «Фламенго!» Я поддерживаю связь с Виллианом и Рамиресом, они мои друзья, но мой любимый игрок — Эден Азар».

Естественно, Альдо и сам обожает играть в футбол. В 2016 году в интервью российским журналистам Александру Лютикову и Вадиму Тихомирову он рассказал, что футбол пригодился ему и в ММА. «Играл где-то до 16 лет и хотел быть профессиональным футболистом, но как только попробовал заниматься единоборствами, понял, что это мое, — сказал боец. — В Манаусе, где я жил, единоборства более популярны, чем футбол, поэтому я решил сосредоточиться на ММА. Футбол здорово помогает мне в ударах ногами, в том числе и бить сильные лоукики».

Лоукики у Жозе и правда убийственные. Их силу в интервью MMA Fighting красноречиво описал Юрайя Фейбер. Он бился с Альдо в апреле 2010 года и проиграл единогласным решением судей, приняв 27 лоукиков.

«Обычно, если ты пропускаешь сильный лоукик в спарринге, ты встряхиваешь ногу, немного хромаешь, но к концу тренировки чувствуешь себя более менее нормально. Но кики Альдо — это нечто другое, — отметил Фейбер. — Я помню, как после второго раунда у меня на колене вздулась гематома размером с бейсбольный мяч. Когда мы оказались в партере, я просто не мог согнуть ногу. Когда мы давали интервью после боя, я думал, что потеряю сознание от боли до того, как интервью закончится» (перевод — Никита Горшенин).

А когда-то грозным оружием Альдо были соккер-кики. Возможно, они были бы его фишкой и сейчас, но в UFC такие удары запрещены. Посмотрите, что 18-летний Жозе делал с соперниками на бразильских турнирах.

Here is Jose Aldo circa 2005 winning an early fight via soccer kick for some nightmare fuel #UFC251 pic.twitter.com/CFD5Yze5PO — FreelanceGoon (@FreelanceGoon) July 1, 2020

Если же говорить непосредственно об игре в футбол, то в 2014 году Альдо издевательски переиграл Неймара. Это случилось в благотворительном матче «Футбол против голода».

В 2015 году Альдо принял участие в футбольном матче 7 на 7, сыграв за команду «Анаполина» — против «Васко да Гама». «Васко» — принципиальный соперник для «Фламенго» (более принципиальный только «Флуминенсе»). «Я готов отдать жизнь в матче против «Васко!» — сказал тогда Жозе телеканалу Combate. «Анаполина» проиграла 1:3, боец расстроился, но в целом остался доволен тем, как сыграл. «Могу поставить себе шестерку [по 10-балльной шкале]», — отметил он. Тренер Диего Жакейра не пожалел, что выпустил Альдо на поле. «Он должен был как питбуль гоняться за игроками соперника. И он выполнил свою работу», — сказал он.

Жозе красиво обыграл Неймара, но вот в конкурсе чеканки в 2011-м, если не провалился, то уж класса точно не показал. Противостоял ему американский боец UFC Кенни Флориан.

Зато с ударом у Альдо все в порядке. Оцените:

Смог бы Жозе посостязаться с Хабибом в футбольной эрудиции? Кажется, вряд ли. У Жозе есть шрам на лице. Он получил его во младенчестве, когда сестра уронила его на раскаленный гриль. Альдо как-то рассказал, что произошло это, когда семья смотрела матч чемпионата мира 1986 года. Что ж, он серьезно ошибся: Жозе родился спустя 2,5 месяца после финала того турнира.