«Прошу Майрбека Хасиева сделать no contest!» Вартанян устроил апсет Раисову, но не признал свою победу

Финала Раисов — Резников не будет.

Вечером 4 ноября в Москве состоялся турнир АСА 147, в главном событии которого Юсуф Раисов встретился с Эдуардом Вартаняном в поединке полуфинала Гран-при легкого веса, а в со-главном бое Андрей Гончаров подрался с Бибертом Туменовым. Рассказываем о самых интересных поединках ивента.

Герберт Батиста — Жорабек Тешебоев

В поединке бразильца и кыргыза, вероятно, определялся кандидат на разрыв отношений с лигой. Если Батиста шел на двух поражениях решением, то у Жорабека все было совсем плохо: четыре неудачи в последних пяти боях. После АСА 147 стало только хуже: Батиста наглухо нокаутировал Тешебоева в первом раунде правым боковым.

Рыскулбек Ибраимов — Томаш Дэк

Боец из Кыргызстана повеселил зрителей еще на битве взглядов, когда вцепился в словака и никак не хотел отпускать. В бое с Дэком он шел андердогом, но доказал, что его абсолютно незаслуженно списали. Рыскулбек забил Дэка всего за две минуты первого раунда — рефери не стал тянуть о отнимать здоровье у Томаша. После победы Ибраимов взял кроссовок и банку энергетика, запрыгнул на клетку и выпил из обуви в стиле Туивасы — не очень оригинально, зато запомнился.

Андрей Гончаров — Биберт Туменов

Гончаров и Туменов предваряли главное событие вечера, но многие ждали их бой даже больше. Особенно после потасовки в прямом эфире «Матч ТВ», когда парни сцепились студии. Поединок показал, что ждали не зря: Андрей и Биберт устроили жесткую рубку. В первом раунде Туменов получил пальцем в глаз, но продолжил поединок и выиграл единогласным решением.

На пресс-конференции после поединка Туменов признался, что из-за тычка в глаз ему было сложно продолжать: «Мой глаз в первом раунде уже вообще ничего не видел. Если двумя глазами даже ничего бы не видел, до конца пошел бы в любом случае. Три раунда я подрался, видя одним глазом».

Юсуф Раисов — Эдуард Вартанян

В предыдущей стадии Гран-при Раисов разобрался с экс-бойцом UFC Хакраном Диасом, а боец из Армении победил бывшего чемпиона южноафриканской организации EFC Алейна Илунгу. Оба боя закончились единогласным решением судей. В параллельном полуфинале Артем Резников побьется с Андреем Кошкиным — победитель этой пары встретится в финале с лучшим в поединке Раисова и Вартаняна.

Перед полуфинальной схваткой бойцы отзывались друг о друге максимально сдержанно. И Раисов, и Вартанян говорили только желании победить и выйти в финал, а о сопернике высказывались исключительно с уважительной риторикой. Юсуф даже признавался, что не считает себя фаворитом боя, каким его видят фанаты и эксперты.

Первый раунд прошел при значительном преимуществе Раисова, хотя соперники и бились в стойке. Вторая пятиминутка вышло ровно обратной: мужчины переместились на канвас, но уже Вартанян выглядел намного лучше. Эдуард скормил оппоненту кучу локтей из доминирующей позиции, открыв тому сечку. В конце раунда Юсуф вряд ли что-то видел из-за залившей лицо крови, а в перерыве врач осмотрел Раисова и решил, что дальше боец продолжить не в состоянии.

Вартанян победил техническим нокаутом — сразу после объявления результата он взял микрофон и попросил Майрбека Хасиева поменять результат на «no contest». Раисов вырвал микрофон и благородно заявил, что признает поражение и поздравляет Эдуарда с победой. Хасиев согласился с Юсуфом: «Благородный поступок Львиного Сердца. Но есть правила. Согласно им, Львиное Сердце победил».