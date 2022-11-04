Бой «сиамских близнецов», трое на одного и бокс с битами. Самые дикие фрик-шоу делают в Таиланде

Не зря турниры называются Fight Circus — от цирка там больше, чем от боев.

Фрик-бои организовывают не только в России. Еще за пару лет до создания промоушена Epic Fighting, где бились Руки-Базуки и Олег Монгол, в Таиланде придумали шоу Fight Circus. Основатель организации — американец Джон Натт, но все ивенты проходят в Таиланде, где у Натта уже основан промоушен Full Metal Dojo.

В Fight Circus возможно все. Натт уже выходил в ринг, а скоро планируется его второй поединок против сразу двух братьев-тайцев. Поединки в формате двое на одного здесь считаются нормой, а иногда против одного большого бойца выставляют трех маленьких.

В первом турнире Fight Circus участвовал российский полутяжеловес Михаил Ветрила — ему противостояли Bank и No Money, те самые тайские братья, что подерутся с владельцем организации. Карьера Ветрилы не отличается чем-то выдающимся, но одно достижение имеется: он стал первым российским бойцом в истории Bare Knuckle. С двумя малышами Михаил не справился — его взяли на удушающий.

Во втором турнире Fight Circus самым запоминающимся стал поединок 130-килограммового Стива Бэнкса по прозвищу Панда против трех соперников-легковесов. Рефери разнимал бойцов при каждой попытке троицы бороться, а в стойке Панда выглядел как минимум не хуже. Неудивительно, ведь этот парень с загаром дачника — чемпион мира по муай-тай. Соперники взяли количеством, но все равно проиграли решением судей. Дело в том, что судьбу боя определяли по шуму из зрительского зала. Логично, что одинокого пухляша поддержали в разы мощнее.

Если такие поединки выглядят слишком жестоко, посмотрите на товарищеский поединок двух девушек по самым странным правилам в истории. Все давно привыкли к армрестлингу, но что насчет легрестлинга? Дамы соревновались в силе ног, а механически это выглядело так: участницы легли в центр ринга на спины «валетом» и сцеплялись ногами — кто перетянет соперницу, тот и победил. Затем они менялись сторонами, чтобы конкурс получился более объективным.

На третьем турнире Fight Circus, который состоялся при поддержке Боба Саппа, градус жести только увеличили. Самое дикое, что там происходило, — встреча сиамских близнецов по правилам кикбоксинга. Организаторы сошли с ума, но не окончательно — сиамских близнецов просто имитировали два бойца, надевшие одну футболку большого размера.

Если и это недостаточно нелепо, Джон Натт и его команда придумали новый вид единоборств — Bat Shit Boxing. Главное отличие от классического бокса — перед началом поединка соперники упираются лбом в бейсбольные биты и крутятся вокруг 10 секунд, а после этого бой сразу начинается. Неудивительно, что нокаут случился уже в первом раунде.

Это далеко не все жуткие эксперименты, которые ставят в Fight Circus. Некоторые из них мы уже видели в России. Например, бои в телефонной будке — в Таиланде просто проводят их по правилам бирманского бокса. Или джиу-джитсу в автомобиле — пока в Fight Circus в таких форматах участвуют неизвестные бойцы, у нас на это подписываются известные люди. А хорошо это или плохо, каждый решает сам.