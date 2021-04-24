«Ты хотел мне что-то сказать? Я стою перед тобой, говори». Как Рустам Хабилов напугал Хорхе Масвидаля

История перед UFC 261.

В ночь на 25 апреля на турнире UFC 261 состоится реванш между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. В первом бою, в июле 2020-го, Усман уверенно победил единогласным решением судей, забрав каждый раунд. Однако, по словам Масвидаля, тогда он был плохо готов к бою — ведь вышел на коротком уведомлении, в срочном порядке заменив Гилберта Бернса. Хорхе уверяет, что теперь все будет иначе.

Масвидаль поднялся в 2019 году, когда досрочно победил Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нейта Диаса (взял пояс BMF), дал много ярких интервью и засветился в нескольких конфликтах (Леон Эдвардс, Усман, перепалка с Колби Ковингтоном в соцсетях). Все это привело к тому, что UFC 251, где Хорхе бился с Усманом, продал 1,3 миллиона платных трансляций. Масвидаль, конечно, был известен и до 2019-го, но больше как боец, готовый принять любой вызов, а также как парень, который когда-то был одним из лучших уличных бойцов Флориды.

32-13 — с таким рекордом Хорхе подошел к поединку с Тиллом в марте 2019-го. Можно сказать, с рекордом джорнимена. Но и до того как получить статус большой звезды ММА, в карьере Масвидаля были вполне себе удачные отрезки. Например, в декабре 2011-го он бился за пояс чемпиона Strikeforce в легком весе (проиграл Гилберту Мелендесу единогласным решением судей), а после этого за два года и два месяца проиграл лишь один бой из семи. Победил его тогда очень перспективный российский боец Рустам Хабилов — в ноябре 2013-го на турнире UFC: Fight for the Troops 3, который прошел на военной базе Форт-Кэмпбелл.

Хабилов сильно начал в UFC — более впечатляюще, чем Хабиб Нурмагомедов (оба выступали в легком весе). В первом бою он разнес суплексом Винса Питчела, потом уверенно победил Янси Медейроса. Броски прогибом были фишкой Рустама, и именно о них Масвидаля спрашивали перед боем чаще всего. «Что будет, если он бросит меня? В таком случае для него будет лучше, если мои шейные позвонки сломаются при ударе об пол, потому что если я встану, то вышибу его гребаную башку из клетки. Я убью его», — сказал он.

Слова Хорхе задели горячее дагестанское сердце, Хабилов вышел на бой мотивированным как никогда и удивил всех — не борцовской техникой, а тем, как он бился в стойке. Самый яркий момент боя — удар Рустама ногой с разворота, после которого Масвидаль повалился на спину. Итог: победа российского бойца единогласным решением судей. «Этого крутого парня мы с разворота роняли и, обыграв, шли дальше. Старая школа была на ходу, и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его», — написал в Instagram Абдулманап Нурмагомедов после победы Масвидаля над Диасом в ноябре 2019-го. Хабилов — воспитанник Абдулманапа.

«Опять побью [Масвидаля], если надо будет, — сказал Хабилов журналисту Адаму Зубайраеву в октябре 2019-го. — Это был самый удобный соперник, который мне встречался. Я с такими соперниками могу работать. Я его много дергал, он перекрывался, я мог атаковать. Я вовремя уходил после его атак, в борьбе у меня получалось с ним. Бой как по маслу шел. Если бы встретился с ним сейчас, исход был бы таким же? Почему бы и нет. Точно была бы рубня».

Через год Хабилов дал интервью «СЭ», вспомнив самые памятные моменты своей карьеры в UFC. На вопрос, какой соперник в UFC вызвал у него наибольшее отвращение, Рустам дал развернутый ответ:

«Не знаю, как насчет отвращения, но я был зол на Масвидаля. Всякую негативную чушь писал в Twitter — «да я оторву голову российскому бойцу на американской базе» (турнир UFC: Fight for the Troops 3 прошел на военной базе Форт-Кэмпбелл. — Прим. «СЭ») и так далее. Я думал тогда, что если встречу его в гостинице или еще где-нибудь, то сразу на него нападу. В отеле видел его один раз — но он был слишком далеко. А после боя я зашел в раздевалку, где кушают все, шведский стол или что там бывает. И он там стоял. Я к нему подошел и говорю: «Ты что хотел сказать? Теперь я стою перед тобой, давай скажи». И он там начал: «Это не я, это мой менеджер писал про тебя всякие гадости, я тебя уважаю, я всех своих соперников уважаю». И там мы по рукам сделали. Там я и Султан Алиев были, больше никого не было. Я говорю Султану: «Подожди здесь», и я подошел к нему, мы вдвоем остались. И я сказал: «Давай, теперь говори, что хотел сказать».

Хабилов провел последний бой в UFC в ноябре 2019-го, победив единогласным решением судей Сергея Хандожко. Контракт с ним лига продлевать не стала. Всего Рустам провел в UFC 13 боев — 10 побед, 3 поражения. Осенью 2020-го он подписал контракт с Bellator, но все еще там не выступил из-за проблем с получением американской визы.