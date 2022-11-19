Владимир Минеев: «Спортивный год для меня закончился. А в другом статусе он только начинается»

Интервью после боя: Родригес, предстоящая командировка в зону СВО, жесткий ответ хейтерам.

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев провел свой второй бой в 2022-м — и снова по правилам кикбоксинга. И он снова победил. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев в третьем раунде нокаутировал Фернандо Родригеса — несмотря на то, что бразилец был тяжелее более чем на 20 кг.

После боя в раздевалке Волжанин поговорил с «СЭ», прокомментировав выступление, а также рассказав о своих планах, связанных с военной службой.

«Мне кажется, мы еще могли продолжить драться. По-моему, второй раз ему отсчитали нокдаун в третьем раунде? А по правилам должны три раза отсчитать, чтобы закончить поединок. Или надо, чтобы был какой-то глушняк. Но мне кажется, что он еще мог двигаться и продолжать бой.

Это не то чтобы недовольство. Люди взяли билеты, приехали сюда через пробки посмотреть на эту историю. И до нас были бои яркие, красочные, но тоже закончились быстро. Я думаю, что надо было побоксировать, показать красоту кикбоксинга.

По 10-балльной шкале доволен собой на пять, потому что не все получалось. Думал, что нанесу ему больше урона ногами, что он начнет хромать. Хотел ему пробить лоу, лишить маневренности, но не хватило времени. Плюс, наверное, в начале я был немного зажат. Надо было чуть больше раздергивать.

Про саму зарубу: как зарубились! Что-то мы ходили и ходили, не мог я найти свою дистанцию, он свои ноги выкидывал. И потом я думаю: уже пора. Короче, в третьем раунде уже надо было включаться. Бам-бам — почувствовал, добил. В рукопашке сошлись мы. В один момент он попал в затылок, и далее я на нем немного завис. И после этого я понял, что могут быть опасные моменты, связанные с весом, и то, что эту историю нужно завершать.

Этот год тяжелый, все вы понимаете, о чем я говорю (родной брат Минеева погиб в конце февраля в СВО. — Прим. «СЭ»). И он на самом деле для меня только начинается. Так скажем, закончился для меня спортивный год, а в другом статусе он только начинается. Хочу взять в спортивной карьере паузу и все-таки... Многие знают, что мне пришла повестка. Хоть у меня есть объективные причины туда [в армию] не отправляться, но я уже внутри себя принял решение и собираюсь его исполнить.

Когда отправка? А вот я сейчас это уточню. За меня пришли поболеть товарищи, которые как раз помогают мне в моей военной стезе. На меня уже все готово. С понедельника начну заниматься этим вплотную».

Далее Минеев ответил на вопросы других журналистов — в частности, почему он вышел под песню «Любэ» «Давай за...».

«Я практически каждый раз под разные песни выхожу, — сказал боец. — Ты сам-то эту песню слушал? Слова знаешь? К нашей сегодняшней ситуации как они относятся? (Тут журналист процитировал строчку из этой песни — «Будь проклята война») Какая война? Специальная военная операция. Там есть и другие слова, не знаю, почему ты именно эти вспомнил. Там такие слова: «Давай за вас, давай за нас, за Сибирь, за Кавказ, за спецназ, за десант». Вот на них надо ориентироваться».

Затем у Минеева спросили, что бы он ответил тем, кто в комментариях называет его бой с Родригесом странным. «Пошли они на ***», — констатировал Владимир.

Президент AMC Fight Nights, друг Минеева Камил Гаджиев заметил, что после месяца тренировок в Мариуполе Владимир регрессировал как спортсмен, а также назвал опции для его следующих поединков по правилам кикбоксинга.

«Назвал [Минеева] по-спортивному зверем, — сказал Гаджиев. — Мы же говорим «зверь», «машина», «красава» и так далее. У него был вариант либо пытаться обыграть Родригеса на классе, когда он понял, что там реально такая приличная туша, либо рубануться, а если рубануться, как вы знаете, шансы уравниваются. Он решил рубиться, и в этой рубке он выиграл. Запас мастерства сделал свое дело. Из того, что я увидел, я понял, что Вова находится не в самой лучшей форме. Все-таки тренировки в Мариуполе — это неполноценные тренировки. То, что он набрал вес, весил под 100 кг, хотя и был меньше Родригеса на 20 кг... Да, мощи это ему добавило. И был такой момент, когда они начали зарубаться, и Вова левым боковым попал. Вот в этом он молодец. А мог на классе просто обыграть».

«Хочется, чтобы Владимир быстрее в спорт вернулся, — продолжил Гаджиев. — Не получится тренироваться там, где он будет находиться. Считаю, что за месяц в Мариуполе он деградировал как спортсмен.

Было бы интересно посмотреть на его бой с Шарой Буллетом. Классный кикбоксерский поединок был бы. Кстати, смотрел бои весь вечер. Был бы классный поединок по кику между Минеевым и [Исламом] Муртазаевым. Вообще бомба была бы. Минеев против Вагаба Вагабова по боксу? Вот по кику было бы интересно. Вот это бомба тоже, спасибо за подсказку. В общем, Минеев против Вагабова — бомба-бой. Если Вагабову это интересно, и если Вове тоже, то получится классное кикбоксерское противостояние».