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Волков избил Романова за 136 секунд. Борьба не помогла

Отдел единоборств «СЭ»
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Александр Волков против Александра Романова.
Фото UFC Russia
Драго не дал ни одного шанса бойцу из Молдавии.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США, проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. В со-главном поединке состоялся бой рейтинговых тяжеловесов — Александр Волков сразился с Александром Романовым.

Боец из Молдавии долгое время был непобедимым проспектом — он выиграл пять первых боев в UFC, причем лишь один раз дело дошло до судейских записок. В последнем поединке Романов проиграл спорным решением судей. Двое из трех насчитали победу Марчина Тыбуры, третий увидел ничью.

Волков последний бой провел летом 2022-го. Драго уже в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка и реабилитировался за поражение от Тома Аспиналла. Всего в UFC Волков провел 13 поединков, выиграв в девяти из них.

Романов попытался перевести Волкова на первых же секундах боя, но Александр здорово отзащищался. Спустя полторы минуты после старта уже Волков находился за спиной Романова и жестко бил молдавского бойца. Романов практически не защищался — рефери сделал ему предупреждение, но после еще нескольких тяжелых ударов Марк Смит остановил поединок.

Александр Волков против Александра Романова.
UFC Russia

Бой закончился на отметке 2 минуты и 16 секунд. После поединка Александр заявил, что ожидал от соперника тейкдауна, в котором он потратит много сил. Волков готов вернуться в любое время, но вызывать никого не готов — лишь бы соперником был кто-то повыше в рейтинге.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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