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Крылов финишировал Спэнна в 1-м раунде. Но без проблем не обошлось

Отдел единоборств «СЭ»
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Никита Крылов победил Райана Спэнна.
Фото UFC Russia
Никита Крылов победил Райана Спэнна.
Фото UFC Russia
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Никита заявил, что готов к претендентскому бою.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США, проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. А в третьем по значимости поединке Никита Крылов подрался с Райаном Спэнном. Бой должен был состояться двумя неделями ранее, но Никита снялся за пару часов до боя из-за болезни.

Перед боем против Спэнна Крылов выиграл два поединка подряд — он одолел Волкана Оздемира единогласным решением судей и Александра Густафссона нокаутом в первом раунде. В UFC Никита провел уже 17 поединков, в 10 из них он одержал победу.

Пять последних поединков соперника Крылова закончились в первом раунде. Доминика Рейеса и Мишу Циркунова Спэнн вырубил, а Иона Куцелабу задушил «гильотиной», но при этом проиграл удушением сзади Энтони Смиту и нокаутом Джонни Уокеру.

На первой же секунде первого раунда у Спэнна прошел супермен-панч, после которого Никита был слегка потрясен, но в нокдаун не упал. Бойцы переместились в партер, где Спэнн пытался выйти на «гильотину». Никита сконтрил удушением Д'Арсе, но дожать не получилось. Российский боец зашел за спину, провел тейкдаун и уже сам вышел на «гильотину», которая тоже не прошла. Бойцы устроили молниеносные грэпплинг-размены. Все закончилось неожиданно: за две минуты до сирены Крылов поймал Спэнна на удушение «треугольником». Райан быстро постучал, а первое, что сделал после победы Крылов, — прокричал: «Россия, Россия!»

Никита Крылов победил Райана Спэнна.
UFC Russia

«Если бы я знал, что так все сложится, я бы согласился драться в прошлый раз. Шучу, конечно», — выдал Никита после боя. Крылов отказался вызывать кого-либо, но заявил, что хочет провести претендентский поединок. Звучит справедливо: Крылов выдал серию из трех уверенных побед подряд.

Никита Крылов
UFC
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