Умное кольцо помогает 500 бойцам UFC. Оно работает на методе, придуманном советским ученым еще в 1960-х

Советская наука — это мощь.

«Спорт-Экспресс» недавно записал большое интервью с директором UFC Performance Institute по спортивной науке Романом Фоминым.

Талантливый ученый-разработчик, который сейчас помогает ведущим атлетам мира , когда-то отучился в Великолукской государственной академии физической культуры и Тверском государственном университете, больше 10 лет отработал в России на позиции специалиста в области спортивной науки, а в 2012 году перебрался в США.

Первые шесть лет в Штатах Роман работал в компании Omega Wave, занимающейся вопросами адаптации спортсмена к нагрузкам, а затем выиграл конкурс на попадание в UFC PI у других 50 ученых-кандидатов со всего мира и получил работу в лучшей бойцовской компании мира. Сейчас Фомин ведет 500 атлетов, работает с ними в восстановительном центре PI и ежедневно мониторит их состояние через умное кольцо Oura. Эта технология, выпущенная на рынок финской компанией, работает на методе, который в 1960-х придумал советский ученый Роман Баевский.

Фото UFC

Роман подробно рассказал нам об этом методе, самом кольце, текущем состоянии российской спортивной науки, а также о том, как он находит идеи в советских научных журналах 60-летней давности. Этот отрывок — лишь небольшая часть нашего огромного интервью, дождитесь десятых чисел июня, когда мы опубликуем нашу интересную беседу полностью.

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— Делает ли российская спортивная наука сейчас какие-то интересные стоящие вещи? Или вы вообще в ее сторону не смотрите, она сильно отстала?

— Я не могу не смотреть. Конечно же, я смотрю. Я вот сейчас общался с коллегами из Австралии, и они воспринимают российскую спортивную науку как одну из основополагающих. Сейчас в России, да, есть некий спад, надеюсь, что ситуация улучшится, будет больше российских разработок. Т ем не менее в свое время было сделано столько вокруг спортивной науки, такой огромный задел, что я не могу не смотреть, не могу не игнорировать даже то, что происходит сейчас. Хотя сейчас тренд в России на снижение.

И есть большой вызов перед российской спортивной наукой — это слабая интеграция с глобальной спортивной наукой. Внутри страны публикации на русском языке, разработки на русском языке — о них мало кто знает за рубежом. Я бы рекомендовал своим коллегам больше включаться в глобальную интеграцию, больше делиться с другими на английском языке. Я иногда даже листаю какие-то журналы 19 60- 19 70-х годов, где были разработки, это было золотое время спортивной науки. Я достаю эти журналы, смотрю — бежит спортсмен, у него там датчики телеметрические, меряется дистанционное ЭКГ и т . д. Это конец 19 60-х годов! Я показываю своим коллегам , и они совершенно в восхищении. Так что это действительно было золотое время в России. Сейчас меньше этого. Но я все равно смотрю, одним глазом точно (смеется).

— Какие идеи из того времени, 19 60-х годов, вы используете сейчас в своей работе?

— Один из методов, который я использую фактически ежедневно... Видите вот это кольцо? Умное кольцо Oura, там датчики стоят, 500 бойцов UFC используют это кольцо, и внутри этого кольца зашит метод, который был научно придуман, обоснован, распространен в Советском Союзе. Этот метод называется « вариабельность ритма сердца » , HRV, Heart Rate Variability. Этот метод сейчас , по сути, является одним из ключевых методов, который позволяет оценивать способность организма спортсмена адаптироваться к нагрузке. Если я эффективно адаптируюсь — я могу прибавлять нагрузку, я получаю тренировочные бенефиты, я расту, у меня нет травм, я не захожу в состояние перетренированности.

А когда спортсмены перебирают с нагрузкой, этот показатель либо падает сильно вниз либо выбивается из нормальных значений. Мы используем этот показатель ежедневно, чтобы корректировать нагрузку для 500 бойцов UFC. Компания, которая сделала кольцо, финская, но метод был придуман советским ученым. И этот метод — один из основных в моей деятельности. И, безусловно, российская спортивная наука должна не только гордиться этим методом, но и дальше продолжать его развивать, использовать его в качестве инструмента для тестирования готовности, эффективности сна и так далее.

Фото из личного архива

— А как зовут ученого, который придумал метод?

— Его фамилия Баевский. Баевский Роман Маркович. Я не уверен, что он еще жив (умер в 2020 в возрасте 91 года . - П рим. «СЭ» ). Это был самый конец 19 60-х годов, даже , наверное , начало 19 60-х. Этот метод тогда применялся в космической медицине, чтобы тестировать состояние космонавтов в полете. Вот, пожалуйста, прямой пример вам. Я был знаком с этим методом, еще когда жил в России, мы его и тогда тоже использовали. Но тогда это было на больших компьютерах, с большими экранами, с кучей разных кабелей. А в 2011 году, когда я переехал в Штаты, меня наняла компания, которая занималась разработкой технологии для оценки готовности спортсмена к нагрузке.

Это был пояс с датчиком, компания называлась Omega Wave. Я работал директором по разработке, и вот там как раз мы этот метод очень активно использовали. Шесть лет я там отработал, и мы создали технологию, которую использовали команды NHL, NFL, NBA, европейские футбольные лиги и так далее. Этот метод позволил максимально популяризировать технологию оценки состояния спортсмена перед нагрузкой, когда тренер решал, какую нагрузку дать сегодня. И затем уже многие компании типа Oura стали использовать этот метод, но уже на другой эволюционной ступеньке. Мы перешли от ремня к кольцу на пальце. Теперь не нужно просить спортсмена: «Лягте, полежите 5 минут, мы вас померим, потом посмотрим». Все уже на другом эволюционном уровне.

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Баевский Роман Маркович (1928 -2 020) — советский и российский уч е ный, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Государственного научного центра РФ — Института медико-биологических проблем РАН, академик Международной академии информатизации, член-корреспондент Международной академии астронавтики, член Европейского общества неинвазивной кардиодинамики, член редколлегии журналов «Функциональная диагностика», «Донозология», Cardiometry.

Фото Международная академия информатизации

За участие в космических исследованиях на кораблях «Восток» и на орбитальной станции «МИР» Р.М. Баевский был награжд е н орденами Красной Звезды и «Знак Поч е та»; за проведение научных исследований на Международной космической станции награжд е н рядом медалей Российской федерации космонавтики, в том числе медалью им. Ю.А. Гагарина.