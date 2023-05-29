«Он поступил подло, потому и дал подсрачник!» Шара Буллет пнул соперника на своем первом турнире по грэпплингу

Новые приключения бойца UFC.

Один из самых обсуждаемых и перспективных российских средневесов Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) проведет первый бой в UFC на турнире в Абу-Даби, который состоится 21 октября. Об этом «СЭ» сообщил тренер бойца Гор Азизян. Сам Шара считает свой дебют самым ожидаемым в ХХI веке.

2022 год выдался плодотворным для Магомедова: в феврале победил бразильца в Бразилии, в апреле стал чемпионом поп-ММА-промоушена «Наше дело», во второй половине года провел два победных боя в RCC, нокаутировал коленом в прыжке бойца из Индии по прозвищу Маньяк, а затем подписался в UFC.

В минувшие выходные Шара впервые в спортивной карьере принял участие в соревнованиях по грэпплингу — в Бангкоке он выступил на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде. Боролся в категории до 99 кг. Дошел до полуфинала, где встретился с Якубом Билко.

Поляк сумел поймать ударника Магомедова на болевой прием — скручивание пятки: Шара сделал движение рукой, похожее на сдачу. Билко отпустил ногу российского бойца, а тот поднялся и пнул его. В конфликт вмешались организаторы мероприятия. Итогом стала победа поляка за счет болевого приема на пятку, а не за счет дисквалификации Магомедова за неспортивное поведение.

В интервью «СЭ» Шара Буллет в деталях прокомментировал инцидент.

— Первая новость, которую я заметил сегодня, была связана с тобой. Давай восстановим хронологию той самой схватки по грэпплингу. Со стороны выглядит так, что ты виноват, потому что пнул его...

— Соревнование ADCC — большой опыт для меня. Готовил кое-какие борцовские навыки. Один из тренеров предложил выступить в Бангкоке на турнире ADCC. Сказал, что можно для опыта побороться, проверить себя. Мне тоже было интересно узнать, сможет ли кто-то меня на пол перевести или нет. Мой тренер по вольной борьбе, а также чемпион АСА, черный пояс [по джиу-джитсу] Курбан Гаджиев помогали мне здесь с подготовкой. Я решил выступить, записался на начальный уровень.

Это были мои первые соревнования по грэпплингу. Я приехал на турнир и мне сказали, что раз я профессиональный боец, то меня могут закинуть на синие пояса. Я пошел и записался на синие. И в итоге меня взяли и закинули на черные пояса. Я записался на 90 кг, а меня закинули на черные пояса до 100 кг. Просто вычеркнули из обоих разделов и закинули на черные пояса. Написали на почту: «Согласен ли бороться?» Я думал, что поборюсь, ничего страшного. Я даже толком правила не знал, просто хотел себя проверить.

В полуфинальной схватке попался поляк. Курбан мне отправил схватки этого поляка, сказал мне не бороться с ним, он делает скручивание пятки. Сказал мне: «Это большой риск, пятка потом долго залечивается. Можно выбыть из турниров на полгода или год. Не рискуй». Я боялся своих фанатов подвести, потому что многие люди ждут мой бой, а турнир ADCC не так важен. По сути, там только побороться выйти, почувствовать ковер. И у меня на 1 июля схватка намечалась на MMA Series. Подумал, что перед этим лучше ковер почувствовать.

Вот так и попался мне поляк. У него стиль ведения схватки не как у всех с борьбой, а сразу скручивание пяток делает. Можно сказать, специалист по пяткам. Очень хороший специалист по пяткам, он там семинары в ADCC дает. Я подумал, что это опасный риск для меня.

При входе на арену я столкнулся с этими поляком. Я подошел к нему, спросил: «Ты понимаешь по-русски?» Он говорит: «Да, я чуть-чуть понимаю». И мы договорились с ним без пяток, мол, если согласен, то поборемся так. Он согласился.

Шара Буллет. Фото Соцсети

Потом я в третий раз к нему подошел, настоятельно предупредил, сказал: «Если станешь крутить пятки, то грэпплингом это может не закончиться. Смотри, мы договорились». Вот так мы разошлись, и он особо русский язык не знал. Потом он подошел к одному из тренеров и пожаловался на меня, сказал: «Что он от меня хочет?» Я друга позвал, попросил объяснить ему по-английски, потому что, может быть, он меня неправильно понял, подумал, что, возможно, я на него наезжаю, мол, объясните ему, что без болевых на пятки. И все. Потом ко мне подошел друг, сказал: «Все. Он согласен и 100 процентов не будет крутить пятки».

Я выхожу на схватку, даю ему руки, и он сразу ложится на спину — не борется со мной, а сразу ложится на спину. А я еще с байка упал, поэтому тоже чуть напрягало, левая нога до конца не восстановилась. Я сверху на него напал, и он сразу на ногу ушел. Я подумал: «Блин, вот подлец!» Это разозлило меня. Честно говоря, желание бороться уже пропало. Он поступил подло. Я встал злой, показал ему рукой что-то и дал ему подсрачник. Разозлился, был на эмоциях.

По списку в 8 вечера я должен был бороться, оставалось 5 часов до схватки, поэтому пошел спать. И тут друзья резко пришли, надели мне шорты, сказали, что соперник ждет меня. Вышел [на схватку] - и он сразу на спину лег, я на него сел, а он болевой на ногу... Подумал: «Блин, что за подлый поступок». Спал я вообще, был расписан тайминг. Но ничего, получил опыт какой-никакой.

— Разговор с поляком продолжился за матами?

— Нет, он хитрец. Он сделал мне эту хитрую вещь, и то я не сдался, а от злости просто по ноге ударил. Встал, смотрю, а судья общается. В этот момент понял, что, похоже, схватка закончилась. Злился на него, думал: «Блин, в Бангкок летел, побороться нормально с кем-нибудь хотел и даже не поборолся, он сразу на спину лег. Сразу сделал болевой на пятку». Там даже скручивания, боли и ничего остального не было. Просто не стал судьбу испытывать. Один щелчок — и на полгода-год можно слететь с боев. А он взял и сел, где судейский корпус. Сидит он там. Часа три сидел. Я думаю: «Вот он в натуре опасный!» Потом он жаловался судьям ADCC, он перед ними сидел рядом. И он ныл-ныл, не уходил оттуда. Его похоже уже хотели выпроводить, а он сидит и никуда не уходит.

Потом подходит президент ADCC, просит оставить. Тоже подумал: «Блин, возьму и ударю его, выведу». Видимо, он хайп хочет поймать или что. Могло все плохо закончиться. Потом кому объяснишь, что изначально была договоренность? Я его оставил, улетел. Сейчас прилетел [на Пхукет] и увидел, что видео вышло.

Шара Буллет. Фото Соцсети

— Пробовал связаться с ним в Сети?

— Нет. Что ему писать, когда уже схватка закончилась. Если увижу, то, может быть, скажу что-то ему. А так, гнаться за ним у меня времени нет. Вообще это не мой вид спорта. Не было принципиальной задачи победить на этом турнире, я просто хотел набраться опыта. Я там среди черных поясов занял третье место, но даже не поднялся на пьедестал, чтобы забрать медаль. Улетел я.

Он на самом деле хорошим борцам пятки крутил. Многие из них тоже судьбу не испытывали, сразу сдавались. Там в ADCC либо борцы бывают, либо те, кто пятки крутит. В основном побеждают те, кто пятки закручивают, потому что это опасная травма. Курбан мне говорил: «Не надо с ним бороться, мы же отработку от скручивания пятки не делали. Ты же заявлялся, что примешь участие среди начинающих, а там без пяток бывает».

Я-то знал как от пяток уходить. У меня был соперник-пяточник в боях, два бразильца, но тогда я отработки делал, а сейчас никаких отработок не было и вообще даже терпеть не хотелось боль, потому что это риск большой. Если бы платили за это деньги, то другой вопрос. Мой главный тренер Гор [Азизян] тоже был против всего этого, когда узнал, что я боролся там, где пятки можно заламывать.

— Больше такого опыта не будет у тебя?

— Думаю, что это не мое. Скорее всего, выступлю на MMA Series, если попадется именитый соперник. Заранее нужно будет договориться, чтобы было без пяток. Риск того не стоит.

— Завершая тему, что бы хотел сделать с этим поляком, если бы подошел к нему?

— Честно говоря, что объяснять такому человеку? Я три раза попросил, чтобы было без пяток. Он кивнул головой, сказал: «Хорошо». Потом еще и мой друг подошел к нему и объяснил. Что потом объяснять человеку, бить его, давать ему лишний хайп? Что это даст? Он таким и останется, наверное.