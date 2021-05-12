Самый странный тренер Америки. Бегает за учениками с ножом, а легенду UFC использует в качестве груши

Из-за него Дана Уайт уволил Диего Санчеса.

Тренировки Диего Санчеса (19-13 в UFC) под руководством Джошуа Фабии — очень странная штука. На прошедшем турнире UFC Санчес должен был подраться с другой легендой — Дональдом Сероне, однако из-за действий тренера был уволен из UFC — несмотря на то что провел в лиге 16 лет. Дело в том, что Фабия запросил у UFC выписки о здоровье Санчеса за все время, что тот дрался в промоушене. В разговоре с представителями UFC прозвучала фраза о том, что выступления в UFC, вероятно, сильно навредили здоровью бойца. Представители UFC в свою очередь попросили Фабию предоставить дополнительные сведения о здоровье Санчеса. Он их не предоставил, и в результате контракт с 39-летним спортсменом был немедленно расторгнут.

«У меня прекрасные отношения с Диего, и я просто надеюсь, что с ним все в порядке, — прокомментировал увольнение Санчеса президент UFC Дана Уайт в интервью Yahoo Sports. — К сожалению, одна из самых грустных вещей в этом спорте — иногда к атлетам присасываются такие слизняки-чудики, как вот этот человек [Джошуа Фабия]. Еще ни разу это не приводило ни к чему хорошему».

Сейчас Фабия не только тренер Санчеса, но и его менеджер. В Альбукерке (там Санчес живет и тренируется) он основал «Школу самосознания» — это организация, главная цель которой (как сказано на ее сайте) — «помочь людям, желающим стать полезными миру через чувства сопереживания, сострадания и любви, используя древнюю мудрость в совокупности с современными науками».

В биографии Фабии на сайте «Школы самосознания» (написана от первого лица) говорится, что, когда ему было девять лет, его дед перенес инсульт. После этого Джошуа начал изучать физиотерапию и помог дедушке излечиться «на 85 процентов». Там же Фабия утверждает, что имеет обширный специализированный опыт в самообороне, что у него имеются сертификаты «тренера боевых искусств, персонального тренера, тренера по растяжке и дыханию». При этом никакими документами его слова не подтверждаются.

Фабия присоединился к команде Санчеса перед боем с Микки Галлом в марте 2019 года на турнире UFC 235 (Диего победил техническим нокаутом во втором раунде). Вскоре Санчес покинул зал Jackson Wink, где тренировался много лет, и уже в июле 2019-го в бою с Майклом Кьезой на UFC 239 Фабия был его единственным угловым. В том поединке Кьеза полностью доминировал и выиграл единогласным решением судей. Между раундами Фабия пытался вдохновить своего бойца советами типа «мне нужен этот Тайсон, мне нужны эти силовые удары» (другие его известные перлы во время перерывов — «Разбей орех!», «Выйди из коробочки!»). Впрочем, до боя с Кьезой он говорил еще более удивительные вещи. Так, он заявил Атлетической комиссии, что обучил Санчеса технике смертельного удара и это может привести к смерти Кьезы. А еще в Сети появилось видео, на котором Фабия бегает за бойцами по клетке с ножом, «отрабатывая защиту».

В феврале 2020-го Санчес победил Мишеля Перейру, но лишь благодаря дисквалификации бразильца, который нанес запрещенный удар коленом в голову. В сентябре Диего проиграл единогласным решением Джейку Мэттьюсу, ну а теперь, как уже было сказано выше, он свободный агент. Вот к чему привело его сотрудничество с Фабией.

«Не знаю как, но каким-то образом этот слизняк проник в жизнь Диего и установил над ней контроль, — сказал Дана Уайт все в том же интервью Yahoo Sports. — Вы же все видели видео, как этот слизняк в зале бегает с ножом за бойцами по октагону? Он говорит, что так он учит их «касанию смерти». Ну вот как такое возможно? И таких трюков у него полно. Недавно этот слизняк ворвался на встречу сотрудников UFC и начал учить комментаторов, что им делать. Этот парень — отбитый на всю голову. Но он сумел как-то установить контроль над Диего и влиять на него. Я просто желаю Диего всего наилучшего».

После того как Санчеса уволили из UFC, Фабия на YouТube-подкасте Джона Гибсона обвинил Уайта и матчмейкера UFC Шона Шелби в сексуальных связях с девушками-бойцами, отметив, что у него есть некие видеоматериалы. А затем в сети появилось видео «тренировки» Санчеса — он висит вниз головой, а Фабия бьет его ногами.

Asks for his medical records but throws strikes at him as he's suspended upside down. Ok. Think we need to look at your records, Fabia. pic.twitter.com/XAhL5CMfiA — MS (@UFC_Obsessed) May 8, 2021

В чем смысл этого упражнения, наставник Диего Санчеса рассказал в интервью экс-бойцу UFC, совладельцу AKA Thailand Майку Свику. Также он рассказал о своей философии.

«Итак, есть высококлассные бойцы. Некоторые из них действительно на самом высоком уровне, но в их игре есть огромные пробелы типа «я не хочу уходить с линии атаки», что является сумасшедшим разговором, или «я не уважаю силу удара этого парня». Ладно. Если ты не уважаешь это, то тогда тебе лучше держать руки в нужном месте. Вот и все. Вы лучше знаете, что с чем совмещать, вы лучше знаете, как выкручиваться в той или иной ситуации и как принимать удары.

Я постоянно вижу, как легко вырубают бойцов, но я никогда не видел, чтобы кто-то из них развивал способность принимать удары. Поэтому я бью Диего по 20 минут в день. 20 минут в день я бью его, чтобы его тело понимало воздействие, которое на него оказывается в момент нанесения удара. Эти бойцы думают, что их никогда не ударят, и когда в реальности случается наоборот, это вызывает у них определенные эмоции. Это дает им совсем другие ощущения. Они начинают чувствовать провал, а не ловят мысль: «Это то, что должно произойти здесь. Успокойся». И если вы действительно овладеете этим навыком, то страха и беспокойства, которые заставляют вас действовать необдуманно, попросту не будет. Страх действительно исчезнет".

У Санчеса, очевидно, вопросов к Фабии нет. Его уволили из UFC, но он по-прежнему верен этому странному человеку.