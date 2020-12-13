Фергюсон показал невероятную стойкость, но проиграл в одну калитку. Его мечта о бое с Хабибом разбита

Чарльз Оливейра победил единогласным решением судей Тони Фергюсона на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

Тони Фергюсон

Возраст: 36 лет. Страна: США. Прозвище: Эль-Кукуй. Весовая категория: до 70,3 кг. Победы: 26. Поражения: 4. Ничьи: 0.

Чарльз Оливейра*

Возраст: 31 год. Страна: Бразилия. Прозвище: Чарльз из Бронкса. Весовая категория: легкая. Победы: 29. Поражения: 8. Ничьи: 0. No contest: 1.

* Правильно не «Чарльз», а «Шарлис» — он все же бразилец. Но мы используем более привычный для российских фэнов ММА формат написания имени бойца.

Бой должен был дать ответ на вопрос, что из себя сейчас представляет Тони Фергюсон — он по-прежнему супертоп или уже прошел свой пик и едет с ярмарки.

В мае оборвалась грандиозная победная серия Фергюсона из 12 боев — он разгромно проиграл Джастину Гэтжи. Хайлайт превратил лицо Эль-Кукуя в кровавое месиво. Все был настолько плохо для Тони, что в пятом раунде рефери остановил это избиение. У Фергюсона были удачные эпизоды — например, филигранным апперкотом он послал Гэтжи в нокдаун. Но в целом он выглядел намного слабее.

Естественно, сразу пошли разговоры про «Тони уже не тот». И это логично. Кого Фергюсон победил до этого? Энтони Петтиса и Дональда Серроне, бойцов, чьи лучше годы уже давно позади, что подтвердили последующие бои с их участием. Бывший соперник Эль-Кукуя — Кевин Ли — высказал мнение, что лучшая версия Фергюсона навсегда осталась в прошлом — в 2017-м, когда они дрались за временный пояс. И это было похоже на правду. Фергюсон много говорил о том, что размажет Хабиба Нурмагомедова. Однако Хабиб прогрессировал от боя к бою, Тони — нет. Если бы мы увидели их бой в марте 2017-го, это было бы очень конкурентное противостояние. Если бы мы увидели его в апреле 2020-го... В общем, 36-летний Фергюсон в поединке с Оливейрой собирался доказать, что весь скептицизм в его отношении — пустые слова. Доказал? Нет. Он проиграл в одну калитку.

Оливейра — удивительный боец. У него была очень средняя статистика — 10-8, четыре проваленных взвешивания в полулегком весе. Но затем он выдал серию из семи побед и поднялся в топ. А еще у Чарльза есть несколько важных рекордов UFC: по числу досрочных побед (16), по числу побед сабмишенами (14), по числу бонусов за лучшее выступление вечера (10), плюс он выигрывал шестью видами приемов.

Оливейра уверенно начал бой — фронткик, лоукик, хороший хук. Тони же прыгал туда-сюда, будто не совсем понимая, что вообще ему нужно. Затем бразилец легко перевел Фергюсона на пол — амплитудным броском, а через некоторое время забрался в фулл-маунт. Тони неплохо оборонялся, но в концовке Чарльз все же вышел на армбар. Да как вышел! Как Фергюсон сумел дожить до гонга — это что-то поразительное. Во время трансляции Даниэль Кормье сказал Джо Рогану: «Джо, ты смотрел за этим армбаром в конце? Я отвернулся...» Это действительно было зрелище не для слабонервных.

Во втором раунде Оливейра перевел Фергюсона тоже без проблем. Тони крутился, как гуттаперчевый мальчик, ужом извивался. Даже нанес запрещенный апкик, поставив Чарльзу небольшую сечку. Такая защита под силу только большому мастеру. Но и Оливейра большой мастер — он так и не дал Фергюсону подняться до самого конца раунда. А где же были знаменитые удары локтями Эль-Кукуя — те самые, из-за которых он считается самым кровавым бойцом UFC? Парочку мы увидели, но не больше — Оливейра занимал такую позицию, где Фергюсону было его не достать.

Третий раунд прошел в том же ключе: бразилец бросил американца, а потом контролировал — даже чуть треугольником не задушил. Никто и никогда так не доминировал над Фергюсоном в партере.

«Who's dominated him like that?»



?? @CharlesDoBronxs has a case for a title shot like few others. #UFC256 pic.twitter.com/CAFP3R5C5K — UFC (@ufc) December 13, 2020

Тони потерпел второе разгромное поражение подряд. Да, он уже и правда не тот — прошел свой пик и едет с ярмарки. Хоть и готов биться до последнего, а ради победы, похоже, согласен расстаться с собстенной рукой. И даже если Хабиб вернется, их бой UFC уже точно не нужен. Потому что это будет одностороннее избиение. Ну а Оливейра заслужил бой за титул. Вопрос, с кем он будет. Пока пояс по-прежнему принадлежит закончившему карьеру Хабибу.