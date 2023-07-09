В UFC новый чемпион! Морено проиграл принципиальному сопернику в жестокой рубке

Теперь дивизионом «мухачей» правит Александр Пантожа.

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 290, в главном событии которого Алекс Волкановски провел поединок против Яира Родригеса за чемпионский пояс в полулегком дивизионе. А в со-главном бою вечера Брендон Морено встретился с Александром Пантожей — мексиканец и бразилец сразились за титул в наилегчайшем весе.

Для Морено и Пантожи встреча стала уже третьей. Первый их поединок не пошел в профессиональный рекорд: бойцы сошлись на реалити-шоу The Ultimate Fighter, и тогда Алешандре задушил соперника во втором раунде. Спустя два года реванш состоялся уже в UFC, и бразилец снова победил, но единогласным решением судей. После того поражения Морено покинул промоушен, чтобы вернуться в него через полтора года.

В последних пяти поединках четыре раза Брендон Морено встречался с Дейвисоном Фигереду. Два раза мексиканец победил, однажды свел бой вничью и один раз проиграл. Перед последней победой над Дейвисоном чемпионом разобрался с Каем Кара-Франсом, подтвердив, что не забыл, как драться с другими бойцами. Пантожа после поражения от Аскара Аскарова шел на серии из трех побед. Бразилец одолел Манеля Капе, Брендона Ройвала и Алекса Переса.

Первый раунд начался с клинча, в котором бойцы возились достаточно долго. В стойке лучше выглядел Морено, но в середине раунда именно Пантожа оформил нокдаун. Когда мексиканец упал, соперник напрыгнул на него и попытался развить преимущество в партере, но безуспешно. Зато Пантожа почувствовал уверенность в стойке: у него стало проходить больше комбинаций, и раунд он, вероятно, забрал.

Во втором отрезке бойцы продолжили рубку в стойке, но через две минуты Морено повалил Пантожу и попытался провести удушение сзади. Бразилец не отдал шею, и Морено пришлось вернуться в стойку, где он выглядел лучше по сравнению с первым раундом, когда заработал рассечение.

Третья пятиминутка началась с попадания в пах Брендону. Когда мексиканец отдышался и бой возобновился, уже Пантожа попробовал задушить его из-за спины. Впрочем, у Алешандре ничего не вышло — соперник отбился. В стойке бойцы источали одинаковую опасность, но Пантожа действовал активнее. А за полторы минуты до сирены бой вернулся в партер, где Морено чуть не поймал оппонента на армбар, а затем Пантожа донес до головы Брендона несколько жестких локтей.

В начале четвертого раунда Пантожа полностью перебивал Морено в стойке, а затем перевел его на канвас, но Брендон быстро поднялся. В середине отрезка Алешандре снова перевел Брендона, но в грэпплинге мексиканец выглядел как минимум не хуже. Конец раунда, вероятно, забрал именно Морено, который не только здорово действовал на земле, но еще и в стойке донес несколько хороших ударов.

Финальная пятиминутка тоже получилась близкой. В стойке Пантожа выглядел немного увереннее, но и Морено действовал достаточно эффективно. Когда Пантожа провел очередной тейкдаун, Брендону было тяжело подняться, но это ему удалось. Правда, Пантожа навис на спине рюкзаком в попытке задушить. С этим были проблемы, поэтому бразилец просто бил соперника сзади до тех пор, пока не прозвучала сирена.

Судьи разделились во мнениях. Один из них отдал победу Морено, причем за явным преимуществом — 49:46. Но двое выбрали Пантожу со счетом 48:47. Бразилец — новый чемпион UFC! Он победил Морено в третий раз и показал, что не стоял на месте, пока Морено дрался с Фигередо. Остается надеяться, что противостояние Пантожи и Морено не перерастет в еще одну квадрологию.