«Звонит Дана: «Клэй, я дам тебе 10 тысяч баксов, если ты подстрижешься». Роскошная история от ветерана UFC

В волосах моя сила

39-летний Клэй Гуида - один из самых породистых ветеранов UFC. Внешне - похожий на рок-икону 80-х Ронни Джеймса Дио, по стилю выступления - напоминающий бойцовского пса, который не успокоится, пока не перегрызет сонную артерию оппонента.

В лучшие годы выносливость и напор Гуиды были настолько поразительными, что на разминке перед боем он порой проводил по шесть раундов спарринга.

«Первое, что мы изменили в Клэе, когда он пришел к нам, — сократили вдвое его предбоевую разминку, — вспоминал Грег Джексон. — До работы с нами она состояла из шести полноценных раундов спарринга в раздевалке.



Мы с Майком [Винкельджоном] решили, что это немного перебор и Клэю стоит приберечь силы, лучше используя их в самом бою. В Клэе очень много энергии. Когда он просто идет по коридору арены или даже по улице и думает, что его никто не видит, он постоянно делает нырки, меняет уровни, хватает невидимых оппонентов, выбрасывает удары...»

Ярчайшая стилевая марка Гуиды - это его длинные волосы, которые он носит в одном и том же виде уже больше 15 лет. Порою кажется, что благодаря им он поддерживает связь с космосом, именно оттуда черпая силы и бесконечную выносливость. Приверженность длинным волосам у Клэя настолько сильна, что когда-то он отказался состричь их даже за $ 10 000.

Разработчики видеоигры UFC 1 не могли пририсовать персонажу Гуиды его кудрявую шевелюру и предложили подстричься. К уговорам компьютерщиков подключился и президент UFC Дана Уайт, но боец не отступил.

«UFC привез нас в Лос-Анджелес на студию Universal, — вспоминает Гуида на подкасте Майка Свика. — Там нам должны были сделать сканы тела, чтобы потом по ним создать наши прототипы в игре UFC 1. Все сделали сканы и разъехались по своим делам. Тут мне звонят люди из Universal: «Разработчики не могут встроить вас в игру из-за длинных волос. Мы никак не можем сделать вам нормальные длинные волосы. Могли бы вы их, пожалуйста, сбрить и приехать к нам на новый скан?»



Я сказал им, что мне нужно позвонить Дане. Звоню Дане, он, как услышал, пришел в ярость. Потом остыл и говорит: «Клэй, я перезвоню тебе через пять минут». Проходит пять минут, звонок, Дана: «Клэй, я дам тебе пять штук. Но ты должен коротко подстричься, чтобы попасть в эту гребаную игру». Я отвечаю: «Брось, босс, ну какие пять штук? Я не буду подстригаться». Дана снова злится, отвечает: «Я перезвоню через десять минут». Перезванивает: «Клэй, я дам тебе 10 тысяч баксов, если ты подстрижешь свои волосы. Они ни черта не могут сделать тебя там с длинными». Отвечаю: «Босс, накидывай еще нолик и будем общаться». В итоге я так и не сбрил, а Дана больше не перезванивал«.