Да, Ган победил скучно, но за это скукой стоит непомерная мощь. Сирил выиграл 14 раундов в UFC из 14 и даже не вспотел

Мы начали пиарить его первыми в мире.

В последний день февраля 7-й номер тяжелого веса UFC Сирил Ган (8-0) разобрал 5-го номера Жаирзиньо Розенштрука (11-2) единогласным решением в главном событии вечера на UFC Vegas 20. Француз показал удивительно развитое чувство опасности, обстреливая соперника пять раундов с длинной дистанции и периодически создавая себе дополнительные островки безопасности из клинча и тейкдаунов.

Хотя бой получился на редкость скучным для простого зрителя, класс и та легкость, с которой Ган укротил одного из самых устрашаюших нокаутеров ростера — заслуживают отдельного материала.

Здесь надо сказать, что «Спорт-Экспресс» — первое медиа в мировых ММА, которое взяло на себя риск широкомасштабной похвалы Сирила Гана, не боясь подставиться в случае неудачных результатов француза.

В октябре прошлого года мы сделали большое интервью с главным тренером француза Фернандом Лопесом, где 90% времени говорили не о его главной звезде Франсисе Нганну (он ушел из зала Лопеса очень некрасиво), а о новом проспекте Сириле Гане (на тот момент 3-0 в UFC). Тогда это вызвало частичное недоумение в комментариях на нашем ютуб-канале («Кто такой Ган? «Зачем вы пиарите непонятно кого?»), и, признаемся, мы очень переживали за собственную репутацию (вдруг Ган завалился бы уже на постаревшем дос Сантосе), но в итоге обошлось — сначала Сирил снес бразильца с одного локтя, а сегодня за 25 минут беззаботной и «простой» игры сделал дурака из смертельно опасного Жаирзиньо Розенструйка. Теперь победная серия француза — самая длинная в тяжелом весе, что делает его весомейшим кандидатом на претендентский бой.

Ган выиграл 14 раундов в тяжах подряд. Длиннее только великая серия дос Сантоса в 16 раундов

Ган — 13-й тяжеловес в истории промоушена, кто смог добиться 5-матчевой победной серии в тяжелом весе. До этого такую серию выдавали: Рэнди Кутюр, Марк Коулмэн, Андрей Орловский, Рикко Родригес, Тим Сильвия, Кейн Веласкес, Мэтт Митрион, Джуниор дос Сантос, Фабрицио Вердум, Стипе Миочич, Деррик Льюис, Франсис Нганну, Сирил Ган.

К примеру, выйти на пять побед подряд в этом весе UFC не смогли такие люди, как Алистар Оверим, Фрэнк Мир, Даниэль Кормье, Педро Риззо, Марк Хант, Трэвис Браун, Джош Барнетт, Рой Нельсон, Шейн Карвин, Мирко Кро Коп, Александр Волков, Кертис Блейдс.

Но есть у 30-летнего Гана и гораздо более крупное статистическое свершение по итогам сегодняшнего турнира. Француз выиграл 14-й раунд подряд и вышел на второе место в истории тяжелого веса UFC по длине победной серии исключительно из раундов. Именно способность методично и стабильно забирать раунды, а не камбэчить нокаутами после вдрызг проигранной большей части боя — и есть главный показатель класса.

Итак, самые длинные победные серии в истории тяжелого веса UFC, состоящие из выигранных раундов подряд:

Выигранных раундов подряд в тяжелом весе UFC Джуниор Дос Сантос 16 Сирил Ган 14 Стипе Миочич 14 Кейн Веласкез 13

Ган — новая порода тяжа. Мы никогда не видели сочетание мощи, футворка, легких ног и глубокой защиты в одном человеке

Главная особенность Гана — это редчайшее сочетание для этого веса мощных габаритов, кардио, скорости, легких ног, футворка и при этом глубоко продуманного защитного стиля. Мы видели быстрых тяжей, мощных и тяжело бьющих тяжей, тяжей-технарей, но не видели бойца размером с военную крепость, передвигающегося со скоростью чуть ли не средневеса. Способность Гана возвращать руки в защиту и перекрывать гигантской ладонью челюсть и висок — тоже нечто особенное. Редко у бойца руки возвращаются в защиту с той же скоростью, что и были выброшены для удара, и Ган как раз-таки владеет этим эксклюзивным навыком, который сбережет ему еще немало раундов и здоровья.

Легконогость и кардио Гана — конечно, в первую очередь, шедевр человеческой генетики, но к ним приложен и гигантский труд. Француз тратит на футворк (работу ног) по 30 минут в будний день и час — в выходной.

«Что касается Сирила Гана, он базовый таец, — объяснял тренер француза Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспресс». — А там у людей стоячая, квадратная стойка, они не семенят на носках, их стопа полностью прилегает к настилу. Но Сирил — очень атлетичный от природы, и он может переносить свое тело, двигаясь постоянно на носках. У него нет тайской привычки стоять на всей стопе. Он легко переключился с тайской стойки на активный футворк. Последние 2 года мы работаем над футворком, только над одним футворком, 30 минут в день, как минимум. Перед тренировкой я расставляю фишки и отметки в клетке, и Сирил двигается 30 минут подряд на носках по специальным углам. И этот футворк, эти тренировки над ним открыли для него вторую жизнь в спорте. Даже если меня нет в зале, он приходит, первым делом расставляет фишки в клетке и начинает 30 минут танцевать, летать, ускользать, как будто кто-то хочет его поймать.

Когда он в отпуске, единственное, что я прошу его делать каждый день — это футворк. Каждый день он присылает мне видеотчет, как он работал над футворком. В отпуске он тратит по часу в день минимум на футворк. И мне нужно видео от него, чтобы я точно знал, что он сделал эту работу. Когда же он в зале, 30 минут футворка и затем 1, 5 часа остальной тренировки. Двигаться, двигаться и двигаться. Когда мы начали практиковать эту систему, люди говорили: «Да он устанет летать так на носках». Но он никогда не устает, никогда".

Как видим на примере сегодняшнего боя с Розенструйком, абсолютно все слова Лопеса сыграли. Ган двигался 90% времени на носках, легко и изящно перенося свое гигантское тело, очень быстро делал все оттяжки после ударов, заканчивая их отшагами и отскоками в стороны под неуязвимыми для контратак соперника углами. Розенструйк прожил жизнь в кикбоксинге (рекорд 76-8 в этом виде), но сегодня он за 25 минут не смог довести до соперника ни одного по-настоящему опасного удара в голову, не смог заставить того драться в своих коридорах и заходить под свои сильные удары.

Ган убрал апперкот, за который его цеплял дос Сантос. Сегодня он бил только проверенные удары

Отметим и интеллект Гана — в предыдущем бою с дос Сантосом француз несколько раз попадал под контрапанчи из-за немного корявого апперкота на резком сокращении дистанции. Сегодня Ган этот апперкот убрал начисто, не рискуя использовать даже мало-мальски нетехничные и неэффективные удары. Также Сирил очень грамотно заклинчевал Розенструйка в самой концовке пятого раунда, когда у того вот-вот должен был начаться взрыв отчаяния (на котором он выиграл у Оверима нокаутом за 4 секунды до конца боя).

Конечно, к французу могут быть претензии за то, что он со своей скоростью и размахом рук настолько перестраховывался, что даже не хотел связывать джеб с силовым ударом (кроссом, например), но тут дело не только в чрезмерной осторожности или скучности. У Гана нет реальной нокаутирующей мощи в панчах (она у него в киках, коленях и локтях), но что важнее — пока у него нет реально чистого силового панча-двух, нанося которые, он точно будет знать, что не будет контратакован.

Ган невероятно умен — он не выбрасывает удары, которые у него не получаются максимально хорошо и безопасно. Пока безоговорочно чистые у него джебы и кики, которые он всегда может перестраховать футворком, уклонами головой, отскоком за счет скорости и, конечно, перекрытием головы своими гигантскими ладонями. Посмотрим, как быстро Ган сможет спрогрессировать и развить чистые силовые удары — кросс (его правый кросс в принципе уже неплох и сегодня заходил), хук, апперкот, оверхэнд.

Что ждет Гана дальше?

Победить француза, пока он так двигается и не устает, не теряет динамики и скорости, не рискует, изумительно чувствует малейшие защитные нюансы — будет чертовски тяжело. Хотелось бы, конечно, проверить его против мощного, массивного и универсального кардио-борца с безостановочными попытками переводов вроде Кертиса Блейдса, но Ган — очень высокий, с хорошим ударом коленом и за тейкдаун может наказать очень больно. Блейдса наказывал коленом гораздо более медленный, чем Ган, Александр Волков, а уж у француза здесь шансов будет побольше. Он тоже очень высокий (а для высокого ударить коленом, как ударить апперкотом — просто немного поднял ногу; как говорил Доминик Крус, «у высокого бойца четыре апперкота»), а еще очень быстрый и с очень тонкой техникой муай-тай.

Что касается универсалов-ударников, то и им с Ганом будет тяжело. Надо обходить его гигантский рич, превосходить в качестве принятия решений, очень тонко считывать его футворк-ловушки, отбивать ноги лоукиками и обладать достаточной скоростью, чтобы довести удар, пока Ган мгновенно не перекрылся своей огромной лапой. Кто на это способен из тех, кто выше француза в рейтинге прямо сейчас? Трудно сказать. Ведь в случае с Ганом поражает еще и то, насколько легко он выигрывает. А вот эта способность побеждать без надрыва, легко, с огромным запасом в защите — это именно что непомерная мощь, мощь великая.

Конечно, все это очень громкие и поспешные слова, над Ганом в рейтинге еще целая группа киллеров, но почему-то очень не хочется стелить соломку и закрывать материал фразой вроде «покажет только время». Время покажет вообще все, поэтому такими фразами заканчивать статьи — все-таки халтура. Почему-то просто хочется верить в Сирила с еще большей силой и хочется сделать новое большое интервью с харизматичным и дьявольски умным Фернандом Лопесом. Ils ne passeront pas, Ciryl!