И не торопится на родную Кубу.

Один из главных харизматиков UFC Хорхе Масвидаль — кубинец по отцу и перуанец по матери. Отец покинул Кубу в конце 80-х, устав от коммунистического беспредела.

«Мой отец и два его брата покинули Кубу на большой шине от трактора, из которой они сделали плот, — рассказывал Хорхе на шоу Dan Le Batard. — Они спустили его в океан, взяли три весла и поплыли в сторону Американских Виргинских островов. Уже через день их запасы воды испортились. Из-за жары, и туда каким-то образом попала грязь.

Таким образом, воды нет и еды тоже практически нет. В один момент, когда мой отец устал грести, он сел на дно шины и положил весло лопастью в небо. Тут на него села птица. Отец, увидев ее, начал медленно пододвигать весло к себе. Он сказал братьям: «Это не лучший вариант — следующие три дня есть одну птицу на троих, но уже хоть что-то».

И в этот момент мой дядя сказал ему: «Не трогай птицу! Это знак от Бога. Мы на верном пути». И отец согласился, тряхнул весло, и птица улетела. Однако еды не было, и на следующий день уже другая птица села на то же самое весло. Отец сказал братьям: «Отлично, знак от Бога нам уже был, а теперь время обедать». И поймал птицу, которую они ели два дня. В итоге мой отец и его братья добрались до Виргинских островов, откуда их уже доставили в США".

В США Масвидаль-старший на первых порах пытался заниматься какой-то честной черновой работой, но затем переключился на более перспективные способы заработка. Обернулось это 18-летним тюремным сроком за непредумышленное убийство и продажу наркотиков. Несмотря на то, что судьба отца Хорхе в Америке сложилась едва ли лучше, чем на родине, американские порядки и нравы он ставит гораздо выше кубинских. То же самое он внушил и сыну, когда тот еще был ребенком.

«Когда я был маленький, то однажды спросил у отца: «Чем так хороша Америка? Почему ради нее ты сбежал из Кубы в 14 лет, плыл шесть дней по морю на плоту?» И отец ответил: «В Америке у тебя есть выбор — ты можешь пойти поесть в Макдоналдс, а можешь в Бургер-Кинг или вообще куда угодно.

Масвидаль с отцом после победы над Нейтом Диазом и завоевания пояса BMF.

А на Кубе ты стоишь два дня в очереди, чтобы получить талоны на еду, потом тебе говорят, что ты можешь есть, что нет, а иногда, чтобы купить зубную щетку, тебе нужно ехать в другой город и стоять в огромной очереди". Я очень люблю всех своих братьев-латиноамериканцев, но правительства этих стран мне не по душе. Посмотрите, что происходит в Никарагуа, в Колумбии дела идут не очень здорово, Аргентина не в порядке...", — сокрушался Масвидаль на подкасте Steven Crowder.

У Хорхе остаются родственники на Кубе, но посетить остров он пока не может. Против его дяди долгое время велось политическое преследование за противоборство режиму Кастро, и как отголосок тех дней фамилия «Масвидаль» ее носителю на Кубе по-прежнему не гарантирует безопасное пребывание.

«Мой дядя работал на кубинское правительство, — рассказывал Масвидаль в интервью ESPN, — Когда он разошелся с ними по политической линии, они начали его преследовать. А у него такая же фамилия, как и у меня.

Эрнесто Че Гевара. Фото Интерфакс

После той истории два моих двоюродных брата приехали на Кубу, их немедленно арестовали и продержали в тюрьме 8 часов. Потом депортировали с острова. Поэтому я пока не спешу на Кубу".

Особенно же негативное отношение из исторических кубинских лидеров у семьи Масвидалей вызывает легендарный Че Гевара. В России, где футболки с Команданте стали давно культовыми, а фотографии революционера постятся во многих мотивационных пабликах как образец человека, сражавшегося за свободу и светлые идеи, такое отношение к Че может вызвать удивление. Однако у Масвидаля есть с политиком свои счеты.

Эрнесто Че Гевара.

«Образ Че Гевары выглядит круто, когда о нем рассказывают где-то в университетах студентам, — говорил боец на подкасте Steven Crowder. — Но этот человек — массовый убийца. Он убил несколько моих родственников, а также родственников наших друзей. Он выстраивал людей как собак и тех, кто не верил в революцию, казнил.

Я не понимаю, кто говорит людям, что он — пример для подражания или герой. Это тот же Гитлер, но который просто не добился таких успехов в этом деле. Да, он не убил такое же количество людей, но если бы ему дали развернуться, то он бы точно положил не меньше. Но люди берут и покупают с ним футболки, это безумие".