Один на миллион.

Сегодня ночью после 554-дневного простоя возвращается Йоэль Ромеро, один из величайших долгожителей в истории ММА.

44-летний кубинец на Bellator 266 подерется с Филом Дэвисом в полутяжелом весе — категории, где его не было ровно 10 лет. В сентябре 2011-го Ромеро — после серии ослепительных побед в локальных промоушенах — дебютировал на большой площадке именно в 93-килограммовом дивизионе Strikeforce и сразу же потерпел досрочное поражение (п о сей день единственное) от чемпиона этой организации Рафаэля Кавальканте.

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Потом Йоэль прошел через тяжелую операцию на шее, почти два года не дрался, но, тем не менее, обрел стабильное рабочее место в UFC, которые поверили в него, несмотря на текущее поражение и проблемы со здоровьем. В новом промоушене Ромеро спустился в средний вес и построил 8-матчевую победную серию. На момент ее обрыва «Солдату Бога» было 40 лет — никогда в истории UFC мы не видели столь возрастного бойца на такой длинной серии побед. Ближайший по возрасту на 8 победах подряд — Мишель Празерес. Ему на момент обрыва серии было 37 лет, но стоит учесть, что Празерес в этих 8 победах не побил ни одного рейтингового бойца. А в списке скальпов Ромеро такие имена, как Дерек Брансон (11-2 на тот момент), Лиото Мачида (22-6), Брэд Таварес (12-1), Крис Уайдман (13-1) и Жакаре Соуза (22-3, шел на 8-матчевой победной серии в UFC и Strikeforce).

Первое поражение Ромеро в UFC случилось в бою против Роберта Уиттакера, и этому есть несколько причин: во-первых, Ромеро исполнилось уже 40 лет, во-вторых, дрался он с 26-летним бойцом совершенно нового поколения, в-третьих, кубинец впервые прошел 5-раундовый бой, к которому на тот момент его и без того скудное кардио еще не было адаптировано. Это уже начиная с поединка против Люка Рокхольда, Ромеро начнет растягивать свой бензобак на всю дистанцию боя, жертвуя движением и объемом работы.

Если тщательно отсмотреть поединки Йоэля в UFC, то видно, что у него есть три типа кардио:

— высокий темп, челнок и множество взрывов — хватает этого на полтора раунда

— средний темп, челнок, редкие взрывы — хватает на 2,5 — 3 раунда (но не всегда)

— аномальной низкий темп, нет челнока, минимум взрывов — хватает на все раундов (то, что мы видели в поединке против Адесаньи, реванше с Уиттакером и бою против Рокхольда).

На момент первого боя с Уиттакером, Ромеро все это еще не конца прочувствовал, поэтому здорово начал, активно используя энергозатратную борьбу, выиграл два первых раунда, но затем резко обессилел. Кубинцу нужно было выиграть всего один раунд, чтобы стать чемпионом, но резервы его были полностью истощены.

При этом, конечно, несправедливо сводить поражения Ромеро только к его собственным огрехам. После 8-й победы подряд на него пошла совсем другая оппозиция — более молодая, универсальная и продвинутая. Если Уайдман, Мачида, Жакаре и прочие — это поколение, наученное на знаниях ММА из середины нулевых, то Адесанья, Коста, Уиттакер — впитали в себя уже лучшие идеи и методики начала и середины десятых годов. Они более крупные физически, более универсальные и более знающие — снести их, как Ромеро снес предыдущее поколение — очень непросто, особенно когда тебе уже 40

И тем не менее, титульные сражения Йоэля — это одна из ярчайших глав в истории ММА. Не было другого такого бойца среди тех, кто так и не стал чемпионом UFC, который показал такое качество выступления в проигранных титульниках. Возьмем бойцов UFC, кто 3 и более раз дрался за титул, но так и не стал чемпионом:

Джозеф Бенавидес (4 поражения в титульных боях)

Юрайя Фэйбер (4)

Йоэль Ромеро (4)

Александр Густафссон (3)

Чад Мендес (3)

Педро Риццо (3)

Дэн Хендерсон (3)

Кенни Флориан (3)

Чел Соннен (3)

Итак,

— Единственный в списке, кого в этих титульных боях ни разу не финишировали — Йоэль Ромеро

— Кто в этих титульных боях выиграл больше всего раундов — Йоэль Ромеро (8 выигранных раундов в титульниках. Хендерсон — 5. Соннен — 5. Густафссон — 3. Бенавидес — 3. Риццо — 3)

— Кто в этих титульных боях больше всего уронил соперников — Йоэль Ромеро. 3 раза ронял оппонентов в титульниках.

Также остановимся на статистических рекордах кубинца в UFC:

Больше всего побед нокаутами в поздних раундах за всю историю UFC (6 нокаутов в 3-м раунде)

Единственный боец в истории UFC, кто два раза нокаутировал соперника летящим коленом. Причем, у Ромеро было два нокаута этим ударом после всего 5 попыток! Это невероятный тайминг. Многие бойцы UFC прыгают с коленом по 20-30 раз за 5-7 боев и не могут нормально попасть.

Самый возрастной автор 8-матчевой победной серии в истории UFC

Один из трех бойцов в истории UFC, у кого есть нокаут ударами локтями по корпусу (в бою с Брансоном)

Делит первое место по числу побед нокаутами среди бойцов в возрасте 35 лет и старше (7 нокаутов в UFC после 35 лет. Как и у Оверима с Хантом. При этом, Ромеро на две весовых категории ниже).

Но самое важное, что Ромеро — это не только человек, интересный внутри клетки. Это уникальный харизматический типаж, о котором каждый, кто с ним сталкивался, имеет свою историю. Мы собрали несколько самых ярких.

Колби Ковингтон не видел бойца сильнее, чем Ромеро, правда, утверждает, что тот продавал схватки на Олимпийских играх

«Ромеро продавал схватки, — утверждал Ковингтон на подкасте MMA Roasted. — Он продал схватку Кэлу Сэндерсону на Олимпиаде. Отец Кэла встречался с Йоэлем и передавал ему деньги. Это известная тема. На Кубе нищета, и они регулярно продают схватки.

Какой он боец? Я тренировался с ним пару раз. Он самый физически сильный боец, к которому я когда-либо прикасался. Его захваты обладают сумасшедшей, смертельной силой. Когда он сжимает тебя, кажется, что твоя кость лопнет. И у него безумная сила удара, которая остается с ним и в состоянии усталости. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек сохранял такую силу панча в изможденном состоянии. Он устал, еле ходит, но его сила та же. Брансона с Кеннеди он вырубил, когда у него уже был пустой бензобак".

После операции на шее 4 месяца спал в кресле. Использует кресло до сих пор

Ромеро дважды оперировал шею, после второй операции он мог остаться на всю жизнь инвалидом. Как-то кубинец рассказал об этом Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.

Ариэль Хельвани: " Йоэль, вам 41 год. Какие ваши ключевые качества ушли в силу возраста? "

Йоэль Ромеро: " Взрывная скорость. Раньше я был по-настоящему взрывной. Я стал медленнее. Я стал это замечать несколько лет назад, когда хотел делать вещи, которые делал раньше "

Ариэль Хельвани: " Вы же недавно нокаутировали Люка Рокхольда как раз взрывной ударной серией "

Йоэль Ромеро: " Да... Но это все равно не то, что было раньше. У меня были две серьезные операции на шейные позвонки. Одна в Германии 11 лет назад. Другая — сразу после поражения от Фейжао. Я пошел в душ после боя, и мой тренер, увидев меня сзади, сказал: «Йоэль, что с твоей шеей? У тебя вылез наружу огромный комок». Я чувствовал легкую боль, но подумал, что это нормально. Когда я дошел до душевой, то уже не мог дышать. Меня отвезли в больницу. Сломались шейные позвонки. Надулась огромная опухоль .

Ариэль Хельвани : " Если бы это случилось со мной, я бы умер "

Йоэль Ромеро: " Да. Врач сказал: " Только из-за того, что у тебя такой мышечный корсет на шее, перелом не получился еще более страшным " . Обычного человека либо парализовало либо наступила бы смерть.

Он взял небольшую игрушку, макет человека и стал на нем показывать, что произошло. Он надломил ему шею: " Шейные позвонки — это очень серьезно. Если бы удар получился сильнее, тебя бы парализовало до кончиков пальцев. Теперь тебе нужно всю жизнь сидеть и носить фиксатор для шеи.

С годами твои мышцы шеи будут слабеть. Что может произойти? Кто-то на улице позовет тебя: " Эй, Йоэль! " . Ты повернешься и — хруст! — твои шейные позвонки сломаются. Никаких тренировок. Только сидячее положение".

Я сказал ему: " Доктор, мне не нравится этот прогноз. Сделайте свою работу так, чтобы я ходил, тренировался и дрался " . Он выпучил глаза и замахал руками. Это был лучший доктор в Майами, и я ушел от него. Мне нужен был тот, кто поможет. И другой доктор сказал примерно то же самое, но пообещал сделать операцию. Он решил рискнуть, и я согласился лечь под нож. " Только когда я увижу восстановление позвонков не меньше, чем на 75%, то скажу врачам в UFC, что ты можешь выступать " .

И они сделали операцию, а потом изготовили для меня специальное кресло. Все 4 месяца я сидел и спал в нем. Никакого движения. UFC ждали меня, и оплатили все расходы. Кресло по-прежнему при мне. Иногда я беру с собой его даже на Кубу.

Я хочу выиграть пояс и принести его к тому врачу, кто сказал мне, что я буду сидеть в стуле до конца жизни. Я принесу к нему в кабинет и кресло и пояс ".

Во время борцовской карьеры нелегально продавал сигары. Однажды выпрыгнул из окна, спасаясь от полиции

«Я на Кубе был на сборах пару раз, с канадцами приезжал, — вспоминает в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов. — Ромеро — чудак вообще безбашенный. Он там ходил, его на улицах боялись все. Поэтому для него ничего там нового нет, что он сейчас делает [в ММА]. Только теперь все официально. Он ходил, люди его боялись, он — такой, парень с улицы. И что-то где-то зацепиться — хлебом не корми, он уже там. Мощный страшно, его только Адам Сайтиев обыгрывал, остальных он просто разрывал. По технике у него особо школы нет, но мощь большая. Парень безбашенный, такой ковбой типичный из Алабамы.

Я помню, как Ромеро продавал сигары в Америке. Когда полиция за ним приехала, он так выскочил в окно быстро, я даже не заметил. Как пуля! Такое окошечко маленькое, узенькое открыто. А он конь здоровый — в него! Мы приехали туда, там матчевая встреча какая-то была до Кубка мира, и кубинцы были там. И они все сигары продают там, привозят сигары коробками. Ромеро мне их предложил: «Купи». Говорю ему: «Да куда мне их? У нас никто их не курит». А там работники гостиницы заходят, убирают которые. Один зашел, другой — и кто-то из них позвонил в полицию — нелегальная торговля.

И приехала полиция, а гостиница такая — все номера на первом этаже. И вдруг я смотрю — идут они. Я так и понял, что это к нему. Говорю ему: «Слушай, у тебя проблемы сейчас будут». Смотрю — тюк — и его уже нет. Такое окошечко и такой лось, вжик — и исчез! Они пришли — никого нет. Посмотрели и ушли. Ромеро говорит: «Спасибо, что предупредил». Потом опять мне: «Это лучшие сигары, лучшие! Возьми, лучшие! Бесплатно отдаю тебе, возьми». Я ему: «Да зачем они мне? У меня никто не курит, я сам не курю» — «Подарок подаришь, возьми» — «А как я их повезу?». Нормальный парень, общительный".

Главным моментом своей жизни считает приход к вере и Иисусу

Как-то ведущий подкаста «nCourage Leaders» спросил Ромеро о трех главных событиях в его жизни. «Первый — когда я открыл для себя Иисуса Христа. Второй — когда я попал в национальную сборную Кубы по борьбе. Третий — когда я впервые стал отцом».

Связки в косых мышцах глаз Ромеро — в три раза крупнее, чем у обычного человека

Историю со слов Даны Уайт как-то рассказал Джо Роган на своем подкасте:

" Дана рассказывал мне историю — когда у Йоэля был перелом орбитальной кости, его отправили к врачу. И врач позвонил в UFC: «Где вы нашли этого парня? Я занимаюсь медициной 40 лет и ни разу не видел подобное человеческое тело. Сухожилия и связки в косых мышцах возле его глаз — в 3 раза крупнее, чем у обычного человека!».

И в UFC доктору ответили: «Да, этот парень — монстр». Ромеро что-то вроде Карелина, которого называли «Эксперимент». У него маленькие родители, негабаритные, а сам он вырос в гигантскую гориллу. Он бросал 125-килограммовых атлетов, как кукол".

Не взял фамилию отца, потому что тот изменял матери

«Я взял себе материнскую фамилию «Ромеро», а не отцовскую «Паласио», потому что мой отец изменял матери. Но характером и духом я больше похож на отца, чем на мать».

Любимый десерт Ромеро — абракадабра из несочетаемых вещей

Как-то популярный комик и подкастер Джоуи Диаз спросил у Йоэля, какой его любимый десерт. Названный продукт удивляет своей нагроможденностью:

" Мороженое с шоколадным печеньем и сгущенкой. Берется начинка из мороженого, снизу и сверху накрывается шоколадными печеньями, как сэндвич. Все поливается сгущенкой. И я люблю есть это мороженое не просто так, а с кубинским сэндвичем с ветчиной и сыром. Откусываешь кубинский сэндвич — ам-ам — а потом ешь мороженое со сгущенкой и шоколадным печеньем. Я люблю кушать такое после взвешивания".

За два дня до боя с Уайдманом Ромеро шокировал менеджера точно таким же летящим коленом, пролетев через пол-октагона

В ноября 2016-го Ромеро оформил свой второй нокаут летящим коленом — под кубинскую ракету попал Крис Уайдман. Менеджер Йоэль Малки Кава божится, что за два дня до боя он увидел точно такое же колено, и даже еще брутальнее, и сказал бойцу, что тот выиграет, если применит данный удар.

" Я помню за два дня до боя Йоэля с Вайдманом, я был на его тренировке, — вспоминал Кава на подкасте Full Reptile. — Он стоял у сетки, а тренер с лапой — в центре октагона. И тут Йоэль совершает немыслимый прыжок — он просто летит от сетки в центр — и сотрясает лапу летящим коленом. Бум! Звук от удара раздался на весь зал. Я в это время копался в своем телефоне и увидел его полет периферическим зрением.

Я сначала подумал, что мне показалось. Но тут резко поднимаю голову и вижу, что он уже приземляется после этого колена. Я был в глубоком шоке. Говорю ему: «Если ты сделаешь это в бою, то выиграешь». И когда он сделал это в бою, то просто закричал мне в раздевалке в лицо: «Ты говорил мне сделать это, помнишь? И я сделал!»".

Как-то с Масвидалем привели девушек в ресторан, а те набрали еды и напитков на $ 10 000. Они не стали за них платить

" Мы сидели с красивыми девушками в ресторане у нашего общего друга в Майами, — говорит Масвидаль в интервью The MacLife. — Мы очень хорошо знали владельца, поэтому могли заказывать на себя напитки и еду бесплатно.

Чики же разошлись. Эти девицы набрали на 10 тысяч баксов, а может и больше. Они заказывали дорогое шампанское, морепродукты за 500 долларов. Пришла пора платить. Говорю Йоэлю: «Я ##### [ничего] не буду платить. То, что я заказал — моя норма. Я люблю, когда меня окружают красивые девушки, но я никогда не плачу за их жратву и напитки». Йоэль отвечает: «Я тоже ##### [ничего] не буду платить».