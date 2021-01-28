Но Хабиба нахваливает, особенно его джеб.

Второй номер рейтинга легкого веса UFC Джастин Гэтжи дал большое интервью ESPN, где раздал оценки за выступление всей верхушке дивизиона.

Ниже — самое интересное.

О поражении Конора Макгрегора

— Конор не зря говорит о простоях, они наверняка сказались, просел его тайминг, чувство дистанции. В первом раунде он выглядел неплохо, думаю, он все еще элитный боец. Они сейчас его поставили шестым в рейтинге, думаю, это слишком низко. Он должен стоять повыше Тони [Фергюсона]. Я рад, что Конор улетел в нокаут, потому что люблю, когда болтуны туда улетают. Как ни крути, Конор — кусок дерьма, я рад, что его опрокинули.

Не уверен, что он возьмет бой со мной. Я лучший лоу-кикер в этом дивизионе, хоть я и правша, и мне будет тяжелее доставать его лоу-киками, чем Дастину. Порье — левша, и Конор впервые дрался с левшой, не был к этому готов. Если они дадут Конору третий бой с Порье, и это будет титульник, то я уйду из UFC. Слышал, что его тренер — гребаный идиот — призывает UFC сделать в мае бой Конора и Порье титульным.

О бое Хукер — Чендлер

— Хукер выглядел как дерьмо. Вялый, уставший. У них был бой в 7 утра по местному времени, он и выглядел, как человек, которому надо драться в 7 утра. Чендлер же просто сделал то, что должен.

Я лично не хотел бы больше драться в Абу-Даби, мне там тяжело адаптироваться. Хочу драться в Вегасе. Думаю, мне нужен один бой, чтобы выйти на титульник.

О Тони Фергюсоне

— Сдал ли Тони Фергюсон? Я не считаю, что он полностью сдал. Просто думаю, что он не является и никогда не являлся элитным легковесом. Он побеждал, потому что люди неправильно дрались с ним. Когда я забрал у него пространство, четко и дисциплинированно провел бой, он сразу же проиграл. Оливейра не показал против Тони ничего особенного. Хотя Тони все-таки уже не обладает прежней уверенностью в себе после стольких ударов по голове. Он слишком много напропускал, это серьезный фактор.

О Чарльзе Оливейре

— Для меня сейчас на бумаге самый тяжелый соперник — это Оливейра. У него очень особенный набор навыков. Но люди, которые думают, что он просто переведет меня и прикончит в партере, — ошибаются. Ни один человек на планете Земля не переведет меня больше так, как перевел Хабиб.

Your new contender at 155!



?? @CharlesDoBronxs belongs in the conversation with the elite. #UFC256 pic.twitter.com/Iyu1UXDWDi — UFC (@ufc) December 13, 2020

Посмотрите, как Оливейра переводил Тони. Он брал его за талию и швырял. Тейкдаун на чистой силе. Никакой техники или красивого прохода. Меня он так никогда не переведет. И у Оливейры есть недостаток — он боится ударов. Пол Фелдер его вырубил. А если попаду по нему я, то... Да, Хабиб съел мои лучшие удары, стал первым, кому это удалось. Но Оливейре эти удары не проглотить. Он не впечатлил меня в бою против Тони.

О бое с Хабибом

— Он очень сильный. Очень и очень сильный. Удары держит просто невероятно, я попадал по нему чисто. Он делал «покер-фэйс», хотя я видел, как ему больно. У него отличный джеб, очень эффективный, потому что он здорово меняет уровни. Всякий раз, когда он меняет уровни, то попадает тебе по лицу джебом. Мог ли я выбрать другой план на бой? Кто знает, этого уже не узнать. Не уверен, что кто-то выиграет у Хабиба в 155 фунтах сейчас.

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При этом я отбил ему ногу. Очень серьезно отбил. Но я не нашел способ продлить бой, чтобы извлечь пользу из моих лоу-киков. Мне нужно было еще 4-5 минут боя, чтобы убить его ногу. Мне не стоило выбрасывать тот последний кик, нужно было вернуться в центр октагона и вот там уже бить лоу-кики. Но я не буду забивать голову этим поражением. Сплю нормально, кошмары не преследуют. Это было мое не первое поражение и не последнее. Этот бой не сделает мою карьеру короче. Вот бой с Порье — вот там мы оба сделали нашу карьеру короче. Мы отдали этим боем часть себя, часть здоровья.

О том, кто будет новой звездой легкого веса после Конора

— UFC нужна большая звезда в легком весе после того, как Конор улетел в нокаут. Я могу занять это место. Конечно, я не такая суперзвезда, как Конор, но могу занять эту нишу. Кто ее еще займет? Чендлер слишком кринжовый... Я или Порье, может быть, Оливейра.

О том, вышла ли его мама на пенсию после гонорара за бой с Хабибом

— Она в процессе оформлении пенсии. Она ждет, пока почта США предложит ей пакет досрочного выхода на пенсию, который включает некоторые льготы. Ей придется подождать до марта-апреля, а потом она точно выйдет на пенсию.

В любом случае, она уже не работает так много, как раньше. Но она такой человек — даже когда выйдет на пенсию, все равно будет чем-то заниматься.