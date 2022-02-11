UFC 271: Уиттакер отомстит Адесанье, Льюис вырубит Туивасу

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13 февраля рано утром по московскому времени в Хьюстоне (Техас, США) стартует основной кард турнира UFC 271. В главном бою вечера чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с первым номером рейтинга лучших бойцов дивизиона и бывшим обладателем титула Робертом Уиттакером. Также в мейнкарде Деррик Льюис сразится с Таем Туивасой. Подогреть интерес к этим боям вы можете ставкой с отличным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

UFC 271: где смотреть бои Адесанья — Уиттакер и Льюис — Туиваса в прямом эфире

Турнир UFC 271 пройдет в спортивном комплексе Toyota Center в Хьюстоне. Основной кард начнется 13 января примерно в 06.00 по московскому времени, прелимы можно смотреть уже в 04.00. Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass. Главные бои в прямом эфире покажут matchtv.ru и «Матч! Боец».

Деррик Льюис — Тай Туиваса: прогноз на бой 13 февраля

Льюис одержал 13 побед нокаутом — это рекорд UFC. Он побеждал многих звезд — даже Франсиса Нганну (правда, по очкам в очень скучно поединке). Что бы ни случилось с карьерой Деррика, она в любом случае будет успешной. Единственное, чего не хватает этому грозному панчеру — пояса чемпиона UFC.

В ноябре 2018-го Льюис проиграл в титульнике Даниэлю Кормье, а в августе 2021-го был разбит Сирилом Ганом в бою за временный пояс. В декабре Деррик начал новый поход за чемпионство, нокаутировав перспективного Криса Дакаса. Казалось, что быстрорукий Дакас сможет создать Льюису проблемы, но нет — Черный Зверь разобрался с ним без проблем.

Туиваса не менее скоростной боец, чем Дакас, а удар у него даже потяжелее. Понятно, что Льюис — фаворит и более статусный спортсмен, но ставка на Туивасу — не сказать что большой риск.

У австралийца была серия из трех поражений: от Джуниора дос Сантоса, Благоя Иванова и Сергея Спивака. Затем австралиец выдал четыре победы нокаутом подряд. В числе соперников был и боец чем-то напоминающий Льюиса — огромный Грег Харди.

Льюис боец куда более высокого класса, чем Харди. Он сильнее Грега во всех компонентах. Но Туиваса может наказать за любую оплошность. Вообще, нужно отдать должное матчмейкерам UFC: пару они подобрали интересную. Поединок наверняка не продлится всю дистанцию, кто-то да упадет. Так же говорили и про бой Льюиса и Нганну, который в итоге получился прекрасным снотворным. Но Туиваса точно не будет выжидать.

Прогноз «СЭ»: победа Льюиса нокаутом в третьем раунде. В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на такой исход можно с суперкоэффициентом 15.0.

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер: прогноз на бой 13 февраля

Первый бой между ними состоялся в октябре 2019 года. Адесанья нокаутировал Уиттакера и в конце концов победил нокаутом — бой закончился в середине второго раунда. Исраэль разгромил соперника, Роберт за ним не успевал. Бойцовские схемы новозеландского нигерийца ставили его в тупик. Так Адесанья стал чемпионом UFC в среднем весе.

После этого Уиттакер и Адесанья выиграли по три боя. Исраэль также попробовал отобрать титул в полутяжелом весе у Яна Блаховича, но проиграл единогласным решением судей. Фаворит, естественно, Адесанья, но... Согласитесь, вряд ли боец с рекордом 11-1 в среднем весе UFC не сможет сделать правильные выводы из поражения. Уиттакер более универсален, чем его соперник. А затащить Адесанью в партер и там доминировать вполне реально, что год назад показал Блахович. В первом поединке Уиттакер провалился в стойке, и все же ударник он очень умелый.

Прогноз «СЭ»: победа Уиттакера единогласным решением судей c коэффициентом 6.60.

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