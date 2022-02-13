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Ветеран UFC провел 120 боев в ММА и не получил ни одной сечки и тяжелой травмы. Он объясняет, как это возможно

Ветеран UFC Джереми Хорн объяснил, почему не получил ни одной тяжелой травмы за 120 боев
Никита Горшенин
Корреспондент
Джереми Хорн (слева).
Фото Getty Images

 

Неубиваемый.

Джереми Хорн (92-22-5-1) — один из величайших станочников в истории ММА. Американец начал профессиональную карьеру в смешанных видах в марте 1996-го и по состоянию на февраль 2022-го все еще не объявлил о завершении карьеры. Его последний бой датируется сентябрем 2020-го — тогда Хорн победил хайкик-нокаутом Майка Хардаса на региональном турнире в Айове.

За 24 года выступлений Джереми дрался с несколькими поколениями элиты из самых разных весовых категорий — тяжеловесами Рэнди Кутюром и Антонио Ногейрой, полутяжами Чаком Лидделом и Фрэнком Шэмроком (с Шэмроком — за пояс UFC), со средневесами Андерсоном Сильвой и Нейтом Маркуадтом.

Некоторых из великих и знаковых он даже победил — чемпиона UFC Лиддела сабмишеном, другого обладателя пояса Форреста Гриффина — хайкик-нокаутом, претендента на пояс UFC Чела Соннена и вовсе трижды удосрочил (дважды — приемами и один раз ТКО), плюс — добавил себе скальп и другого претендента на пояс UFC Давида Лозье.

Казалось бы, боец, который прошел через 120 боев в клетке, должен представлять собой покалеченную развалину с деменциями и множественными сотрясениями, но как бы не так. Хорн в свои 46 цел, жив и здоров, он никогда не знал переломов и даже сечек, его организму не приходилось долго восстанавливаться после тяжелых травм. Секретом феноменальной прочности Джереми недавно поделился на Youtube-канале «Lytes Out Podcast».

Крис Лайтл (бывший боец UFC): «Джереми, ты дрался со всеми, с кем только можно (Минотавр, Кутюр, Лиддел, Шэмрок, Андерсон Сильва, Соннен, Гриффин, Маркуадт, Арона и тд). Кто был лучшим среди всех, с кем ты встречался?»

Джереми Хорн: «Лучший, с кем я когда-либо дрался... Б***, тяжелый вопрос. Эры менялись настолько сильно... Лучший боец из 90-х уже был не актуален в 2000-х и так далее... Но, думаю, Андерсон Сильва, все-таки, лучший. Отменная стойка, отменная борьба, потрясающее хладнокровие и ментальность. Я знал, что из него получится что-то серьезное» (Хорн дрался с Сильвой в 2004-м, проиграл решением — прим.)

Крис Лайтл: «Слушай, Джереми, я не помню, чтобы у тебя были долгие простои, хотя ты дерешься уже целую вечность. Как тебе удалось избежать серьезных травм?»

Джереми Хорн: «Я никогда не был по-настоящему потрясен в бою, у меня не было сечки. Бывало, что мне разбивали нос и закрывали глаз, но не более. Я всегда умел защититься. Даже если все, что мне останется — это свернуться в клубок и принимать удары, я все равно уверен, что смогу защитить себя. То, что мне удалось избежать травм... Я связываю это с двумя причинами. Первое — я рос с двумя старшими братьями, один старше на 4 года, другой — на 5. И они постоянно избивали меня. Когда такая разница в возрасте, избиение, конечно, жесткое, но ничего критического. Если 20-летний избил 5-летнего — это катастрофа, но если 10-летний помял 6-летнего — тут еще терпимо. Можно обойтись и без вызова Службы защиты детей. Поэтому они били и били меня, закаляли.

Второе — генетика. Я всегда был стойким, жестким, мог держать удар, не так легко было сделать мне больно. Я всегда был гибким, с ранних лет я занимался боевыми искусствами, меня рано научили, как правильно падать, как поглощать удары. Проще сказать, я всегда был очень прочным физически. Никогда меня не секли в бою, никогда я не ломал кость, у меня никогда не было таких проблем. Только раз я получил сечку — в спарринге. Мы работали в зале у одного моего знакомого. И там в одном из углов клетки отошла мягкая набивка от сетки и обнажился металлический болт. И я делал проход в две ноги и влетел головой в этот огромный болт. Прямом лбом. Очень жестко воткнулся. Схватился от боли за голову: «Б***, как больно!». Потом я убрал руку ото лба и спросил партнера: «Сечка есть?». И сразу изо лба просто вылетела струя крови. В итоге мне наложили, по-моему, 6 или 7 швов».

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