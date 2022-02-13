Ветеран UFC провел 120 боев в ММА и не получил ни одной сечки и тяжелой травмы. Он объясняет, как это возможно

Неубиваемый.

Джереми Хорн (92-22-5-1) — один из величайших станочников в истории ММА. Американец начал профессиональную карьеру в смешанных видах в марте 1996-го и по состоянию на февраль 2022-го все еще не объявлил о завершении карьеры. Его последний бой датируется сентябрем 2020-го — тогда Хорн победил хайкик-нокаутом Майка Хардаса на региональном турнире в Айове.

За 24 года выступлений Джереми дрался с несколькими поколениями элиты из самых разных весовых категорий — тяжеловесами Рэнди Кутюром и Антонио Ногейрой, полутяжами Чаком Лидделом и Фрэнком Шэмроком (с Шэмроком — за пояс UFC), со средневесами Андерсоном Сильвой и Нейтом Маркуадтом.

Некоторых из великих и знаковых он даже победил — чемпиона UFC Лиддела сабмишеном, другого обладателя пояса Форреста Гриффина — хайкик-нокаутом, претендента на пояс UFC Чела Соннена и вовсе трижды удосрочил (дважды — приемами и один раз ТКО), плюс — добавил себе скальп и другого претендента на пояс UFC Давида Лозье.

Казалось бы, боец, который прошел через 120 боев в клетке, должен представлять собой покалеченную развалину с деменциями и множественными сотрясениями, но как бы не так. Хорн в свои 46 цел, жив и здоров, он никогда не знал переломов и даже сечек, его организму не приходилось долго восстанавливаться после тяжелых травм. Секретом феноменальной прочности Джереми недавно поделился на Youtube-канале « Lytes Out Podcast » .

Крис Лайтл (бывший боец UFC): «Джереми, ты дрался со всеми, с кем только можно (Минотавр, Кутюр, Лиддел, Шэмрок, Андерсон Сильва, Соннен, Гриффин, Маркуадт, Арона и тд). Кто был лучшим среди всех, с кем ты встречался?»

Джереми Хорн: «Лучший, с кем я когда-либо дрался... Б***, тяжелый вопрос. Эры менялись настолько сильно... Лучший боец из 90-х уже был не актуален в 2000-х и так далее... Но, думаю, Андерсон Сильва, все-таки, лучший. Отменная стойка, отменная борьба, потрясающее хладнокровие и ментальность. Я знал, что из него получится что-то серьезное» (Хорн дрался с Сильвой в 2004-м, проиграл решением — прим.)

Крис Лайтл: «Слушай, Джереми, я не помню, чтобы у тебя были долгие простои, хотя ты дерешься уже целую вечность. Как тебе удалось избежать серьезных травм?»

Джереми Хорн: «Я никогда не был по-настоящему потрясен в бою, у меня не было сечки. Бывало, что мне разбивали нос и закрывали глаз, но не более. Я всегда умел защититься. Даже если все, что мне останется — это свернуться в клубок и принимать удары, я все равно уверен, что смогу защитить себя. То, что мне удалось избежать травм... Я связываю это с двумя причинами. Первое — я рос с двумя старшими братьями, один старше на 4 года, другой — на 5. И они постоянно избивали меня. Когда такая разница в возрасте, избиение, конечно, жесткое, но ничего критического. Если 20-летний избил 5-летнего — это катастрофа, но если 10-летний помял 6-летнего — тут еще терпимо. Можно обойтись и без вызова Службы защиты детей. Поэтому они били и били меня, закаляли.

Второе — генетика. Я всегда был стойким, жестким, мог держать удар, не так легко было сделать мне больно. Я всегда был гибким, с ранних лет я занимался боевыми искусствами, меня рано научили, как правильно падать, как поглощать удары. Проще сказать, я всегда был очень прочным физически. Никогда меня не секли в бою, никогда я не ломал кость, у меня никогда не было таких проблем. Только раз я получил сечку — в спарринге. Мы работали в зале у одного моего знакомого. И там в одном из углов клетки отошла мягкая набивка от сетки и обнажился металлический болт. И я делал проход в две ноги и влетел головой в этот огромный болт. Прямом лбом. Очень жестко воткнулся. Схватился от боли за голову: «Б***, как больно!». Потом я убрал руку ото лба и спросил партнера: «Сечка есть?». И сразу изо лба просто вылетела струя крови. В итоге мне наложили, по-моему, 6 или 7 швов».