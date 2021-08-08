Французский феномен. Ган деклассировал Льюиса и стал временным чемпионом UFC

Очень убедительная победа в главном бою UFC 265.

Сирил Ган, 31 год. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 10 побед, 0 поражений.

Деррик Льюис, 36 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 25 побед, 8 поражений.

Изначально Деррик Льюис должен был встретиться с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну. Но менеджмент камерунца попытался перенести защиту на сентябрь. В промоушене не были готовы ждать еще месяц, поэтому было решено разыграть временный пояс между вторым и третьим номерами рейтинга.

В этом, конечно, был смысл. Руководство организации не могло допустить очередной пример низкой чемпионской активности, как это было в случае со Стипе Миочичем и его трилогией с Даниэлем Кормье.

Ган — настоящая находка для тяжелого веса. Умный, быстрый, разноплановый и техничный боец, показывающий перспективы повторения успеха, которого Джон Джонс добился в полутяжелом весе. Кажется, Сирил может найти ключ к любому сопернику. Если Джонс порой работал на то, чтобы травмировать противников, то Ган просто разбирает их легендарным методом: порхай, как бабочка, жаль, как пчела.

Сегодня произошло именно это. Он аккуратно начал поединок с Льюисом: был легок на ногах, раздергивал. Это логично — Деррик обычно заканчивает бои одним ударом, который часто наносит вразрез атаки соперника — ловит на движении. Ган это нивелировал сразу. Весь первый раунд француз не давал Льюису сблизиться при помощи киков по ногам и корпусу и в то же время грамотно работал на ногах. Таким образом он и себя держал в безопасности, и оппонента утомлял.

Во втором раунде Сирил сразу же нанес тяжелый джеб, показав, что теперь и голова американца будет под его прицелом — и это крутая тактика. Только что он 5 минут программировал ноги и корпус Льюиса, заставляя думать и о том, как уходить от киков, и о том, как пробить его оборону. А тут для Деррика появилась новая задачка — не забывать про защиту своей головы.

Ган систематично наращивал темп, пока Льюис переминался с ноги на ногу, изредка выбрасывая удары ногами. Свой первый амплитудный удар рукой Деррик нанес, когда на таймере осталось 40 секунд до конца второго раунда. А как только Льюис сближался, Ган мгновенно разрывал дистанцию, заставляя американца начинать все сначала.

Льюис никогда не славился кардио. Ему оставалось идти ва-банк. В начала третьего раунда он снова попытался подойти к Гану, чтобы нанести хоть какой-то урон, но за время, пока он прицеливался, Ган успевал выбросить лоукик, нанести удар в корпус и воткнуть пару джебов.

Максимальный успех атак Льюиса — клинч, но даже на разрыве он не мог попасть по быстрому Сирилу.

В концовке раунда Ган потряс Льюиса, после чего около 10 секунд вбивал соперника в сетку мощными ударами в голову. Какое-то время Льюис стоял и даже несколько раз ответил. Но когда Ган показал, что не собирается отпускать его, а намерен продолжать атаку, Деррик сам перешел на глухую защиту на земле — то есть в ту позицию, когда рефери поспешит быстрее остановитьз поединок. Так и случилось.

Так Ган стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе. И ведь это был его лишь 10-й бой в ММА. Теперь его ждет поединок с Нганну. Это принципиальной противостояние, ведь тренер Гана — Фернанд Лопес — в свое время сделал из Нганну бойца ММА, а впоследствии — звезду UFC. Но потом Нганну решил расстаться с Лопесом. Он ни разу публично не поблагодарил его.

Конечно, Нганну совсем не такой боец, как Льюис. Бойцов, подобных ему, больше нет. Но и таких парней, как Ган, в UFC еще не было.

Никита Карин