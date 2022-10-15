Переключение стоек, правый хук и левый хайкик. Ти Джей Диллашоу раскрыл свои смертельные фишки

Секреты чемпиона.

Ти Джей Диллашоу (17-4) — один из считаных примеров в истории больших ММА, когда базовый борец стал не просто исключительным ударником, а создал неповторимый стиль стойки, опередивший свое время.

Выросший в борцовской семье (его отец был призером чемпионата штата, успешным колледж-борцом), Ти Джей больше 10 лет занимался вольной борьбой, в 22 года подался в смешанные единоборства, а в 25 дебютировал в UFC. За пару-тройку лет он прошел путь от борца с очень базовой ударкой до агрессивной хайкик-машины со сложными панч-комбинациями, многоходовой системой футворка и непредсказуемым переключением стоек. По сути, Диллашоу стал одним из первых бойцов высокого уровня, кто начал успешно драться из правши и из левши.

Огромную роль в его трансформации из борца в ММА-кикбоксера мирового класса сыграл тренер Дуэйн Людвиг. Его система ударки Bang Muay Thai (вдохновленная Басом Руттеном) в свое время так обогатила зал Team Alpha Male, что за короткое время его лучшие бойцы — сам Диллашоу, Чад Мендес, Джозеф Бенавидес — резко увеличили процент побед нокаутами. Диллашоу вырубал хайкиками налево-направо, а Мендес превратился просто в Майка Тайсона от ММА.

Через пару лет Людвиг и Диллашоу ушли из дружного TAM с большим скандалом, но потеря командной химии на их успехах никак не сказалась — связка ученика и тренера продолжила побеждать уже под крышей другого зала.

Сейчас Диллашоу 36 лет — возраст, травмы и молодые конкуренты не позволяют ему доминировать, как раньше (после двухлетнего простоя Ти Джей с огромным трудом и ущербом одержал спорную победу над Сэндхэгеном), и тем не менее через неделю у него будет возможность снова стать чемпионом. В поединке на UFC 280 в Абу-Даби он подерется с Алджамейном Стерлингом — соперником, против которого у него есть хорошие стилистические шансы. По крайней мере на бумаге.

В преддверии боя Диллашоу появился в блоге UFC Connected и с неожиданной открытостью и тонкими подробностями рассказал о своих фирменных нюансах — переключении стоек, правом хуке и левом хайкике. Мы решили расшифровать этот видеоматериал — в тексте он очень наглядно передает глубину и сложность стиля бывшего чемпиона.

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Переключение стоек

«Быстрое переключение стоек дает тебе новый угол, позволяет уйти с «рельсов», выводит твою ногу за ногу соперника и запутывает его. Что мне нравится в переключении стоек — это маскировка техник. Можно прятать свитч-кики, можно тейкдауны. Мне нравится, когда у меня на один и тот же вариант переключения есть пять, шесть, семь разных концовок.

Одна из моих самых любимых финиширующих комбинаций — это когда я нокаутировал Джо Сото. Я дал ему в печень [левым хуком], и когда я бил этот удар, я зашел за его сильную руку, переключил стойку — и сразу попер на него из левши: кросс + хук + кросс, и после этого кросса я сделал подшаг, переключившись снова в правшу, и отрезал его правым хайкиком. И закончил бой".

Ти Джей Диллашоу доводит кик до Коди Габрандта. AP

Правый хук

«Так как в ММА дистанция длиннее, чем в боксе, у меня по стилю больше такой длинный кикбоксинг-хук. Сила моего правого хука идет от поворота и силы мышц кора. Я подвожу заднее правое бедро, и когда довожу удар, продолжаю докручиваться корпусом по инерции до конца. Я убираю голову с «рельсов», с центральной линии. В большинстве случаев я завожу мою правую ногу за левую ногу соперника, но иногда [если правая нога и так уже заведена за левую соперника] я делаю подтягивающий шаг внутрь его стойки. Или даже могу сделать сплит-степ (шаг-прыжок с разведением ног. — Прим. «СЭ») и убрать мою переднюю ногу далеко назад в то время, как бью правый хук. Каждая отдельная ситуация требует разной постановки ног.

Отличный сетап, чтобы подготовить правый хук — это бить много прямых панчей. Неважно, в какой вы стойке, — бейте много прямых, пусть они думают, что у вас все удары по центру, а затем пойдет хук с угла. Когда я финишировал Коди Гарбрандта в MSG (первый бой. — Прим. «СЭ») — он пошел на меня, я отшагнул влево, держа мою левую руку высоко — потому что знал, что он одновременно будет бить своей правой, — и опередил его, ударив с лучшего угла. Когда я довел правый хук, его глаза закатились. Прямо в яблочко".

Ти Джей Диллашоу достает правым хуком Ренана Барао. Фото USA Today Sports

Левый хайкик

«Я люблю так чисто бить мой левый кик, потому что я работаю им очень точно, и он заходит. Я могу бить его из правши, и тогда это будет свитч-хайкик (на переключении. — Прим. «СЭ»). Я могу бить его из левши, откуда у меня идет наибольшая сила. Когда у тебя больше чем один вариант, чтобы заложить этот хайкик, — у тебя он будет хорошо работать. Дистанция очень важна, чтобы оказаться в сладком месте. Если я дерусь с правшой, я слежу за тем, чтобы отшагивать моей правой ногой вправо. Это генерирует в кик больше силы, раскрывает мои бедра еще больше. Когда я бью его, я отшагиваю в сторону и наклоняюсь [головой и корпусом], уходя от любой возможной его атаки. Я вынуждаю соперника двигаться в его левую сторону и вниз — его руки опускаются, глаза отвлекаются от цели. Так я наглухо нокаутировал Иссеи Тамуру левым хайкиком, потряс Уго Виану этим киком и добил правым прямым.

Отличное отвлечение для того, чтобы прикормить соперника для левого хайкика, — это успокоить его твоим джебом. Я бросаю джеб, даю ему парировать его, потом бросаю его пониже, как будто бью его в грудь. И чтобы парировать его, рука соперника тоже опустится пониже. Это дает мне долю секунду, чтобы выбросить мой левый свитч-хайкик. Бой, в котором я лучше всего использовал мой левый кик, — первый поединок против Барао. Я довел его много раз, использовал отвлечение панчами, чтобы снять его блок. Этот левый кик тогда был доступен весь вечер".