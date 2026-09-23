«Рубаха-парень. Никогда не лицемерил». Григорий Пономарев — каким его запомнили друзья, русские тяжеловесы

Воспоминания Немкова, Молдавского, Дайнеко и Солдаткина.

Российские ММА и силовой спорт понесли тяжелую утрату: в возрасте 31 года скоропостижно ушел из жизни Григорий Пономарев — бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе и армрестлер. У него остались жена и двое маленьких детей.

Профессиональная карьера Пономарева в ММА прошла на глазах у российских болельщиков. Он провел девять боев, тренировался с бойцами Fedor Team и московской «Стрелы», а после тяжелейшей травмы ноги до последнего надеялся вернуться в клетку.

«СЭ» поговорил с людьми, которые хорошо знали Григория и тренировались вместе с ним, — Вадимом Немковым, Валентином Молдавским, Александром Солдаткиным и Владимиром Дайнеко. Они вспомнили, каким Пономарев был в зале и за его пределами, почему вставал на тренировки в пять утра, как менялся как боец и насколько тяжело переживал вынужденное завершение карьеры.



Дайнеко: «Я до сих пор не верю. Буквально на днях мы с ним переписывались»

— Честно, я вчера новость узнал и до сих пор не верю. Думал, что это какой-то фейк. Мне прислали друзья, потом много сообщений пришло — наверное, 150 от разных ребят: «Ты в курсе, что случилось?» Я говорю: «Да ну нафиг, это все ерунда. Какая-то подстава, новость странная, как будто неправда». Потому что буквально на днях мы с ним переписывались, общались. И как будто вообще все в кайф. У него ребенок родился, он счастливый. Все по накатанной.

Пишут, что у Гриши тромб оторвался. Мы вчера с женой разговаривали, еще когда даже информации толком не было, и я говорю: «Скорее всего, тромб». Почему? Потому что я очень часто приезжал в Москву на сборы, на разные подготовки, приходил к Грише в гости. Он не то чтобы жаловался, но рассказывал, что после операции остались какие-то проблемы. И разговор заходил о возможности тромбоза. Потому что, когда у него этот перелом случился, там пережало все — сосуды, вены. Ты помнишь, какой это был перелом — нешуточный. У него там пережало все на свете.

И мы об этом разговаривали, что могут быть тромбы. Он сам об этом говорил. Потом через пару часов информация подтвердилась. У меня есть близкий товарищ, который общается с их семьей, и он сказал, что там вроде как три тромба у него. Еще была информация, что Гриша незадолго до этого упал на ту ногу, которая была травмирована. Началось воспаление. Потом у него пошла одышка — это уже прям знак был. Я сейчас еще сам пытаюсь узнать эту историю.

Он постоянно следил за анализами, все контролировал. Возможно, упал на эту ногу, пошло воспаление, состояние ухудшилось и тромб оторвался. Но пока даже нет информации, что конкретно сказали врачи. Я вообще не понимаю, как он дошел до такого состояния. Он же сам занимался с ребятами медицинскими показателями, многих спортсменов консультировал по фармакологии. По анализам тоже знаю, что многих заставлял все контролировать, вплоть до гематокрита, показателей крови и прочей диагностики. И вот сам так...

— Я правильно понимаю, что вы с Гришей познакомились не в «Стреле», а задолго до этого?

— Мы с ним познакомились в 2016 году на соревнованиях по панкратиону. Вообще знакомство было интересное. Стоим мы, тяжеловесы, человек шесть-семь. Все друг друга знаем, общаемся. И просто подходит вот этот гигант и говорит: «А че? Тяжи-то где?» Мы все на него смотрим. У меня самого рост почти два метра. А он просто килограммов 150. Машина. Ему 21 год был. Мы ему: «Мы тяжи». Он на нас посмотрел: «А, да?» — развернулся и ушел. А у меня сразу мысль: «Блин, только бы мне с Гришей в первом бою не выскочить. Только бы с Гришей в сетке не попасть».

Фото Федерация Панкратиона России

В первом бою я подрался с другим парнем, уже не помню с кем. А второй бой у меня был с Гришей — за выход в финал. У меня получилось победить в том бою. И вот тогда мы с ним уже близко познакомились. После этого дня постоянно были на связи. Потом, когда Гриша готовился к Шуаеву, после первого боя он уже перешел в нашу команду, в «Стрелу». Причем никто его туда не тянул, он сам решил. Потому что видел, как мы там спаррингуемся. В тот момент состав был сумасшедший: Павлович, Спивак, Волков, Серега Билостенный, я, другие тяжи. И Гриша решил к нам перескочить. Один раз пришел, скажем так, в гости, второй раз — а потом решил остаться в команде.

А уже на следующую подготовку он приехал ко мне в Красноярск. Я ему обещал нормальные сборы по борьбе сделать, потому что у нас очень сильная школа борьбы, Академия Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Договорились, чтобы Гриша ходил туда, бесплатно занимался. Были ему спарринг-партнеры, я тоже помогал. Мы с ним набарывались, спарринговали. Всю эту подготовку он провел в Красноярске. Потом еще раз приезжал — тоже потренироваться. Мы с Гришей постоянно были на связи. Не то чтобы каждый день, но стабильно общались. Хороший парень. Честно, хороший парень. Своеобразный, со своим мнением, нелицемерный. Жалко очень.

Немков: «Он приехал зеленый и сразу начал рубиться со всеми»

— Как и когда ты впервые увидел Григория?

— Это, по-моему, был 2016 год. Гриша приехал к нам в команду потренироваться. Попросили за него, чтобы он был в команде. У нас тяжей много, есть с кем тренироваться, на ком расти. Он приехал такой зеленый еще, как говорится. В ударке слабоватый был, чисто силой брал. И работали с ним. У меня как раз бой был с Лиамом Макгири. Гриша высокий, мне подходил. И мы с ним работали. Он приехал — и сразу начал рубиться со всеми. Наверное, себя показать надо было, показать, что может. И мы с ним достаточно плотно боксировали, боролись.

Фото соцсети

Молдавский: «Спросили, как зовут — сказал не «Григорий», а «Гриша»

— Гриша тогда был поплотнее, около 150 весил. Такой мощный, немного толстенький все равно. Это потом уже он начал следить за собой, гонять вес и стал таким сухим, прорисованным. А тогда пришел мощненький.

Сначала поборолись, а потом уже спрашиваем: «Как тебя зовут?» Он не «Григорий» сказал, а «Гриша». Смешно получилось. Такой богатырь пришел, здоровый. «Как тебя зовут?» — «Гриша».

Немков: «Полторы минуты от него выживаешь, а потом уже ему прилетало»

— Гриша сам нам рассказывал, что на первой тренировке с кем-то зарубился как положено, и этот человек потом сказал ему: «Иди с Вадимом спарринговать». Не помнишь, кто это был?

— Да я не помню уже, кто тогда был. Народа много было.

— И сам Гриша потом говорил: «Меня маленько Вадим в одном моменте подуспокоил».

— Ну, получилось, да, попал по нему серией. Но он, знаешь, здоровый был. Он тогда именно пухлый был. Это последние года четыре уже стал такой накачанный. А тогда прям пухлый. И вот первую минуту-полторы он очень опасный. А потом функционал у него сдавал, он начинал пропускать. Полторы минуты от него выживаешь, а потом уже ему прилетало. Вот тогда я его поймал какой-то комбинацией.

Но потом Григорий сильно прибавил именно в бойцовской выносливости. За короткий промежуток времени хорошо вырос и в борьбе, и в ударке. Первые бои, правда, он дрался немного сумбурно. С Шуаевым уставал. А потом уже начал психологически по-другому подходить к боям, начал нормально дышать — и раунд, и два раунда мог драться. Но поначалу проблемы были. Я считаю, это чисто психологический момент, потому что на тренировках он всегда пять раундов боксировал. Боролся столько, сколько надо.

Не скажу, что он сам много делал болевых, удушающих. Но понимал, как от них защищаться. Сам толком их не делал, но если уже контролировал, то из-под него тяжело было вылезти. Потому что вес плюс понимание борьбы. В стойке то же самое: из-за большого веса, больших габаритов удары у него были достаточно плотные и тяжелые. Лучше их было на защите не принимать.

Молдавский: «У Гриши был неплохой арсенал. На спаррингах он работал разнообразно»

— У него в целом неплохой арсенал был. Просто в боях он часто как будто горел, не получалось у него все это показать. А на спаррингах неплохо работал, довольно разнообразно и в стойке. То есть не сказать, что у него была только борьба. В стойке тоже неплохо работал.

Немков: «Почему Гриша ушел из нашего зала? Конфликта не было, просто недовольства»

— А сколько сборов он вообще прошел с вашей командой?

— Это нереально посчитать. У нас в команде он был года четыре-пять. Приезжал в Старый Оскол. Мы часто ездили на сборы: и в Анапу, и в Кисловодск, и в Кабардино-Балкарию. Понятное дело, вечером после тренировок всегда где-то собирались, сидели, смеялись, шутили друг над другом. Гриша всегда был в компании. И сам пошутить мог, и над ним пошутить можно было. Такой был.

— Ты помнишь, почему Гриша в итоге ушел? С чем это было связано?

— Не было такого, что случился какой-то один конфликт. Просто какие-то недовольства пошли: то мало внимания, то еще что-то. Примерно такое.

Дайнеко: «Когда Гриша готовился к Шуаеву, в пять утра его уже не было дома»

— Когда Гриша пришел к вам в «Стрелу», быстро он влился в вашу компанию?

— Да, Гриша быстро влился. Он быстренько растолкал многих.

— Конкурентно смотрелся на фоне топовых тяжей?

— Мне кажется, он не просто конкурентно смотрелся. Моментами за счет того, что он такой мощнявый, плюс у него были свои «приспособления», которые помогали ему в спорте, он был даже сильнее многих тяжей. Тех, кто казался уже прям крутым-крутым, Гриша мог, скажем так, на раз-два пройти.

Когда мы приезжали из разных городов, команда снимала нам квартиру. И мы жили в одной квартире с Гришей. Я тебе больше скажу: когда он готовился к третьему бою, в пять утра его уже не было дома. Он делал по две-три тренировки каждый день. В пять утра уже уходил. Потом приезжал из зала, завтракал. Мы шли на утреннюю тренировку. С нее возвращались домой. Кушали... Ну как кушали — жрали прямо. Два тяжеловеса. Потом готовились к вечерней тренировке и снова выходили. Он всегда держал себя в отличной форме.

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Солдаткин: «Я ему говорил: «Грих, ты не перепахиваешь?»

— Когда Гриша по ММА выступал, он очень грамотно ко всему относился. Хотя были моменты... Мы как-то с ним разговаривали: он вставал в пять-шесть утра, шел велик крутить, потом приходил на утреннюю тренировку, после нее еще что-то делал, потом вечерняя. Мы вместе проходили подготовку в «Стреле» и как-то пошли с ним на массаж. Я говорю: «Грих, блин, ты в пять-шесть утра как себя чувствуешь? Ты не перепахиваешь?»

Он говорит: «Да нет, Сань, нормально. Я просто кардио делаю на велике, туда-сюда». Мне казалось, что он как будто борщит. Но, видишь, он привык к этому. Потом мы с ним разговаривали, он чуть убрал эти ранние подъемы в пять-шесть утра, велик и все такое. Начал более оптимально подходить. Но опять же — это опыт. И у Гриши этот опыт появился. Он умел себя чувствовать, умел переключаться.

Посмотри на его последние бои с Юсуфом — второй и третий. В какой форме Гриша подходил? Он очень хорошо скидывал вес, просушивался, грамотно ко всему подходил. Причем во многом сам до этого доходил. Понятно, что ему кто-то помогал — врачи, специалисты. Но потом он уже сам себя взял, так сказать, в оборот, сам все контролировал.

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Дайнеко: «Гриша хотел хайпа, но не вел себя вызывающе»

— Гриша до этого тренировался в зале Федора, а потом по каким-то причинам перешел в «Стрелу». И, как я понимаю, в том числе потому, что он был эпатажным, громким парнем, а команде Федора такое не очень свойственно. Почувствовалось, что у вас он полной грудью задышал? У вас шутки, более свободная атмосфера.

— Слушай, он сам об этом говорил. В какой-то степени ему хотелось этого хайпа, которого не было в Fedor Team. У них своеобразная атмосфера — никто не хайпует. А у Гриши было желание хайповать, он хотел этой свободы. И когда пришел к нам в команду, он эту свободу получил. Причем у многих бывает: начинают друг другу подражать, кого-то копировать, и как будто человеку это не идет. А у Гриши был свой хайп. В нашей команде он эту свободу точно получил.

Но при этом не было такого, чтобы он вел себя вызывающе. Хотя ему, казалось бы, и менталитет, и физиология позволяли вести себя вызывающе. Нет. Он уважал меня, уважал тренеров. Никогда не спорил. С тренерами всегда на «вы». Ему еще очень нравилось, что у нас за ним начали следить. Его начали индивидуально тренировать, оплачивать какие-то поездки, платили хорошую зарплату. То есть у него как у спортсмена было достаточно всего, чтобы оставаться в «Стреле», становиться дальше чемпионом, забирать победы во всех лигах.

Просто так получилось: бой с Мухуматом Вахаевым, нога — и карьера пошла под откос. И в команде ситуация была: выгнать его или не выгнать? Ну как выгнать? Свой человек же. Поэтому ему помогали до последнего. Потом он решил заняться своей деятельностью, косметологией, обучением и постепенно от команды откололся. До армрестлинга, я точно помню, Тарас (Кияшко, главный тренер зала «Стрела». — Прим. «СЭ») помогал ему финансово. Потом, когда он уже начал заниматься армрестлингом, там одна рука сломалась, вторая. И тогда с командой уже стало понятно: как боец он фактически уже не боец. В итоге все расставили по местам и разошлись мирно.

— А когда случилась эта травма, первое время Гриша хотел вернуться в бои?

— Конечно. Ты посмотри, как он тренировался. Он на одной ноге стоял, боксировал. Я помню, на тренировках выкладывался не хуже, чем с двумя ногами. На одной ноге боксировал, по лапам бил. Спарринговал с боксерами на одной ноге. Ему одну операцию сделали — он на одной ноге боксировал с боксерами. Перебивал их, я тебе больше скажу. Просто бороться ему нельзя было. У него была сумасшедшая мотивация вернуться. Но, к сожалению, врачи ему, по-моему, подзапретили. Скорее всего, как раз из-за тромбоза, потому что там все пережало. Он часто говорил, что есть с этим проблема.

— Если бы не та травма, как думаешь, далеко бы он зашел в ММА?

— В рамках России — да. В рамках России далеко бы зашел. И, честно сказать, там, где нет допинг-контроля, тоже далеко бы зашел. Не знаю только, насколько бы его хватило, потому что весогонку он делал сумасшедшую. Он весил в определенные периоды по 135-140 килограммов, а по контракту гонял до 120. И ты сам видел его телосложение — там не было такого, что жир по бокам. Он просто камень.

Я ему задавал вопрос: «Гриша, ты с чего гоняешь? Что выкачиваешь?» И вот, кстати, по травме ноги сразу отмечу то, что я лично знаю от Гриши. Он говорит: «Прикинь, в раздевалке разминаюсь, по лапам бью. И решил ногой ударить. Ударил — и чувствую, что у меня в колене какой-то щелчок произошел. И уже как будто нестабильность появилась». Я говорю: «Ну и что ты?» Он: «Да куда я? Вот уже на бой вызывают». И пошел. То есть проблема уже была. Плюс он очень много согнал веса, вымыло все нужные микронутриенты.

Молдавский: «Я хотел, чтобы он восстановил ногу и продолжил карьеру»

— Я все-таки надеялся, что Гриша восстановит ногу и продолжит карьеру. Такой фактурный, здоровый парень, навыки есть. Я помню, мы с ним общались: одну операцию сделали, потом еще одну, потом рука была. То есть много травм было.

— Одна и вторая операции, про которые ты говоришь, — обе были на ноге?

— Да, две операции у него были на колене. Две, которые я знаю. Может, потом еще какая-то была. Знаю, что с рукой потом проблема была уже на армспорте. Но в целом, может быть, через год-два и мог бы вернуться.

Солдаткин: «Гриша никогда не жаловался на здоровье. Всегда был на бодряках»

— Я, когда увидел, что он на лапах работает, обрадовался. Говорю: «Грих, красава. Я чувствую, ты хотя бы по боксу скоро выскочишь». Он говорит: «Ну посмотрим». И знаешь, сколько мы с ним разговаривали — никогда он не жаловался, что что-то не так со здоровьем. Всегда на бодряках. Плюс Гриша отучился в колледже, сам эту кухню знает. Все, что связано с медициной, фармакологией, — Гриша в этом плане был образованный.

Еще момент подчеркну. Мне не нравится, что люди сразу начали говорить: «Вот, это из-за химии, из-за стероидов». Ну типа от того, что у него лицо чуть-чуть было отечное? Давайте так: у любого человека, тем более у огромного спортсмена, может лицо отечь. Соленое поел, какие-то препараты применяет, не выспался — факторов много. Это не значит, что у человека что-то не так со здоровьем.

Второе — одышка и все остальное. Ну хорош, друзья. Гриша — 2,02 ростом и весом под 140 килограммов. В последнее время, по-моему, около 135 весил. Он сначала набрал, потом скидывал. Ну понятно же, что такую массу надо передвигать. Он не будет дышать, как 60-килограммовый человек. Особенно если где-то поднапрягся, чуть задышал. Плюс вид спорта, в котором он последнее время выступал, — армрестлинг. Там кардио не так много. Поэтому если в каких-то сторис он говорит хрипло или еще что-то — это не значит, что с человеком обязательно что-то не так. Такие, как он, наверное, один на миллион рождаются. И здесь начали обсуждать: Гриша сидел на стероидах, не сидел. Суть вообще не в этом. Суть в том, что человека нет.

Немков: «Хожу в шоке второй день... Дня четыре назад с ним списывался»

— Кто-то всю жизнь заряжается. По 50-60 лет люди живут, с 20-30 лет заряжаются всем, чем можно. А 30-40 лет назад вообще такой грязью закидывались — и живые. А тут молодой пацан. На все воля Божья. Значит, так надо было. Значит, Господь забрал. Честно, я второй день хожу в шоке. Просто в шоке. В голове постоянно что-то вспоминается. Вообще не верится, что это произошло. Дня четыре назад с ним списывался. Он что-то шутил...

Фото соцсети

— То есть в хорошем настроении был?

— Да, в хорошем настроении. Пошутили, посмеялись. Он рассказал, что второй раз отцом стал. Месяц назад примерно. Куда-то готовился на соревнования, еще что-то. И тут через четыре дня такая новость приходит.

— Тебе кто про это сообщил?

— Ребята написали. Потом в интернет зашел — там уже все было. Кто-то в группу закинул.

Солдаткин: «Гриша — рубаха-парень. Всегда говорил как есть, не лукавил»

— Честно, я до сих пор не могу в это поверить. Такое состояние, как будто в тумане ходишь. Какое-то непонимание. Как будто это злая шутка. До сих пор ощущение, будто Гриша сейчас напишет: «Друзья, все хорошо, все четко. Чья-то злая шутка, со мной все хорошо». Но уже все понимают, что этого не произойдет. Узнал я вчера. Буквально вышел после физиопроцедур. Мне звонит товарищ, наш общий с Гришей друг, которого я когда-то познакомил с Гришей, и говорит: «Сань, там такая информация... Какой-то бред. Мне кажется, может, фейк». Я говорю: «Слушай, сейчас, подожди». Захожу — и там просто в соцсетях везде публикации, отметки.

Я сначала не поверил, начал писать Сереге Билостенному. Говорю: «Серега, так и так». Серега тоже: «Как это? Что это? Может, шутка какая-то? Может, фейк?» Я говорю: «Слушай, я не знаю. Давай я Толе позвоню». Звоню Толе Малыхину, он тогда на сборах в Осетии был. И Толя мне с ходу: «Слышал?» Я говорю: «Ну да. Это что, правда?» Он говорит: «Да». И тут я понял, что это уже не шутки.

Мы с Гришей вместе сборы проводили. Он мне помогал готовиться, я ему. Знаешь, когда ты с человеком на сборах — это очень сближает. Когда вы едите с одной тарелки, тренируетесь, вместе проливаете пот, кровь — это очень сближает. Ну и Гриша — реально рубаха-парень. Всегда на позитиве. Всегда говорил как есть, никогда ничего не лукавил. Это был Гриша.

— Когда вы пытались прояснить ситуацию, вы поняли, что именно произошло?

— Слушай, на самом деле я ничего не понял. Не понял, что из-за чего произошло. Мне Толя сказал, что Гриша лег спать, уснул и не проснулся. И не хочется сейчас звонить близким и спрашивать: «А что? Почему? Как это вообще?» Мне кажется, сейчас это вообще не самое важное — выяснять вот эти вещи.

— Есть у тебя какая-нибудь история, которая хорошо характеризует Гришу с человеческой точки зрения?

— Да, есть. Когда только пошла эта мода на микродозинг, на грибы, Гриша очень эту тему подхватил. Реально как медведь на грибы напал. Я приехал на сборы и говорю: «Грих, ну что, реально ты что-то от них чувствуешь? Или это просто модная тема?» Он говорит: «Слушай, ну я чувствую. Хочешь, я тебе подгоню, попробуй». Я говорю: «Ну ладно, хорошо».

Он мне подогнал этот микродозинг, мухомор, получается. Я начал принимать, он спрашивает: «Ну как?» Я говорю: «Слушай, как будто сон получше». Он: «Ну это же все натуральное, природой дано». А сам Гриша уже перешел, знаешь, на какие-то гигантские дозы. Я ему говорю: «Гриш, тебя вообще ничего не берет. Ты просто машина!» Потом я уже уехал, у меня чемпионат России на носу по рукопашному бою.

Перед чемпионатом просыпаюсь утром, захожу в ванную и смотрю — у меня на коже такие блямбы, реально как у мухомора. Думаю: «Что за фигня?» Оказалось — аллергическая реакция, крапивница. Я Грише звоню: «Гриш, что это за грибы? У меня крапивница, я в больницу еду, мне скоро на поезд на чемпионат России». Он говорит: «Да не, это не из-за грибов». Я ему: «Ну понятно. Это тебя ничего не берет». Посмеялись. И Гриша сразу: «Брат, если что-то надо — сразу мне скажи». То есть он моментально включился, хотя по факту вообще не факт, что его вина была. Я приехал в больницу, мне укол поставили против аллергии. Сказали, что, может быть, я съел что-то несовместимое с грибами.

На тренировках тоже много всяких приколов было. Гриша — массивный парень. Когда с ним работаешь в парах и на тебя такая плита ложится — 130 килограммов, — очень тяжело из-под него выйти. А он такой: «Давай, брат, я тебя ослаблю, выходи». У меня как раз соперник был тоже такой габаритный, поэтому Гриша мне помогал готовиться.

Самая его главная черта — Гриша был прямой человек. Он как паровоз. Никогда не будет юлить, лукавить. Всегда говорит как есть. Как говорится, режет правду-матку. Причем все у него обосновано, все подкреплено фактами.

Дайнеко: «Прикинь, у нас машина грязная, и мы думаем, что это проблема...»

— Замечательный человек. Жалко, что такие ребята в таком раннем возрасте пропадают. Но знаешь, Жень, мы выходим из дома, видим, что машина грязная, и думаем: «Вот это проблема». Прикинь? А на самом деле проблема совсем в другом. И понимаем мы это только тогда, когда что-то теряем. А когда теряем жизнь — уже ничего не вернуть. Поэтому я и тебе пожелаю не обращать внимания на мелочи. Живи, радуйся, кайфуй. Люби, цени людей, общайся.

Солдаткин: «Я прошу все спортивное сообщество поддержать семью Гриши»

— Царствие небесное Грише. Мы его будем помнить. И сейчас самое главное — поддержать семью. Кто в дальнейшем увидит это интервью, я прошу всех: все спортивное сообщество, все спортивное братство — давайте поддержим. И не один раз. Будем помогать семье Гриши, потому что у него осталось двое детей. Поэтому наша помощь нужна.