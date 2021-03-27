Нганну перевесил Миочича на 13 кг. В последний раз такая разница в весе в титульнике тяжей была в 2008-м

Стипе будет тяжело не только из-за этого.

В Лас-Вегасе прошло взвешивание к главном бою турнира UFC 260 между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну. Чемпион показал на весах 106,14 кг, претендент — 119,29 кг.

По сравнению с их первым боем Миочич потерял в массе 5 кг. В январе 2018-го он показал 111,58 кг против тех же 119,29 кг у камерунского бойца. Снижение веса Стипе объясняет естественными причинами — он начал уделять серьезное внимание питанию и биодобавкам, из-за чего постройнел и просушился. Нганну хоть и остался в том же весе, что и три года назад, но выглядит немного рельефнее соперника. В первом их поединке камерунец был слишком массивным и где-то даже заплывшим, сейчас же он смотрится более поджарым.

Так или иначе, в чистом весе финальная разница между бойцами получается в 13,15 кг. Такая разница в весе входит в пятерку самых больших в истории титульных боев тяжелого дивизиона UFC.

17 октября 1997-го. Морис Смит (101,2 кг) — Танк Эбботт (125,6 кг). Разница в весе 24,4 кг (здесь и далее — на взвешивании за день до боя).

Танку частично удалось использовать самый большой разброс в весе в истории титульников у тяжей, однако до победы он дело не довел. Эбботт наступал с первых секунд, Смит кружил, используя богатую кикбоксинг-базу в виде расстрела лоу-киками с дальней дистанции. Тем не менее Танку удалось поджать соперника к сетке и навалиться на него своей могучей массой. Более того — на расцеплении клинча он потряс Смита коротким апперкотом — тот упал, и Эббот зафиксировал выигрыш эпизода навалом в партере.

Последующие 5 минут он беззаботно лежал на сопернике (тогда разделения на 5-минутные раунды еще не было), но ущерба не наносил, и поэтому дал рефери основание вернуть бойцов на ноги. Туда Эббот возвращаться хотел меньше всего, потому что катастрофически устал и не нашел сил даже еще на одну попытку сближения. Парочка лоу-киков от Смита, и вот Танк уже обращается к Джону Маккарти голосом проигравшего: «С меня достаточно». Победа Смита измождением соперника, чьи 24 кг преимущества в весе итоговой роли так и не сыграли.

15 ноября 2008-го. Рэнди Кутюр (99,8 кг) — Брок Леснар (120,2 кг). Разница в весе 20,4 кг.

На тот момент великая эпоха 45-летнего Рэнди Кутюра, тяжа с недовесом, потихоньку заканчивалась (пусть он и подходил к бою в статусе чемпиона), время же 31-летнего Леснара в ММА только начиналось. В те годы Брок был новой породой тяжеловеса — 120-килограммовый монстр-борец с кубиками пресса и запредельной физической силой. Это был уже не Танк Эбботт с его пивным животом и силой просто здорового мужика — Леснар представлял собой не просто другую формацию тяжа, он трубил во всю мощь и о новой эпохе медицинских технологий.

Пожалуй, трудно найти другой титульный бой в истории UFC, где бы разница в массе сыграла настолько очевидную роль. Рэнди не мог сдвинуть Леснара с места в клинче — даже если удобно брал его высоким хватом за бедро, не мог поднять для броска, тщетно пытался развить ряд выигранных грэпплинг-полупозиций, которые Леснар грубой силой легко оборачивал в свою пользу. Разница в силе ударов тоже была разительной. В самом начале второго раунда Брок потряс Рэнди локтем в стойке, у Кутюра затанцевали ноги, а через минуту еще один удар Леснара отправил соперника в нокаут. Спустя много лет Рэнди скажет, что Брок был его самым физически сильным оппонентом в карьере.

3 марта 2007-го. Рэнди Кутюр (100,9 кг) — Тим Сильвия (119,3 кг). Разница в весе 18,4 кг.

Несмотря на то, что Рэнди снова встречался с соперником, перевешивающим его практически на ту же двадцатку, ситуация значительно отличалась от боя с Леснаром. В бою с Броком маленький борец дрался против огромного борца, в бою с Сильвией маленький борец дрался против огромного (но при этом менее физически сильного, чем Леснар) ударника. Если в поединке с Броком Рэнди брал соперника высоким хватом за бедро в клинче и не мог сдвинуть с места, то с Сильвией Кутюр с такого хвата элементарно швырял соперника на землю, а затем не давал ему подняться. Рэнди использовал преимущество в борьбе по полной программе — Сильвия никак не смог использовать здесь лишние 18 кг — у него просто не было специальной борцовской координации, устойчивости и управления весом, как у Брока.

Но отметим и тончайшую работу Кутюра в стойке. Он уронил Сильвию уже на 8 секунде поединка правым прямым, и этот удар оказал огромное влияние на бой. Когда ударника бьют в ударке, ему редко удается это психологически пережить. Хотя Кутюр был ниже Сильвии на 18 см (185 против 203), он превосходил медленного Тима в подвижности корпусом, скорости и ловкости. Кики же Сильвия боялся бить, потому что не хотел, чтобы Кутюр поймал его ногу и перевел на землю. Рэнди также выдал, возможно, лучший перфоманс в карьере с точки зрения уклонов головой. Сильвия никак не мог достать его своими длинными руками, потому что Рэнди очень здорово нырял и уклонялся. В итоге победа Кутюра доминирующим единогласным решением по итогам 25 минут.

19 ноября 1999-го. Кевин Рэнделман (96,2 кг) — Пит Уильямс (110,7 кг). Разница в весе 14,5 кг.

Один из самых атлетичных тяжей в истории устроил сопернику в этом поединке настоящую борцовскую клинику. Рэнделман с самого же начала пошел за форсированным тейкдауном, заклинчевал Уильямса и перевел внутренним зацепом за ногу. Все раунды были похожи один на другой как две капли воды — Рэнделман сближается, вяжет и бросает либо внутренним зацепом, либо проходом в две ноги. Когда Уильямс устал, Кевин уже просто прижимал его за голову к земле, стягивал и легко ложился сверху.

Пожалуй, единственным шансом для более массивного Уильямса был момент в конце первого раунда. Рэнделман после 4 минут легкого контроля расслабился, дал Уильямсу перевернуть себя, а затем, оказавшись на коленях с незащищенной головой, безрассудно пошел за тейкдауном и пропустил три тяжелых панча. Кевин оказался в чем-то вроде нокдауна, но почти сразу же прозвучал гонг. В оставшиеся же 20 минут Рэнделман был внимательнее и легко использовал гигантское преимущество в борьбе. Победа единогласным решением.

27 марта 2021-го. Стипе Миочич (106,14 кг) — Франсис Нганну (119,29 кг). Разница в весе 13,15 кг.

Если смотреть поверхностно, ситуация Нганну близка к той, что была у Сильвии против Кутюра — массивный ударник против более легковесного борца. Однако, конечно, при ближайшем рассмотрении все сильно отличается. Во-первых, Нганну — гораздо более взрывной и быстрый панчер и более физически сильный атлет, чем Сильвия. Про силу удара говорить даже не стоит — Нганну самый тяжело бьющий боец в истории тяжелого веса UFC. Достаточно сказать, что на первые четыре нокаута в UFC камерунец потратил 20 минут и 59 секунд (Энрике, Блейдс, Михайлович, Орловский), а на последние четыре — уже 2 минуты и 44 секунды (Блейдс, Веласкез, ДДС, Розенструйк)! То есть Нганну последние четыре нокаута построил в 8,5 раз быстрее, чем первые четыре! И это при том, что оппозиция Франсиса значительно выросла.

Если Кутюр мог легко пять раундов боксировать с Сильвией в «кармане» (на средней боксерской дистанции) и изящно нырять головой, то для Миочича настолько продолжительная работа на средней дистанции с Нганну будет форменным самоубийством. Да, мы видели, как в первом раунде их реванша Стипе хладнокровно держал страшный шторм, много уклоняясь головой от бомб Нганну и контратакуя собственными панчами, но все это было на экстраординарном вдохновении и немыслимой концентрации, которую невозможно выдавать по заказу. В последующих раундах, хотя Нганну уже сильно устал, Миочич не рисковал и немедленно уводил все в борьбу — он понимал, что в первом раунде выдал, возможно, лучший защитный бокс-перфоманс в карьере, но упаси Господь оказаться в этой ситуации еще раз. И не будем забывать, что даже тонко ныряющий и выигрывающий ключевые сантиметры Стипе все равно закончил раунд с разбитым лицом. Даже идущие вскользь панчи Нганну наносили ему ущерб.

Во-вторых, Нганну очень цепкий грэпплер и его защита от борьбы сильно недооценена. Даже в первом бою, уже сильно устав, камерунец защитился от восьми из 14 тейкдаунов Миочича. Да, это не выдающийся результат, но это очень даже неплохой показатель для изможденного ударника — Нганну в том бою расходовал силы безграмотно и быстро устал. Также нельзя забывать, что Нганну очень здорово защищался от борьбы Кертиса Блейдса в их первом поединке (заблокировал четыре из шести тейкдаунов, очень быстро вставал после переводов). Он ничего не дал сделать в клинче великому мастеру этой зоны боя Алистару Овериму. Это был, пожалуй, единственный раз, когда мы видели, что Алистар взял кого-то в клинч и даже не мог пошевельнуться, не говоря уже о пространстве для фирменных коленей.

Ну и в-третьих, Стипе — не настолько ярковыраженный борец, как Рэнди Кутюр. Его психологическая зависимость от борьбы гораздо ниже, он уже больше боксер, и это будет затягивать его в работу в стойке гораздо глубже, чем Кутюра. Самый главный вопрос — насколько лучше стала функциональная подготовка Франсиса Нганну. В первом бою его хватило на раунд (и при этом за оставшиеся 20 минут Миочич все равно не смог финишировать дико уставшего соперника). Если в реванше Нганну сможет нормально дышать 2,5-3 раунда, то Стипе потребуется новый лучший в карьере защитный бокс-перфоманс, в котором все его инстинкты должны работать так безошибочно, как это только возможно.

И есть еще один нюанс — разница в накопленом ущербе в последних боях. Просто смотрите — Стипе Миочич за три последующих боя после первой встречи с Франсисом Нганну принял 252 значимых удара в голову (за трилогию с Кормье). Нганну за три последующих поединка после первого боя с Миочичем принял шесть (!) значимых ударов в голову. Шесть пропущенных ударов в голову за пять боев, вдумайтесь в это! Стиль Нганну хорош для него не только тем, что он быстро финиширует соперников, но и тем, что он практически не получает ущерба.