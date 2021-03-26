Василия Пельменя чуть не вырубили в Польше. Это был самый жесткий турнир в его жизни

Самый известный боец на пощечинах впервые выступил за границей.

О Василии «Пельмене» Камоцком мы писали неоднократно, но все же стоит напомнить, кто это. 30-летний Камоцкий — фермер, живет в городке Иланском, что примерно в 250 км от Красноярска. В марте прошлого года он поехал на фестиваль фитнеса в Красноярск, чтобы сфотографироваться со знаменитым пауэрлифтером Кириллом Сарычевым. Там проходил чемпионат по пощечинам. 170-килограммовый Камоцкий не хотел в нем участвовать, но друзья уговорили. Василий выиграл, уложив нескольких мужчин спать. Сарычев был потрясен, наградил Камоцкого прозвищем Пельмень и пригласил в Москву. У Василия было 500 подписчиков в Instagram, но вскоре после триумфа на турнире он пробил 10 000, а теперь их 180 000.

Камоцкий стал постоянным участником проекта «Каменные лица» блогера Амирана Сардарова. Были и победы, были и поражения. Например, на фестивале фитнеса Василий после пощечины улетел в нокаут (правда, удар был нанесен не по правилам). В любом случае именно Камоцкий стал символом «спортивных пощечин» в России. Про него даже делал пост Дана Уайт. К брутальному образу Василий добавил довольно успешные выступления на голых кулаках в проекте Punch Club: в детстве Камоцкий занимался боксом, причем ходил в ту же секцию, в которой некоторое время тренировался нынешний чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Неудивительно, что на крупный турнир по пощечинам в Польше PunchDown пригласили именно Камоцкого. Состоялся он на прошлых выходных. Сибиряка представили как лучшего бойца на пощечинах в мире.

Турнир проходил в один день. Формула была простая: 1/8 финала, 1/4, 1/2 и финал. То есть за день один участник мог провести сразу четыре поединка. И Василий провел именно столько — он дошел до финала. Перед турниром Пельмень заметно похудел. Его максимальный вес в жизни — 183 кг. В Польшу же он приехал с весом 142 кг. Цель Василия — скинуть до 120.

Первым соперником Камоцкого стал 150-килограммовый Мацей Квятковский. Во время поединка поляк с огромным пузом корчил гримасы, показывая, что не чувствует ударов Камоцкого. Однако со стороны панчи сибиряка выглядели вполне себе мощно. А вот пощечины Квятковского не впечатляли. После первой Камоцкий показал свою капу с надписью «Мясо» — он болельщик московского «Спартака». В итоге Пельмень победил решением судей.

Василий Камоцкий. Фото Instagram

Затем Камоцкий выиграл еще два поединка, несмотря на то, что бить ему было неудобно из-за слишком широкого стола. Правда, у его соперника по полуфиналу, Артура Вальчака, возникли претензии из-за того, что Василий, когда принимал удары, слишком высоко поднимал плечи — тем самым смягчая удары.

В финале Камоцкий встретился с чемпионом первого турнира Punch Down — Давидом Залевским. Оба подошли к поединку прилично побитыми — с опухшими от ударов щеками. По правилам, в основное время у каждого, так скажем, бойца было по три удара. Если их оказалось недостаточно для того, чтобы выявить победителя, назначались по две дополнительных пощечины.

DUMPLING HITS HIM WITH A FUCKING UPPERCUT SLAP! pic.twitter.com/5cTlvPWU1w — Mike Shytte (@MikeLovesTacosX) March 20, 2021

В финале получилось именно так. Камоцкий однозначно лучше пробил первые две пощечины, но вот с третьей попытки Залевскому удалось пошатнуть сибиряка. В дополнительное время поляк был лучше — последним ударом он снова сильно потряс Василия, благодаря чему и одержал победу.

Но и Залевский нахватал от Камоцкого действительно суровых панчей. После поединка он выглядел так:

А вот что стало с Василием:

Пост Василия Камоцкого. Фото Instagram

«Ля какой я красивый!!! , — написал Камоцкий в Instagram. — Все норм. * (фигня) случается! Все всё видели! После драки кулаками не машут! Хотели вырубить! А не тут-то было! Как сказал Вадим Евсеев... вам). Кто знает тот поймет!!! Всем спасибо за поддержку! Вышло что вышло, извините».

Отдел единоборств «СЭ»