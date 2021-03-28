Нганну чуть не убил Миочича. Такого брутального чемпиона в UFC еще не было

Франсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде и взял пояс UFC в тяжелом весе.

В январе 2018-го Стипе Миочич победил Франсиса Нганну без особых проблем. Выдержал первый раунд, а потом вязал, борол и выиграл единогласным решением судей. Потом Нганну проиграл решением Деррику Льюису, проведя совершенно безобразный бой: он боялся подобраться к нокаутеру Льюису на ударную дистанцию и в результате почти не атаковал. Но потом Нганну снова начал прибавлять: четыре боя он выиграл в общей сложности за 2 минуты и 42 секунды! Причем соперники были топовые: Кертис Блейдс, Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос, Жаирзиньо Розенструйк.

Миочич же после поединка с Нганну провел три боя — и все с Даниэлем Кормье. В первом проиграл нокаутом, во втором с огромным трудом выиграл (ТКО), в третьем победил уже вполне уверенно (единогласное решение).

Несмотря на прогресс камерунца, мнение о том, что реванш сложится так же, как и первый бой, было довольно распространенным. Однако в первом раунде стало ясно, что все будет иначе. Миочич выглядел скованным, а его попытка сделать тейкдаун провалилась — Нганну сначала накрыл его, а затем стремительно заскочил ему за спину и начал бить. Американский хорват поднялся, но напропускал прилично. А пропустить от Нганну хотя бы один удар — наверное, то же самое, что пропустить десяток ударов от просто крепкого тяжа. Был у Франсиса и еще один момент, который он почему-то развивать не стал — когда он попал левым боковым, затем добавил правой, но затем отошел назад. В концовке раунда африканец остановился — очевидно, для экономии сил.

Второй же раунд продлился лишь 52 секунды. Нганну показал удар правой, а сам мощно пробил левый прямой — в челюсть. Миочич упал, поднялся, после чего пропустил несколько мощных ударов у сетки. Потрясенный Стипе вырвался, сделал несколько шагов, остановил Нганну панчем правой, затем пошел вперед и тут же напоролся на хук камерунца. Миочич рухнул без сознания, но Нганну для верности ударил его, уже поверженного, еще раз. Это было лишним, но у многих бойцов так работают рефлексы — с этим сложно что-то поделать, все происходит на автомате.

«Я даже не могу найти слов, чтобы описать мои чувства, — сказал Нганну после боя. — Но это то самое чувство, которое много лет, с самого детства я не мог высвободить из себя, и вот теперь смог. Я всем все доказал, всем скептикам. Я на пути к величию.

20 января 2018-го (день первого боя с Миочичем. — Прим. «СЭ») — главный день в моей карьере, именно тогда я приобрел главный опыт. Не считаю, что в конечном счете проиграл тот бой, потому что именно он привел меня сегодня к этому результату. Когда я уронил его первый раз и пошел на него, он точно попал по мне правой рукой, и я услышал, как мои угловые, Камару Усман, орут мне: «Успокойся, не лети!». И я отшагнул назад, собрался, а он сделал ошибку — резко пошел на меня, и я поймал его.

Я и моя команда, мои тренеры Эрик Никсик и Дьюи Купер, сделали большую работу, смотрели каждый день видео его боев, мои менеджеры также сделали большую работу. Главное, я вышел на бой расслабленным и терпеливым. Камару мне помог эмоционально, я знал, что он поможет в этом плане еще до боя. Он мой брат, теперь у нас три чемпиона из Африки, и, надеюсь, мы проведем турнир UFC в Африке".

Следующим соперником Нганну, по всей видимости, станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс. «Я считаю его величайшим всех времен, и то, что он поднимается в весе — большой вызов для меня. Абсолютно готов к этому бою. Июль-август, я готов», — заявил Нганну.