Стерлинг испортил возвращение Сехудо. А затем устроил потасовку с О'Мэлли в стиле поп-ММА

Трипл Си придется забыть о бое против Волкановски.

В ночь на 7 мая в Ньюарке, Нью-Джерси, проходит турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг встретился с Генри Сехудо в поединке за чемпионский пояс в легчайшем дивизионе.

Для Алджамейна этот поединок стал уже третьей защитой титула. После победы над Петром Яном благодаря дисквалификации российского бойца из-за запрещенного удара коленом Стерлинг еще раз одолел Яна раздельным решением, а полгода спустя в первом раунде финишировал легендарного Ти Джея Диллашоу.

Сехудо не выходил в клетку три года. Последний поединок Трипл Си провел 9 мая 2020 года, когда одолел Доминика Круза. После этого Генри сложил перчатки в центр октагона в ранге действующего чемпиона UFC в двух дивизионах, а также обладателя золота Олимпиады-2008 по вольной борьбе. Спустя примерно год Сехудо заявил, что готов вернуться, но камбэк состоялся только весной 2023-го.

В первом раунде бойцы активно передвигались по клетке, Стерлинг выбрасывал много лоу- и мидл-киков. Сехудо в начале действовал аккуратно, но после первого же клинча свалил Алджо на канвас и попытался задушить гильотиной. Попытка провалилась и бойцы вернулись в стойку, но Генри не планировал там задерживаться. Он придавил чемпиона к сетке и попытался выйти на удушение Брабо. Алджо не отдал шею, а затем оформил дзюдоистский бросок и зашел за спину Сехудо, время от времени подключая колени. Стерлинг контролировал Трипл Си последние секунды раунда, а в самом конце донес до него жесткий размашистый хук.

На старте второго отрезка Алджамейн пошел вперед. Сехудо отбивался, но пропускал удары в голову. Зато у Генри неплохо проходили хай-кики. Бойцы провели в стойке весь раунд, и небольшое преимущество осталось за Сехудо — бывший чемпион донес немного больше акцентированных ударов.

В начале третьей пятиминутки Сехудо здорово отзащищался от лоу-киков Стерлинга. Алджамейну не удавалось перевести Генри: все, чего он добился за 30 секунд в клинче, это усадил соперника на канвас на пару секунд. Зато у Стерлинга здорово заходили колени, которые он подключал, пытаясь оформить тейкдаун. В остальном у действующего чемпиона почти ничего не получалось — Сехудо даже предлагал ему подняться в стойку, чтобы не возиться в партере. Если после первого раунда онлайн-котировки были в пользу Алджо, к четвертому кэфы сравнялись.

Шон О'Мэлли и Алджамейн Стерлинг.

При этом преимущество Сехудо просматривалось именно за счет борцовских действий: по количеству ударов на всех этажах вел Стерлинг. В четвертом раунде бойцы много времени провели в клинче, но последнюю минуту Сехудо пытался контролировать Алджамейна у сетки, что у него не всегда получалось успешно.

В финальном отрезке Генри действовал особенно осторожно, а Стерлинг изредка доносил прицельные хуки. Сехудо бил много лоу-киков, не стремился переводить Алджо, а тот выглядел интереснее в стойке. Только в последние 40 секунд Сехудо оформил тейкдаун, благодаря которому мог забрать раунд.

Мнения судей разделились. Двое отдали победу Стерлингу, и только один — Сехудо — 47:48, 48:47, 48:47. Алджамейн защитил пояс в третий раз и остался чемпионом. После боя и заявил, что хочет встретиться с Шоном О'Мэлли. Сахарок вышел в клетку, и бойцы устроили небольшую потасовку: накричали друг на друга, потолкались и предварительно договорились на сентябрь.

А Сехудо, похоже, придется забыть о бое против Алекса Волкановски. По крайней мере, до тех пор, пока Трипл Си не добьется реванша со Стерлингом. А для этого придется задержаться в легчайшем дивизионе.