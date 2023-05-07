Боец из Дагестана дебютировал с победы глухим нокаутом в UFC. После боя он потребовал звезду промоушена

Икрам Алискеров проигрывал только Хамзату Чимаеву.

В ночь на 7 мая в Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо в поединке за чемпионский пояс в легчайшем дивизионе. В прелимах дебютировал российский боец Икрам Алискеров, которому предстояло сразиться с американцем Филом Хоузом.

Алискеров попал в UFC благодаря претендентской серии Даны Уайта, где он уже в первом раунде поймал на кимуру бразильца Марио Соузу. К бою с Хоузом Икрам подошел с рекордом 13-1, а единственное поражение он потерпел в промоушене Brave CF в апреле 2019-го, когда встретился с Хамзатом Чимаевым и чеченский швед нокаутировал Алискерова в середине третьей минуты.

«В день боя с Хамзатом Чимаевым у меня было 83 кг веса, понимаешь? — рассказывал Алискеров в интервью «СЭ». — Меня весогонка жестко ушатала тогда. Быстрый джеб у Хамзата, очень быстрый, скоростной. Я нарвался на этот джеб. Я даже не понял, что на джеб попал, такой быстрый удар был. Случается то, что случается, это бои».

К бою с Хоузом Икрам готовился не в American Top Team, как раньше, а в родном Дагестане. К поединку пришлось готовиться в Рамадан, что тоже создало определенные трудности — отчасти поэтому Алискеров предпочел не устраивать полноценный лагерь в Штатах.

«Эта подготовка отличалась во многом, — объяснял Икрам. — По ночам тренировался я, получается. В 10-11 часов ночи спарринги делал, после того как пост отпустил, две тренировки делал. Подготовка чуть необычная получилась в этот раз. Спасибо огромное пацанам: Мурад Рамазанов, Магомедрасул Гасанов, они во многом помогли. Из зала нашего пацаны поддержали, помогли, спарринги делали».

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Фил Хоуз уже успел зарекомендовать себя в UFC благодаря победам над Нассрудином Имавовым, Кайлом Докосом и Джейкобом Малкуном за 18 секунд. В прошлом поединке американец проиграл Роману Долидзе на пятой минуте первого раунда.

Против Алискерова Фил продержался еще меньше. Не прошло и половины раунда в тот момент, когда Икрам донес мощный правый кросс до челюсти Хоуза. Американец без сознания рухнул на канвас и подняться уже не смог, а Алискеров просто вскинул вверх руки — то ли настолько сильно удивился точному попаданию, то ли отпраздновал победу таким образом.

После победы Алискеров бросил вызов Бо Никалу, которому в июле предстоит встретиться с Трежаном Гором. «Да, я хотел бы с ним подраться. Я этого парня знаю, никакого неуважения нет. Он сам сказал, что проявляет большое желание подраться именно с бойцом из Дагестана. Он хочет показать нам борьбу, удивить нас борьбой. Я знаю, у него высокий уровень борьбы, но хочу выйти с ним в клетку и показать, что наша борьба не отстает», — сказал Икрам на пресс-конференции.

В интервью «СЭ» он описывал Никала как сильного борца, но непроверенного бойца ММА: «Надо посмотреть с человеком, которого он так легко не будет переводить. Я с ним боролся, я его сам тоже переводил. По вольной борьбе я у него баллы брал. Чисто в вольной борьбе боролись, я ему тоже броски делал. Да, вольная борьба у него такая американская, интересная. Спарринг пока не приходилось с ним делать. Посмотрим, что получится. Вольная борьба на высоком уровне, что касается боевых навыков — это мы увидим, когда у него соперник будет такой сопротивляющийся, можно сказать».

О реванше с Хамзатом Чимаевым Алискеров пока не рассуждает всерьез. В ближайших планах — попасть в топ-10, а затем в топ-5. А по достижении этих позиций Икрам был бы рад снова подраться с Хамзатом, чего не скрывает.