Ислам Махачев: «Хабиб сказал: «Переступи ему через голову». И это помогло, Хукер закричал: «Стоп! Стоп!»

Еще на один шаг ближе к титулу.

Ислам Махачев победил Дэна Хукера на UFC 267 и вышел на невероятную 9-матчевую победную серию в легком весе UFC. Российский боец снова победил досрочно — у него уже три победы кряду сабмишенами. Для справки — только четверо российских бойцов в истории UFC побеждали три раза подряд в промоушене приемами, и Махачев уже среди них (другие трое — Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов и Никита Крылов).

После поединка Ислам отметил решающую подсказку Хабиба, назвал возможного следующего соперника и рассказал, почему отказался от колы и бургеров в раздевалке.

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О том, что сказал Дане Уайт после боя

«Сказал, что пора менять что-то в дивизионе. Уже всем наскучили эти старики, он говорит: «Я вернусь домой и дам тебе знать». Уже третий у меня за 7 месяцев. Когда ты часто дерешься, много времени проводишь в клетке — это такой опыт, который нигде не купишь, не возьмешь, можешь только в клетке заработать».

О бое Петра Яна

«Бой Петра Яна в раздевалке смотрел. Сначала в раздевалке давал, сказал: «Эй, можете интервью отложить, хочу бой посмотреть». Пришлось пару интервью закончить и потом в раздевалке наблюдать. А Хабиб его в первом ряду с Даной Уайт смотрел».

О следующем сопернике

«Если не бой за титул, то следующим соперником хотел бы видеть проигравшего в этом поединке — Порье или Оливейру. Подстраховать титульный бой в декабре? Ну, можно, хотя из-за сгонки будет тяжело. Но я постараюсь».

О подсказке Хабиба, которая помогла провести кимуру

«Я как перевел, сразу понял — либо он останется подо мной весь раунд или получится завершить. Он с корпуса не такой мощный, а там корпус нужен, физическая мощь. У него такой мощи нет, я не почувствовал. Сейчас все будут принижать его борьбу, грэпплинг. Но все знают, что он хороший боец. Кимура? Думаю, он сам недооценил, что я могу завершить. Я взял кимуру, он начал назад уходить, защищаться, и мне Хабиб с угла сказал: «Переступи через голову».

Я переступил, и у него обе руки подо мной оказались, он начал кричать: «Стоп! Стоп!». Я его слышал, но судья из-за гула не услышал. Надеюсь, он не травмировался. Все, кто тренируются со мной, знают, что я люблю финишировать, люблю на болевые выходить. Люблю атакующий грэпплинг".

О том, мог бы ли совершить прыжок из клетки, как Хабиб

«Бывают во всем границы, если кто-то эти границы нарушает, ты уже не можешь себя контролировать. Эмоции у него были на пределе, увидел человека, который все это говорил, грязь эту поливал. Это все эмоции, не сконтролировал. У нас нет ничего наигранного, если нам не нравится кто-то — то мы показываем».

О коле и бургерах после боя

«Позволю ли себе съесть что-то вредное? Вот только что Зубайра мне сказал: «Здесь не кушай, я бургеры заказал с Макдоналдса». Я ему сказал: «Я бургеры не буду», Петр там колу пьет, но колу я тоже не буду (смеется)».