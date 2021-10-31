«Я прям слышу, как неустанно работает мозг Петра Яна в бою». Американские фаны в восторге от победы сибиряка

Реакция на бой года.

Петр Ян и Кори Сэндхэген провели бешеную технико-стратегическую катку в поединке за временный пояс легчайшего веса UFC. Этот поединок, безусловно, поднялся над любимым народом жанром кровавой рубки — здесь было нечто гораздо большее.

Ян против самого неудобного для себя соперника, одного из трех лучших ударников веса (наряду с собой и Диллашоу) снова показал свои сильные качества — безукоризненную выносливость, глубокое мышление (как тактическое, так и стратегическое), универсализм с доминацией мощной боксерской базы, железную дисциплину и эту удивительную способность всегда находить путь к победе.

В самом крупном онлайн-сообществе, посвященному смешанным единоборствам, Reddit MMA турнир в Абу-Даби собрал больше 15 000 комментариев пользователей. Мы отобрали самые яркие — о победах Яна и Ислама Махачева.

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Pissonsis

«У Петра Яна лучшая защита в ММА-ударке. Его ручной блок — это какой-то безумный уровень. Многие бойцы держат руки высоки, но так защищаться блоком умеют единицы».

Dirty_D_Damnit

«У Яна нет ни одного бесполезного движения. Все, что он выбрасывает — плотно и точно. Парень просто терминатор».

Wooden_Control7891

«Ян — это ММА-компьютер. С каждым новым раундом загружаемая в него картина боя становится ему все яснее и яснее».

Bafoonus Ignoramus

«Ти Джей ляжет спать в бою с Петром. Все, что он делает — Ян делает лучше».

Katlle

«Ян — самый хладнокровный засранец в ростере. Я прям слышу, как неустанно работает его мозг в бою. И ему всего 28 лет».

SurrealJay

«Во время выходов в клетку комментаторы говорили о том, как важно иметь ментальную установку на то, чтобы выигрывать каждый раунд. Мол, такое отношение помогает выиграть весь бой. И потом выходит Ян и просто жертвует целый раунд на сбор информации о сопернике. Ян — противоположность бойцу, переигрывающему по очкам. Его стиль уникален».

CassiusDarko

«Этот бой показывает, что статистика значимых ударов — далека от того, чтобы дать реальную картину боя. Иногда один удар Яна весил больше 20 джебов Кори. И если присмотреться, большую часть этих джебов Ян вообще блокировал или парировал».

Deux

«Разница в работе углов колоссальна. Угол Яна кричал конкретные комбинации и решения, угол Кори говорил, что он выигрывает бой, фразы «Просто продолжай набрасывать удары» или «Следи за этим дерьмом с вращением».

smurf3310

«Ян съедал колени Кори, как тик-так. Как у него нет ни одной серьезной сечки после боя? Видимо, жизнь при минус 20 — это новая мета».

elijahsantos

«Я понял, что у Яна нет никакого страха или уважения к Кори, когда он выбросил этот бэкфист с вращением и левый хук. Такие штуки бросают во время игровых и шуточных спаррингов с друзьями».

Ислам Махачев — Дэн Хукер

dutchfool

«Представьте, тебя перевели в партер, а в метре сидит Хабиб и дает указания парню, который лежит на тебе».

blackupsilon

«Какой контраст с боем Чимаева. Хамзат использовал силу и скорость. Ислам же был расслаблен и техничен».

thejudicialpenis

«Хукеру стоит попридержать коней и драться с соперниками полегче. Прошлый раз они дали ему такого, но он снова прыгнул под танк».

GNOK-GNIK

«Не могу поверить, что Ислам б**** настолько физически силен, чтобы выиграть кимурой. В моем БЖЖ-зале исполнить кимуру — это как оторвать что-то, примазанное клеем Gorilla Glue».