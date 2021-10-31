Снова чемпион.

Петр Ян победил Кори Сэндхэгена единогласным решением в со-главном событии UFC 267 и вернул себе пояс чемпиона. Пока это временный, но — с отливом абсолютного.

После победы российский боец охотно общался с журналистами, а мы выписали самое интересное.

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О том, зачем быканул на Кори Сэндхэгена во время дуэли взглядов

«Он очень серьезный такой стоял, я пошутил, у меня не было к нему никакой агрессии. Все было нормально, Кори даже не понял, че происходит (смеется). Вы, наверное, заметили, что у нас перед боем не было никаких высказываний, никаких оскорблений. Я уважаю его как спортсмена, как человека».

О том, был ли хоть раз потрясен во время боя

«Чтоб потряс — не было. Но шишки есть на голове (смеется). Пятираундовая дистанция — моя дистанция. Он постоянно двигался, для меня это было сложновато — нужно было постоянно обрезать ему углы, искать свою атаку. Можно еще и пропустить было контратаку. Но мы понимали, что после второго раунда должен был переломиться ход поединка. И так получилось. Прочувствовал ли его удары по печени? Ну были легкие такие по печени. Я долго боксировал и знаю, что такое удары по печени. Я понимал, что: «Подождите, локоточки пониже» (смеется). Альдо бил по печени гораздо сильнее.

Самый неприятный момент в бою? Были опасные моменты, на таком высочайшем уровне уже побеждает интеллект, это были шахматы. Я попытался взять его на гильотину, чуть-чуть поддушил его, но понял, что это не то. Закислить руку сейчас — не та позиция, не то время. Я не гонюсь за сабмишеном, постепенно разбираю".

О новых тренерах и угловых

«Я очень доволен подготовкой, что взял этих ребят себе (тренера по ударке — Кайрата Нурмаганбетова и дзюдоиста и джитсера Андрея Октябринского — прим. СЭ). Это простые ребята, с которыми мне по энергетике — по душе, по кайфу. В углу все было в порядке, все четко, никакого сумбура. Кайрат когда давал какие-то подсказки, я их с разницей в одну-две секунды воспроизводил. Потому что было понимание своего угла».

О том, кого считает самыми опасными конкурентами

«Очень много достойных ребят, достойных соперников, я готов драться с любыми. Мне когда предложили, я сразу сказал: «Любого, скидывайте контракт и поехали». Стерлинг? Я побил уже его в принципе. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает по поводу моего титула. Сам читер, оказывается, пойманный».

О том, почему не получилось удосрочить соперника

«Я всегда шел вперед, была задача всегда идти вперед. Я даже не бил где-то, на себя принимал. Потому что соперник тем самым выматывается. Почему не закончил досрочно? Ну вы довольны боем? (обращается к журналисту, тот говорит «Да». — прим. СЭ). Ну вот. А так бы сказали — «Вот рано закончили». А тут 5 раундов, вы кайфанули немножко».

О заявлении закончить карьеру в 30 лет

«Мне только 28, я молод еще. Менеджер мне говорит: «Это ты просто на эмоциях сказал. Ты будешь еще драться около 5 лет». Пока буду тренироваться, посмотрим, что будет дальше».

О том, почему после боя со Стерлингом почти не давал интервью

«Звездная болезнь не началась, мне просто один человек сказал: «Тебя везде должно не хватать». Поэтому меня везде не хватает».