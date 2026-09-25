Сербского бойца назвали в честь Федора Емельяненко. Завтра он подерется при 60 000 зрителей

Наследие продолжается.

26 сентября во Франкфурте пройдет турнир OKTAGON 94, который выбьет новый рекорд европейских ММА по посещаемости.

Футбольный стадион Deutsche Bank Park, домашнюю арену «Айнтрахта», заполнят 60 000 фанов смешанных единоборств. Чешско-словацкий промоушен перебьет свой же рекорд двухлетней давности — тогда на том же стадионе собрали 58 000 человек.

Для российского и американского зрителя в карде будет только одно узнаваемое имя — Федор. Не Емельяненко, но продолжатель его дела — Федор Джурич, серб из Германии, названный в честь легендарного бойца.

Фото соцсети

История на редкость небанальная — отец назвал сына в честь Федора, когда тот еще далеко не был легендой (хотя был уже чемпионом Pride) — 18 августа 2004-го. На тот момент Емельяненко шел на рекорде 20-1, с победами над Ногейрой, Рэндлеманом и Коулмэном. Конечно, имена серьезные, но это с высоты лет. Посмотрите на все из 2004 года: спорт максимально новый, толком нигде не показывают, Федора никто не знает даже в России. Да, в Японии он был большой звездой, но Восточная Европа жила совсем другим. Так что случай особенный.

«Меня назвали в честь Федора Емельяненко, наши имена - не совпадение, — рассказывал Джурич немецким и американским медиа. — Он - легенда, я вырос на его боях. Мой отец умер, когда мне было 3 года. Мама всегда говорила мне, что отец был фанатом боев. Он сам занимался дзюдо. Он смотрел бои Федора на кассетах, был его поклонником. Когда я родился, он листал календарь с именами, увидел имя Федор и окончательно решил меня так назвать. Для меня носить такое имя... я должен ему соответствовать и поднять его еще выше. Несколько лет назад дядя сказал мне, что, когда я родился, отец сказал про меня: «Ему дали это имя не просто так. Он станет величиной в боях». Когда дядя это рассказал, для меня это стало еще большей мотивацией. Я должен соответствовать этому имени».

Джурич родился в Касиндо, Республике Сербской — государственном образовании в составе Боснии. Когда ему было 12 лет, его семья переехала в Германию. Сейчас он живет во Франкфурте. С 7 лет занимался кикбоксингом, в юношеские годы перешел в ММА. Рекорд 10-1, с поражением спорным раздельным решением. Стиль — универсальный.

Хоть Германия не самая сильная страна в ММА, залы там становятся все крепче благодаря большому числу мигрантов из СНГ и восточноевропейских стран. Успешно выступают в UFC немецкий дагестанец Абус Магомедов, чеченец Ислам Дулатов, на подходе другие.

Мечта Федора — попасть в UFC. Полгода назад он даже говорил, что хочет побить рекорд Джона Джонса как самого молодого чемпиона в истории. Звучит малореально, но к мечте серб может двинуться ближе уже завтра. Его соперником будет бывший боец UFC Марк Дикейси — тот, что дрался с Рафаэлем Физиевым.

Есть еще несколько любопытных деталей о Джуриче — он почти не показывает свою принадлежность к Сербии и не заявляет себя ортодоксальным православным. Полистать его соцсети — нигде ни слова про Сербию, нет демонстрации флага и происхождения. В графике трансляций у него всегда немецкий флаг. Для серба это довольно нетипично — главные сербы в UFC — Ракич и Медич — регулярно поднимают флаг и говорят об исторической родине, хотя там не живут. Джурич если и поднимает флаг — то своего зала MMA Spirit.

Фото соцсети

Второе — Джурич считает себя прежде всего верующим, а не религиозным. Сербам он даже говорил, что не верит в религию. По этому пункту они с Федором Емельяненко совсем не сходятся.

«Я не верю в религию. Я верю в Бога. Я верю в Господа Иисуса Христа. Просто у меня немного другой взгляд на веру. Я православный. Я православного вероисповедания. Конечно, все это так, но я молюсь немного по-другому. Людям нужно ходить в церковь и молиться, но суть не только в том, чтобы ходить в церковь и просто молиться. Нужно и за пределами церкви быть верующим и истинным последователем Господа Иисуса Христа. Поэтому я верю немного иначе, если можно так сказать.

Честно говоря, я не так часто бываю в церкви, не часто туда хожу. Когда получается — иду. Хожу со своей супругой или со своим братом. Но, конечно, я верю в Бога и верю в другую жизнь после смерти. И я просто стараюсь быть лучшей версией себя, потому что думаю, что Бог послал нас на Землю, чтобы мы были лучшими версиями себя, и что мы для чего-то созданы. И если мы не стараемся это делать, если просто не выкладываемся полностью, то, думаю, это тоже, как бы сказать, своего рода грех».

Главная опора для Федора — жена Анастасия, тоже сербка. Они поженились очень рано — Федору было всего 20. Анастасия — тоже боец, кикбоксер, тренируется в одном зале с мужем. Всегда помогает ему в подготовке, выполняет и роль диетолога.

Фото соцсети

Информация о Джуриче собрана из его интервью ютуб-каналам Calf Kick Sports, FIGHTING и Kavez MMA.