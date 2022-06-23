Василий Пельмень выиграл бой у 180-килограммового бразильца. Он хорош не только в пощечинах

А ведь в 2005-м Зулузиньо бился с Федором Емельяненко.

Василий Пельмень Камоцкий успешно переквалифицировался из бойца по пощечинам в бойца поп-ММА. Бой с Зулузиньо стал для него уже восьмым. И Василий не потерпел ни одного поражения — семь побед, одна ничья. Если раньше Пельмень бил непрофессиональных бойцов, то теперь выиграл у бывшего соперника Федора Емельяненко на турнире «Наше дело».

Василий Пельмень и Зулузиньо.

Да, сейчас Зулузиньо 44 года, его лучшие годы давно позади, но в 2021-м он дал вполне конкурентный бой нынешнему чемпиону Fight Nights в тяжелом весе Юсупу Шуаеву. Даже отправил Шуаева в нокдаун! Так что 180-килограммовый Зулу считался фаворитом поединка с бойцом-любителем Камоцким (вес порядка 140 кг).

Кого побеждал Василий до вчерашнего дня? Сергея Сатаниста Поштака, Корнея Тарасова (дважды), Егора Блашкевича, Александра Колобка Орлова (это тот самый, кто ударил корреспондента НТВ на день ВДВ) и Галымжана Жаспанова. Вничью же закончился бой с огромным Денисом Вильдановым. Оппозиция невеликая. Не Юсуп Шуаев и тем более не Федор Емельяненко.

По поводу Федора: сейчас его бой с Зулузиньо 31 декабря 2005-го называют чуть ли не фрик-боем (мол, Зулу — фрик). Но почему-то не учитывается тот факт, что перед тем поединком бразилец, сын легенды вале-тудо Зулу, шел на рекорде 7-0. Так или иначе, было это давным-давно, а сейчас Зулузиньо ездит в Россию, кидает вызов охраннику Моргенштерна, проводит фейс-ту-фейс с Артемом Тарасовым и бьется с сибирским парнем по прозвищу Пельмень.

Не стоит думать, что Камоцкий — просто громила, пришедший в поп-ММА и начавший бить людей за счет только физической мощи. У Василия есть боксерская база. Боксом он занимался (и продолжает заниматься) в родном Красноярском крае. Причем даже тренировался в одном зале с Петром Яном, когда тот только начинал спортивный путь.

Это был реванш: в 2019-м Пельмень и Зулузиньо сошлись в поединке по пощечинам (проект Амирана Сардарова «Каменные лица»). Противостояние выдалось исключительно упорным и закончилось вничью. Пощечины были страшной силы. Бой тоже получился равным.

Противники в виду своих сверхгабаритов вели поединок в спокойной манере (дрались по правилам бокса в перчатках для ММА). Начали осторожно, опасаясь пропустить колотушку. Где-то к середине первого двухминутного раунда рефери сделал им замечание за слабую активность в клетке. После этого Камоцкий решил взять инициативу и попробовал нанести серию взрывных ударов в стойке левши. Но в голову так и не попал. В конце раунда Пельмень вновь пошел вперед, и Зулузиньо с удовольствием принял рубку.

Василий Пельмень и Зулузиньо.

Начало второго раунда, как и первого, получилось пассивным. Рефери снова сделал бойцам замечание, сказав, что если ничего не изменится, он предпримет жесткие меры. Пельмень двинулся вперед, попытавшись достать голову бразильца левой рукой, но промахнулся. Зулузиньо же стал раз за разом попадать левым джебом. К третьему раунду бойцы заметно устали, но Василий все равно пытался давить. Он был активнее и в итоге победил решением судей. Зулузиньо с этим решением не согласился, сославшись на то, что Камоцкий ни разу не попал ему в голову.

Сказка Пельменя продолжается. В феврале 2019-го о нем никто не знал, в марте он выиграл конкурс пощечин, подружился с Кириллом Сарычевым, а теперь выиграл у бывшего соперника Федора.