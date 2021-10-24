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«Спасибо Хабибу за теплые слова». Что сказал Федор после победы над Джонсоном

Ислам Бабаджанов
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Сегодня, 02:50
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-конференция Последнего Императора.

23 октября в Москве состоялся турнир Bellator 269, в главном событии которого легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко встретился с экс-бойцом UFC американцем Тимоти Джонсоном. Последний Император одержал победу нокаутом на 106-й секунде первого раунда. После боя Федор ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Федор, с победой вас. Четыре месяца назад ваш ученик Валентин Молдавский дрался с Тимоти Джонсоном и после 25 минут боя стал чемпионом. Сегодня вы за 106 секунд решили вопрос с Джонсоном. Скажите, вы выбрали этот бой, чтобы показать Валентину, как нужно быстро разобраться?

— Нет, ни в коем случае. Наверное, Тимоти чуть лучше подготовился к Валентину, а мне чуть больше повезло.

Федор Емельяненко и&nbsp;его команда после победы над Тимоти Джонсоном. Монополия на легендарность. Федор Емельяненко снес Тимоти Джонсона в Москве

— Ваши планы? Сейчас Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. «СЭ») сказал, что это идеальный момент для завершения карьеры, если вы решитесь на это, конечно. Вам интересно провести еще один бой и было бы интересно подраться за пояс против Райана Бейдера?

— Скотт сказал, что можно заканчивать?

— Нет, он сказал, если вы решили.

— У нас еще один бой по контракту, и мы со Скоттом будем разговаривать, конечно. Конечно, хочу домой, к моим девочкам. Я отсутствовал практически два месяца. Буду с ними дальнейшие вопросы решать. Ну и со Скоттом, конечно. А так я очень хотел бы, чтобы Валентин победил Бейдера и стал полноценным чемпионом.

— Был ли момент, когда вам в бою становилось тревожно?

— Нет, опасности не чувствовал. Чувствовал, что я быстрее него, хорошо чувствовал дистанцию и выполнил работу. Нокаут — это дело времени.

— Когда вы увидели, что Тим рухнул на канвас, вы сразу поняли, что добивать не потребуется? Или вы это поняли по движению рефери?

— Понял по тому, как он отключился.

— Что вы друг другу сказали после боя?

— Поблагодарили за бой. Он очень культурный, уважительный боец, человек. Такие люди вызывают особое уважение. Сегодня после поражения он очень культурно себя вел.

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— У вас один бой по текущему контракту с Bellator. Более предпочтительная локация для вас? Это турнир Bellator в России летом следующего года, это США, или это Европа? Может быть, это Япония? Где было бы приятнее подраться?

— Вы знаете, мне дома, конечно, сложнее выступать, потому что слишком много внимания. Но я бы хотел, конечно, чтобы российская публика еще раз увидела мой бой, и здесь поставить точку.

Посмотрим. Возможно, если Скотт захочет еще один раз провести летом турнир в России, может быть, кто-то из ребят за пояс подерется, и мне не надо будет биться.

— После такой яркой победы у вас не было мысли, что лучше, может быть, переподписать контракт с Bellator еще на несколько боев?

— Мне мой близкий друг Денис, практически родственник, я бы сказал... Когда я ему сказал, что благополучно перешагнули рубеж в 45 лет, он ответил: «Мне даже страшно, какие у тебя мысли в голове». Слава Богу, что сегодня все прошло благополучно и без травм. Посмотрим. Я помню, что моя семья меня очень сильно ждет. И ждет каждый раз. Не хочется, конечно, чтобы мои девочки росли без меня, но посмотрим. Обсудим, подумаем.

— Сегодня выступали бойцы из вашей команды. Чья победа была важнее для вас — ваша или ваших учеников?

— Конечно же, я очень сильно переживаю за своих ребят. И хотел, чтобы они все победили. И, когда они все благополучно отбились, я понимал, что если я вдруг сейчас проиграю, то я могу закончить жирной и отрицательной точкой и испортить всем настроение. Поэтому, конечно, старался победить. Для меня победа тоже была важна.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Тимоти Джонсон. Федор всех шокировал — в 45 руки летают, как ракеты. Вырубил топа за полторы минуты

— Вы не дрались больше года. Было ли за это время такое, что вы думали, что не проведете этот поединок?

— Конечно, очень тяжелая ситуация с пандемией. Мы разговаривали со Скоттом, и он сказал, что скоро будут пускать зрителей на стадионы. Он просил меня подождать. Тогда уже ребята бились. Вадим Немков стал чемпионом на турнире без зрителей. И Валентин Молдавский, но меня просили подождать.

— Я стоял за Хабибом Нурмагомедовым. Он сильно радовался, и после вашего боя он мне сказал, что это слишком быстро для 45 лет. Вы сегодня не раз сказали, что вам 45 лет. Это хорошо, что вы так выглядите в 45 лет? Что приходит на ум? И готов ли организм к тому, чтобы и дальше биться?

— Пока я все нагрузки выдержал. Будем дальше готовиться. А там посмотрим. Спасибо, конечно, Хабибу за такие теплые слова. На сегодняшний день все благополучно. Чувствую себя хорошо. Мое сегодняшнее выступление — это большой стимул для молодежи, чтобы они продвигались, двигались в любом спорте.

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