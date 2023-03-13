«Как Двалишвили бил по 3-4 хайкика подряд и делал столько проходов? Для меня это дико, даже Петр устал»

Топ-боец АСА Артем Резников разбирает главный бой UFC Vegas 71.

Петр Ян считался фаворитом в бою с Мерабом Двалишвили, но оглушительно проиграл. Грузинский боец за счет высокого темпа, постоянного прессинга, разнообразных атак забрал все пять раундов. Конечно, не было такого, чтобы Двалишвили был близок к финишу, но главное, что Ян так и не нашел к нему подхода. Позже, в заявлении в соцсетях, российский боец дал понять, что вышел на поединок плохо подготовленным — видимо, с травмой.

Мы же сразу после поединка созвонились с топовым легковесом АСА Артемом Резниковым, который никогда не стеснялся говорить о боях то, что думает.

Фото Global Look Press

О выносливости Двалишвили

— Проходы в ноги — это очень затратно. У тебя не получилось в ударке, и нужно приложить «физику», схватить. Многие борцы после двух-трех попыток прохода думают: «Зачем мне тратить столько энергии?» Сумасшедшее давление было в этом поединке, и меня что удивило — работа ногами, удары ногами. Они очень энергозатратны, а он [Мераб] по три-четыре раза подряд бил ногой в голову и не уставал. И после этого еще проходил в ноги, и после такого прохода неудачного вставал, бил в стойке и опять проходил. Как он в таком темпе пять раундов отработал? Для меня это дико, даже Петр устал.

О плохой защите Яна от тейкдаунов

— У него не очень хорошая защита от тейкдаунов. Мераб даже за счет попыток провести тейкдаун не давал Петру работать. Петр после его атаки с рук постоянно пытался отбросить ноги. Нет чтобы отвечать контрударами, он старался все время смотреть на ноги, это ему мешало. Проход в ноги — ударка, проход в ноги — ударка. Все это не давало Петру работать. Это просчитывалось и до боя, но не просчитывалось, что он [Мераб] будет так дышать все пять раундов. Я думал, он замедлится и отекет.

О том, что не стоит готовиться к большим боям в Таиланде

— Петр был сам не свой. Я вообще его не узнал, он вообще не работал, абсолютно, не старался даже. Мне кажется, даже после второго раунда он еще и немножко поник. То ли спала форма у Петра, то ли Мераб хорошо отработал, не дал ему ни шанса... Но мое личное мнение, я сам приезжал в Таиланд сейчас, работал там, посмотрел спарринги Петра, его работу перед боем... Все же я считаю, что Таиланд — не то место, где можно готовиться к серьезным боям.

Фото Global Look Press

Там были Мухаммед Мокаев, Тимур Валиев и Ислам Омаров в то же время? Ну Омаров здоровый, а Петя маленький. Поставь со мной тяжа, и чего я от него наберусь? Поставь со мной борца 96 кг призера мира, и я с ним если буду работать, он мне ничего нового не даст. Потому что он будет меня бросать влево-вправо, я не смогу сопротивляться. А чтобы я сопротивлялся, он должен работать вполсилы, но это не та работа будет. Ему нужно было ехать в Дагестан, Осетию и бороться с ребятами своего веса, со скоростными. Потому что у Мераба очень скоростные проходы, резкие. И сама обстановка в Таиланде — там тяжело пахать, когда жара постоянно, когда там ребята общаются... После двух поражений нужно было сойти с зоны комфорта.

Ему нужно сменить подготовку, зону комфорта. Мы вспоминаем Саню Сарнавского, когда он тренировался в Омске, и потом, когда он сменил зону комфорта: стал ездить в Казахстан, в Осетию, и какие бои у него пошли. Только пошли они у него после 30 лет.