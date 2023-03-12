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«Ян мертв. Никогда не сомневался в Мерабе». Бойцы UFC реагируют на поражение Петра от Двалишвили

Отдел единоборств «СЭ»
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Мераб Двалишвили и Петр Ян.
Фото USA Today Sports
Слова поддержки Петр получил только от Шона О'Мэлли.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретился с Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей — Мерабу отдали все пять раундов. За боем следили многие бойцы UFC, которые делились впечатлениями в соцсетях.

Алджамейн Стерлинг: «Грузинская мощь! Какой невероятный момент в моей жизни, чтобы иметь возможность разделить этот момент с моим братом Мерабом Двалишвили! Поздравляю с большой победой сегодня!»

Мераб Двалишвили.
Фото USA Today Sports

Генри Сехудо: «Дорогой Дана Уайт, я хочу, чтобы Мераб Двалишвили был страхующим [в поединке со Стерлингом]. Дай мне возможно показать, что я могу».

Белаль Мухаммад: «Представьте, если у Мераба и Алджо в конечном итоге будет история разрыва, как у Колби с Масвидалем».

Илия Топурия: «Мой брат — легенда! Так горд тобой! Кто теперь ноль?»

Адриан Янес: «Мераб Двалишвили сегодня был на высоте».

Ясмин Ясудавичус: «Примечание для бантмавейтов: «Не злите Мераба».

Саид-Йокуб Кахрамонов: «Ян мертв. Поздравляю Мераба Двалишвили, никогда в нем не сомневался».

Петр Ян.
Фото USA Today Sports

Рики Симон: «О, он борется?»

Брайан Ортега: «Кардио этого парня на другом уровне! Тейкдаун за тейкдауном, и все еще свеж».

Шон О'Мэлли: «Рад видеть бой Петра. Петр — один из моих любимых бойцов».

Эл Яквинта: «Все четыре бонуса должны уйти Мерабу».

Брэд Таварес: «Никто никогда не делал этого с Яном! Мераб Двалишвили — зверь!»

Мэтт Браун: «По моему мнению, Ян входит в десятку лучших бойцов мира, но Мераб просто чертовски ошеломителен».

Петр Ян&nbsp;против Мераба Двалишвили. «Кто теперь ноль?!» Двалишвили переехал Яна даже в стойке

Мераб Двалишвили
Петр Ян
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