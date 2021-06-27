Разбор от первого чемпиона UFC из России.

Александр Волков проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану на турнире UFC Fight Night 190. Счет на судейских записках: 50-45, 50-45, 49-46. То есть двое судей отдали Гану все пять раундов. Мы обратились за комментариями к человеку, который всегда отзывался о Волкове с теплотой и который не умеет говорить скучно, — к Олегу Тактарову.

— Для начала хочу поздравить Казахстан и Шавката Рахмонова с победой над Празересом, они ведь тоже наши. Смотрел его поединок — сразу видно турнирного бойца, который знает, как распределять силы. Он настолько технически и тактически грамотно провел бой против очень сильного в общем-то бразильца. Помимо феноменальной техники и в стойке, и в партере, умение так распределять силы в 26 лет — это очень здорово. Это явно говорит о том, что за плечами десятки турниров там, где нужно было оставить силы на финальный бой.

Я хотел проснуться, открыть телефон и увидеть хорошие новости. Тут не то что предчувствие, оно же всегда на чем-то основано. Предчувствие у меня были немножко другие, и это можно понять, прочитав мой прогноз на UFC Russia. Но я не говорил, кто выиграет, а кто проиграет, я ставил знак вопроса — хватит ли у Александра дыхалки продержать гейм-план до конца? Достаточно ли у него базы и есть ли она вообще для того, чтобы он вел рваный поединок?

Мало того что Рахмонов здорово держится на ногах, у него еще и офигенная чуйка. Он партеровика умудрился утомить до такой степени, что тот проиграл ему в партере. По логике вещей он должен был встать в стойку и дальше его нокаутировать, потому что явно доминировал. А он его так утомил, что тот проиграл самым простым удушающим приемом.

Этого мы у Саши Волкова не увидели. После первого раунда было видно, что он боится устать. Он чувствовал, что что-то не так, он тяжеловато двигался на ногах — может быть, что-то со здоровьем. Может, недовосстановился от коронавируса. Но я не видел, чтобы он тренировался где-то в горах или залах, где надо прям выживать. Вот Петр Ян ездит тренироваться куда-то в Хасавюрт. Когда проезжал этот город, радовался, что нашу машину по дороге не взорвали. Ринат Фахретдинов, который недавно получил контракт с UFC, тоже в горах тренируется. Там в туалет пойдешь, присядешь — устанешь. А он там тренируется, хотя вырос в местности, где нет даже холмов.

Мой тренер, тренер Хабиба, его отец — там, где они что-то не знали, они могли попросить другого человека им помочь. К примеру, мой тренер не знал болевые приемы на ноги в партере. Он видел, что у меня есть тенденция и тяга к партеру, что я выигрывал людей старше меня именно в нем, и он отдал меня Михаилу Геннадьевичу Бурдикову и Николаю Баранову, основателям Всемирной академии самбо. Он не боялся, что я его где-то предам, где-то брошу. Также Абдулманап не боялся, что сын его может предать. Он дал ему базу, на которой могут вырасти любые веточки. И, может, Александру нужны были эти пара веточек: научиться защититься в стойке от ударов, самому где-то что пробивать. Это величайшее искусство тренера признать: «Здесь я не могу», а не упрямо продолжать делать одни и те же ошибки из-за того, что у тебя тупо не хватает опыта.

У тебя нет опыта, как у того же Шавката Рахмонова, у которого десятилетия турнирного опыта. Ты его уже ниоткуда не получишь, потому что у тебя сердце просто остановится, если ты полезешь в какой-то турнир, даже с ветеранами. Почему не спросить у того, у кого есть этот опыт? Если я не разбираюсь в юриспруденции, наверно, я попрошу юриста составить мне контракт. А дальше я сам разберусь с человеком — как выстроить модель бизнеса.

Мне не нужны мальчики, которые разъезжают с мотивационными тренингами. Я пойду к людям, которые старше меня, которые это все прошли именно в этом направлении. Почему я должен тупо вцепиться в свои сраные 25 рублей, которые я хочу вложить в бизнес, не заплатив з/п юристу и бухгалтеру? Почему я такой жадный и тупорылый? Я что, как хохол, который ест очень вкусный, золотой кусок сала, и я боюсь этим куском поделиться с другими? Может, потом я заработаю деньги, и у меня будет этого сала еще больше. А я даже боюсь дать этот кусок сала подержать кому-то в руках, размять чуть-чуть, хотя, может, легче будет кушать.

У Саши все нормально, он отбился лучше, чем я думал. Но если брать технически — правда, это девочкам неинтересно — он ни разу не зашагнул за правую ногу Сирила, он ни разу не пошел по часовой стрелке. Он всегда двигался ему под удар, непонятно, почему он так делал. С такими ногами, с таким шагом, как у него, он ни разу не сокращал углы, не ставил Гана в неудобное положение. На это не так много энергии требовалось. Мне кажется, что это из-за того, что он просто не дышал. Он понял, что чувствует себя хреново. Но никто слушать не будет, почему ты не был готов.

Может быть, слишком поздно прилетели в Америку, не хватило времени на адаптацию. Сколько он там дней провел? Если он был там четыре-пять дней, то это позор этого штаба. Надеюсь, что бой был все-таки после шестого дня [нахождения Волкова в США]. Это прописная истина. Помните, как [олимпийская сборная России по хоккею] Ванкувер проиграла полностью. Все выступали на третий-четвертый день, чтобы на гостиницах сэкономить, чтобы своих проституток поселить в лучшие номера. Мне рассказывали, как команда летела в Ванкувер.

Сирил — африканский парень, там кровь с молоком, понимаете? Там другое движение. Он лучший в этом дивизионе, уверен. Будет логично, если Сирил выиграет у Нганну. Но черные загибаются раньше как спортсмены. У них суставы начинают болеть. Посмотрите как пример на бывших баскетболистов.

У Саши же еще все впереди. Если он с Поветкиным встретится, спросит: «А как так, что ты в 32 года на ногах был хуже, чем в 40?» Может, ему посоветуют что-то. А то Саша становится все хуже и хуже, не нравится мне это. Подождем, ничего страшного. Главное, чтобы хохол сало отпустил, а остальное не так важно. С остальным помогут, отвезут куда надо, где надо нагрузят. Не все плохо, ничего страшного. Я в этот лагерь пришел, увидел, что не моя энергия длинноволосая. Я туда не суюсь. Там все знают, все умеют, я туда не суюсь, бизнесмены, мать его.