Магомед Анкалаев — скромный парень, но в клетке рвет соперников в клочья.

Магомед Анкалаев, 28 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 14 побед, 1 поражение (5-1 в UFC).

28 февраля рано утром по московскому времени состоится сверхинтересный бой — Магомед Анкалаев против Никиты Крылов. Анкалаев занимает в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC 11-е место, а Крылов — 8-е, при этом именно дагестанец считается фаворитом.

Анкалаев дебютировал в UFC в марте 2018 года. Он уверенно побеждал шотландца Пола Крейга, но в концовке заключительного, третьего раунда попался на треугольник и постучал — до финальной сирены оставалась секунда. Зато потом Магомед выиграл пять боев подряд, в том числе дважды победил Иона Куцелабу. Сейчас 28-летний Анкалаев считается одним из самых перспективных бойцов России. Летом тренер Магомеда Сухраб Магомедов заявил «СЭ», что его подопечный пока раскрылся лишь на 60 процентов. Можно сказать, что, учитывая габариты и универсальный набор навыков, Анкалаев — самый опасный дагестанский боец в UFC.

О спаррингах с Нганну

— Подготовка прошла хорошо. Первый этап был в Дагестане, второй — в Америке. Нахожусь в отличной форме. Для меня нет разницы, где готовиться к боям. Тут смотря где будет бой. Этот бой будет в Америке, поэтому я приехал сюда. Тренируюсь в зале Xtreme Couture в Лас-Вегасе. В Дагестане спарринг-партнеров — тяжей и полутяжей — больше, но и здесь их хватает.

Работал с Франсисом Нганну. Были обычные спарринги. Полноценными, наверное, их не назвать — скорее процентов на 70 спарринговали. Нганну — очень мощный. Он тяжеловес, и у него очень хороший тайминг — можно сказать, сумасшедший боец! (Улыбается.) Правда, у него с борьбой проблема, но для тяжа у него отличный тайминг и сильный удар. Для тяжа он дышит нормально.

У кого удар сильнее — у Нганну или у Бозигита Атаева? Я не знаю... скорее всего, у Нганну. Про Нганну говорят, что в спаррингах он работает неаккуратно, но это все из-за того, что у него тяжелые удары, любое его попадание чувствуется.

О Никите Крылове

У меня не спрашивают, буду ли я или не буду. Я не могу отказаться от соперника, который находится выше меня в рейтинге. Но, если честно, я сам не понял, как так вышло, что именно Крылов стал моим соперником. Тут в UFC много бойцов — и бразильцев, и американцев. Решили меня вот так проверить.

Он обычный ударник. Никакой особой опасности в его ударке не вижу. Если уж на то пошло, то все ударники опасны. Это обычный бой, нет в нем ничего такого.

Крылов в бою с Джонни Уокером показал нормальную борьбу. Я не ожидал, что он так будет бороться. Был даже удивлен тем, что, будучи ударником, он так умело боролся. Он хорошо душит? Под это мы ничего не отрабатывали. Думаю, наш бой пройдет в стойке, а там будет видно.

Никита — универсальный боец: и борется, и бьет, и болевые делает. Поэтому я не думаю, что бой завершится досрочно. Думаю, что нас ждет 15 тяжелых минут боя.

О своей технике

— Мне хотелось бы выигрывать и сабмишенами, но не получается у меня эти болевые делать. Я даже не стараюсь. Но мы их отрабатываем. Надеюсь, хотя бы раз в карьере еще выиграю сабмишеном. В основном я борюсь за позиции — подтягиваю борьбу, и все. Сухраб же всегда говорит, что мне необходимо отточить вольную борьбу. Из-за того, что в последнее время я в основном дерусь в стойке, ему хотелось бы, чтобы я применял и борьбу.

Удары ногами? В спаррингах много отрабатывал их, и получилось так, что они у меня хорошо начали заходить.

Я чувствую себя комфортно как в левосторонней стойке, так и в правосторонней стойке. Мне нравится с левшой работать в правосторонней стойке, а с правшой — в левосторонней.

О боях с Куцелабой

У меня личного никогда ни с кем из бойцов не бывает. Это спорт, и каждый выполняет свою работу. Он хорошо раскрутил бой.

О Блаховиче и Адесанье

— Мне все равно, кто из них выиграет. Если надо выбрать кого-то, то, я думаю, Блахович может выиграть — и в борьбе, и в первых двух раундах в ударке. Для кого из топ-3 я самый неудобный? Я думаю, каждому было бы сложно со мной, включая Адесанью. Думаю, зря Адесанья поднимается в весе — это его ошибка.

О команде Федора Емельяненко

— Я где-то три-четыре года находился в сборной команде по ММА, и тогда шли какие-то разговоры о том, что могу попасть в команду Федора, но они так и остались разговорами, а далее я уже начал выступать за клуб «Ахмат». Я представляю «Ахмат» и сейчас.

Вадим Немков? Да, он 100 процентов смог бы стать топом в UFC. Мы с ним сталкивались, и я знаю, что он сильный парень. Он показал себя достойно.

О драках на улице

— У меня, наверное, нет уличного рекорда. Я добрый и могу уступить где-то. Можно сказать, нулевой уличный рекорд, если не брать в счет драки в детстве.

О своих габаритах

— Я не считаю себя крупным. Считаю, что я являюсь самым маленьким полутяжеловесом по той причине, что я практически не гоняю вес.