«Сказал ему: «Ты проиграешь». А он вышел на ковер и разнес чемпиона со счетом 24-13». История дагестанского супербойца

Рассказ тренера восходящей звезды UFC Аскара Аскарова.

Аскар Аскаров в ночь на 7 марта уверенно победил Джозефа Бенавидеса, поднялся на второе место в рейтинге наилегчайшего дивизиона и, похоже, уже в этом году подерется за титул чемпиона UFC. Путь Аскарова в спорте очень небанален. У него есть проблемы со слухом — в вольной борьбе он выступает на соревнованиях среди слабослышащих. При этом бьется в UFC, был чемпионом лиги АСВ, не проиграл ни одного боя в ММА (13-0-1). Если составлять топ-5 лучших бойцов России вне зависимости от весовой категории, то Аскаров там должен быть вне всяких сомнений.

Мы дважды беседовали с Аскаром на турнире UFC 259 — по 5 минут. Большие интервью ему давать сложно. Однако есть человек, который прекрасно осведомлен и о его бойцовских качествах, и об особенностях его характера, и о даже самых незначительных деталях его карьеры. Это тренер Аскарова — Мутао Кудиев. Он рассказал «СЭ» о восходящей звезде UFC в подробностях.

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Начало

— У нас в Хасавюрте есть маленький зал, где три секции — грэпплинга, борьбы и ММА. Я тренировал в секции борьбы. И пришел к нам однажды Аскар. Стал ходить на все три секции сразу — то на грэпплинг, то на борьбу ко мне с братом, то на ММА, чтобы ударку подтянуть. И везде он доминировал, везде был первым. Это был 2012 год. Я увидел в нем потенциал, начал подтягивать в борьбе, взялся за дело профессионально. В 2016-м он выиграл чемпионат России по вольной борьбе среди слабослышащих и Сурдлимпийские игры.

При этом перед тем, как прийти к нам в зал, он много где побеждал по любителям. Аскар некоторое время жил в Питере, в Саратове — тренировался, выступал, но профессионально в ММА еще не дрался. А в 2015-м провел первый бой в АСВ. Ему сначала дали проверочный поединок, Аскар выиграл, после чего подписал контракт. И пошло-понеслось.

Заниматься вольной борьбой он начал в детстве — в селе, в котором жил. Вы же знаете, что он плохо слышит. И родители запрещали ему ходить на тренировки. Приходилось выкидывать сумку в окно, а потом через это же окно вылезать на улицу и бежать в спортзал.

Мы с ним, можно сказать, земляки. Наши родовые селения находятся в горах — практически впритык друг к другу, в Ахвахском районе.

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Ментальность и кровожадность

— Аскар очень одаренный. Достаточно один раз показать — сразу поймет, как надо делать. Дублирует все на ходу. Думаю, из него получился бы неплохой киноактер! Один раз покажешь — и все, сделает без проблем. Любой прием. Даже очень сложный.

Ментальность у Аскара как у настоящего воина, характер — железный. В наши времена нет войн, но есть ММА, где выступают воины. Помню, пришел к нам в зал крепкий парень, уже не новичок. И в конце тренировки были грэпплинг-схватки. Боролись по кругу, один сменял другого. И этот парень поймал Аскара на болевой. Потом пошел второй круг. И вторая схватка между ними уже не состоялась, так как время вышло — до Аскара очередь не дошла. Но Аскар как-то нашел номер этого парня, набрал ему на следующий день в шесть утра и позвал бороться! А тот в непонятках — наверное, уж и забыл, что Аскару болевой сделал! Парень этот на схватку не пришел. Мы ему потом объяснили, что у Аскара такой характер — он не принимает поражения, не может успокоиться, пока не возьмет реванш.

Еще такая история: перед Сурдлимпийскими играми, в финальной схватке на чемпионате России в Якутии, Аскар проигрывал местному борцу 1-8. И там были моменты, когда можно было потребовать челлендж. Главный тренер сказал: «Давай я челлендж кину, пересмотрим». А времени все меньше и меньше. Я попросил не бросать челлендж, так как до последнего верил в Аскара. И когда до конца оставалась секунда, он сделал счет 9-8 в свою пользу. После схватки Аскар еле шел, шатался. Я спросил, что с ним, а он ответил: «Я очень сильно устал, даже не вижу. Но не хочу, чтобы другие это заметили, поэтому придержи меня». Он очень кровожадный — и в клетке, и на ковре.

Аскару без разницы с кем бороться. Он может и со 100-килограммовым оппонентом выйти на ковер. И пока этот человек не устанет, не упадет, Аскар от него не отстанет. Духа у него вагоны. Не все такими бывают. Поэтому он и показывает высокие результаты. В ММА преуспел, в борьбе тоже. Думаю, он даже в легкой атлетике преуспеет, если его туда отдать.

Будь я бойцом или борцом, я бы не хотел встретиться с ним в клетке или на ковре. Он как пиявка. Не дает соперникам ни малейшей секунды, чтобы отдышаться — все время работает активно. Все бои у него такие. Он сам устает, но, как я уже сказал, старается делать так, чтобы соперники этого не понимали. Говорит: «Если соперник заметит, что я подустал, то он в себя чуть-чуть поверит».

Морено и иранский борец

— В ММА самый сложный поединок для Аскара был с Брэндоном Морено. Мы прилетели в Мехико за три дня до боя, и этого оказалось недостаточно для акклиматизации. Как мне потом сказали, нужно было приезжать туда минимум за шесть недель. Но тогда мы впервые оказались за океаном, опыта в этом плане у нас еще не было. Бой получился очень тяжелым. По словам Аскара, он порой не понимал, что происходит, даже не видел, в каком углу мы находились с Абдуллой Абдуллаевым, другим тренером. Аскар дрался на инстинктах и закончил бой вничью, хотя я считаю, что он выиграл тот поединок.

Самым же принципиальным пока для Аскара был бой с Джозефом Бенавидесом, так как соперник шел на втором месте в рейтинге, выигрывал у сильных бойцов — в том числе у Генри Сехудо. Очень крепкий оппонент, но мы к нему хорошо подготовились — и Аскар показал отличный бой.

Есть у Аскара и принципиальный соперник в борьбе. В 2018-м он проиграл на чемпионате мира одному иранцу. В начале схватки тот набрал 7-8 баллов, Аскар начал сокращать разрыв, но время вышло. Аскар проиграл и с тех пор мечтает встретиться с ним снова. Но никак не может отобраться на большой турнир. В этом году будет отбор на Сурдлимпиаду, Аскар надеется туда пробиться и провести там реванш.

Весогонка

— Меня удивляет, как у Аскара получается выступать и в UFC, и на соревнованиях по вольной борьбе. Мы вернулись домой 7 марта, потом он на пару дней улетел в Турцию — с женой отдохнуть, а 12 апреля у него уже чемпионат России. Снова придется сгонять вес до 61 кг. Я ему предложил гонять до 65 кг или пропустить турнир, а выступить уже зимой, а он отказался — хочет выступать до 61 кг и сейчас. У него не бывает такого — «я устал, я не хочу». Даже когда идет весогонка, когда сил уже нет, он говорит: «Я до конца сделаю». Мне приходится тормозить его.

Когда Аскар дрался в ACB, то мало гонял. Пару килограммов убирал диетой. 62-63 он весил во время подготовки. Был самым маленьким в дивизионе. Но с каждом весогонкой человек становится тяжелее. Я его предупреждал об этом. Сейчас он во время подготовки весит уже 66-67 кг, то есть теперь приходится гонять по 9-10 кг. Во время последний весогонки мы подвели — Аскар не сделал 450 граммов. В принципе, их можно было согнать, но нас подвело то, что сауна в номере не была достаточно теплой. А на беговой дорожке утром согнать такой вес практически невозможно. Он хотел попробовать, но я его не пустил — мне за него отвечать, ему потом еще за пояс драться. Теперь перейдем на сгонку веса водой, как и другие бойцы — так мы еще не гоняли вес никогда.

Аскар уже давно говорит, что хотел бы попробовать себя в легчайшем весе. Тем более сейчас, когда в весе прибавил. Говорит: «Давай я пояс выиграю, а потом уже там буду газовать». Я отвечаю: «Аскар, газовать ты не умеешь. Ты умеешь драться, выигрывать, а газовать — нет». Но он хочет попробовать.

Тренировки в Дагестане и США

— В сурдлимпийской борьбе есть конкуренция. Иранцы, турки, американцы, азербайджанцы... Но, если честно, уровень борьбы там ниже. Разница небольшая, но она есть. Аскар проводит схватки и с борцами-олимпийцами. В Хасавюрте конкуренция бешеная. И Аскар со всеми проводит схватки, борется наравне. У кого-то выигрывает, кому-то проигрывает — после чего очень хочет взять реванш. У меня есть младший брат, который на прошедшем чемпионате России стал третьим в весовой до 65 кг. И вот с ним у Аскара сильная конкуренция. Не могут друг другу уступить.

Также в Хасавюрте есть бойцовские клубы Fighting Eagles и «Каганат». Там очень много крепких ребят. Из Махачкалы приезжают к нам на сборы. В «Каганате» все оборудовано по-совершенному, как Америке, в этом плане он один из лучших залов на Северном Кавказе. Бойцов там навалом, есть тренеры для всех аспектов ММА. Иногда для спаррингов ездим в Махачкалу — в DagFighter, а иногда ребята оттуда приезжают к нам. Это наш братский клуб.

На сборы в Америку Аскар уезжает, только когда ему там дают бой. В США он был три раза. В первый раз, перед поединком с Тимом Эллиоттом, Аскар тренировался в Нью-Джерси — в зале Ника Катона. Также тренировался у Рикардо Алмейды и Марка Генри. Хотя с Марком толком поработать он не успел — мы к нему на Рождество попали, в Америке были праздники. Нью-Джерси подходит Аскару по климату, а вот в Лас-Вегасе очень жаркий, сухой климат. Там очень тяжело адаптироваться. Но в последние два раза Аскар готовился как раз в Вегасе. Впервые приехал туда в ноябре, рассчитывал провести бой. Перед боем Фигейредо и Морено Аскару предложили сделать вес, чтобы стать запасным на случай, если кто-то из них получит травму. Но Аскар сам получил травму плеча, и в конце декабря мы улетели домой. И вот, за три недели до боя с Бенавидесом, мы снова прибыли в Лас-Вегас. Нам повезло, что тут была команда Хабиба и другие ребята из Дагестана. Нам помогали Умар Нурмагомедов, Магомед Магомедов. Хороший сбор получился.

Что касается Марка Генри, то Аскар был у него лишь две недели. Четкий тренер. Стратег — все записывает, анализирует детали боев на большом экране. С нетерпением жду возможности, чтобы Аскар прошел с ним полный лагерь — из двух месяцев. Уверен, что Генри вытащит Аскара на новый уровень у стойке.

Задушенный Стерлинг

— Нашумевшая схватка со Стерлингом была в ноябре прошлого года (в декабре 2020-го стало известно, что Аскаров поймал Алджамейна Стерлинга на удушающий прием в спарринг-схватке. — Прим. «СЭ»). Ее так преподнесли... Знаете, в зале всякое бывает. Много кого можно задушить, много кого можно вырубить. Бывают моменты, когда один боец за спарринг несколько раз падает в нокдаун. Но поражением это нельзя считать, слабостью — тоже. Например, есть такие бойцы, которые специально могут отдать шею, чтобы их душили — чтобы учиться выходить из захвата.

Аскар боролся со Стерлингом и в стойке, и в партере, где и поймал его на свой коронный прием. Он обманом на него выходит, жестко берет шею соперника на излом... Даже не знаю, как этот прием называется. Аскар вообще болевые придумывает на ходу.

Бой с Бенавидесом

— Я просил его не лезть в борьбу в бою с Бенавидесом. А после боя я ему сказал, что теперь у меня появились хейтеры, так как я не дал удосрочить соперника. Виноваты оказался. Ну, хейтерам, наверное, виднее. Однако Бенавидес при малейшей ошибке может поймать на болевой и даже отправить в глухой нокаут. Так что все нужно было делать по плану. Да и если по плану все идет четко, зачем переходить на другой путь? Лучше спокойно выиграть единогласным решением, чем рисковать, пытаясь финишировать.

Аскар после боя с Бенавидесом в шутку бросил вызов Даниэлю Кормье. Это ему Ризван Магомедов, менеджер, объяснил, что в UFC любят, когда бойцы много говорят, делают шоу. Но Аскар много говорить не может из-за нарушений в разговорной речи. Он не может долго разговаривать, ему сложно выговаривать длинные предложения. Но я прошу его, чтобы он давал интервью, рассказывал хотя бы о том, как он силен. Вот он начал что-то делать: выложил в Instagram, как он оделся в султана, назвал себя новым королем.

Слух и чтение по губам

— Во время тренировок нет никаких проблем из-за того, что у Аскара слабый слух. Он там аппарат надевает, а мы жестами объясняем. Он еще и по губам читает. Единственное — во время боя он не слышит, что мы ему из угла кричим. Мы к этому привыкли и все объясняем в перерывах между раундами. Да и за неделю до боя разрабатываем четкий геймплан — как надо действовать. Я главный тренер сборной Дагестана среди слабослышащих по вольной борьбе. Так что привык к языку жестами. А Абдулла знает Аскара с тех пор, когда тот еще в школе учился.

Да, Аскар умеет читать по губам. Прекрасно читает. Допустим, во время весогонки, если стоит ко мне спиной, а я что-то говорю ему, он меня не услышит. А если стоит ко мне спиной — все хорошо понимает. Может ли в между раундами понять, прочитав по губам, что его сопернику говорят угловые? Если увидит — да, может.

Во время боя с Бенавидесом мы все же кричали из угла «Мага! Мага!» Это закодированный удар, который Аскару поставил Марк Генри. Но Аскар наших криков не услышал. Про этот удар мы говорили и до боя, но он, видимо, про него забыл — так его ни разу и не нанес. В этом бою он отошел от плана. После боя он сказал, что если было бы тяжело, то нанес бы этот удар, а так не увидел в нем необходимости. Вообще, задача заключалась в том, чтобы фронт-киками отбить Бенавидесу корпус. И вот с Тим Аскар справился прекрасно. Вы же, наверное, обратили внимание на то, как у Бенавидеса покраснел живот, и он руки начал опускать. Аскар в стойке полностью перебил соперника. На фронт-кики я рассчитывал больше всего. И они прокатили! А вот задачи бороться с ним не было.

Борьба

— На мой взгляд, борьба Аскара лучше адаптирована к ММА, чем борьба Генри Сехудо. Сехудо лез в борьбу только в крайних случаях. Конечно, он борец высочайшего класса, если он включит борьбу в ММА, то она у него будет на уровне. Но он предпочитает биться в стойке. Знаете же Аарона Пико, который сейчас в Bellator выступает? Говорите, ударник? А он у нас в Хасавюрте боролся на международном турнире. А теперь он даже если его избивают в борьбу не лезет — пусть хоть вырубят, а все равно бороться не будет. Я его не понимаю. Будто Пико забыл, что он — выходец из вольной борьбы. А ведь какая мощная, настырная борьба была у этого парня! Так и Сехудо — в ММА больше любит драться в стойке. Даже Магомед Магомедов, пусть и вышел не из борьбы, в боях лучше борется, чем Сехудо — что показал, например, в своем последнем поединке.

Почему борцы дерутся в стойке? Бороться всегда сложно. Всегда много сил на борьбу уходит. Если поймал ногу соперника и не смог его посадить, то все — у тебя руки-ноги забиты, ты уже устал. Может быть, они не хотят их тратить и поэтому ищут для себя легкие пути. Но, думаю, если дело для них пойдут плохо, они вспомнят борцовскую базу. И еще один фактор: хотят показать шоу, зарубиться в стойке — американцы же любят шоу. А задача наших бойцов — выиграть любой ценой. Залежать, но выиграть. Есть, конечно, и такие, кто хочет дать людям шоу, но для большинства главное — победа. Я считаю, что это правильно.

У многих ли борцов не получилось в ММА? Хасавюрт — это кузница чемпионов. Здесь очень много хороших вольников. Но все-таки есть среди них некоторые, которые так и не смогли адаптироваться к ММА. Но вообще, если борьбу надо подтягивать три года, то стойку можно подтянуть и за год. Чтобы хорошо бороться, нужно быть профессором. Есть ребята, которые у меня в вольной начинали, а сейчас показывают отличные результаты в ММА. Те, кто в Дагестане и в тройку войти не могут в вольной борьбе, очень хороши в ММА. Но, как я уже сказал, есть и такие, кто найти себя в ММА не сумел.

Не согласен, что ударники начинают доминировать в ММА. Например, если бы Адесанья спустился на весовую ниже, а не поднялся в полутяжелый для боя с Блаховичем, то Усман бы, я думаю, спокойно его переехал своей вольной борьбой. Он бы прижимал его к сетке, валил, не давал бы вставать. Придерживаюсь мнения, что база вольной борьбы — лучшая для ММА.

Скоро будет реванш между Усманом и Масвидалем, и я ставлю на Усмана. Я считаю, что в ММА Хабиб и Усман лучше всех контролируют оппонентов в борьбе. Они как медведи валят соперника и не дают ему вставать.

Твистер и 24-13

— Аскар всегда меня удивляет. В основном — в боях. Вот был у него бой с Расулом Албасхановым, очень сильным вольником. Я Аскару сказал, что нужно вытащить его [в стойку], подержаться, не давать ему шею. А он стал мне говорить, что задушит его. И в итоге действительно задушил — во втором раунде. Также было в поединке против американца, который раньше бился в Bellator за пояс — Энтони Леоне. Леоне — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, поэтому мы просили Аскара драться в стойке, но он отказался. Сказал: «У меня для него сюрпризы есть». Мы удивились: «Какие сюрпризы?» Он: «Увидите в бою». В результате он сделал прием твистер, став вторым человеком в ММА, которому удалось выиграть таким образом. Мы в зале ему запрещали делать этот прием, так как им можно травмировать позвоночник. Аскар в том бою много раз забирал спину, контролировал соперника, наносил удары — столько возможностей у него было закончить бой! Я думал: «Чего тон не душит?» Но он ждал шанс для твистера — и сделал его! То же самое он пытался провернуть и в бою с Бенавидесом. Но Бенавидес сразу почувствовал, что к чему, и положил руку туда, куда надо. В этом бою я сказал секунданту Магомеду: «Смотри, Аскар опять хочет сделать твистер».

Еще на Сурдлимпиаде был такой случай. Первым соперником Аскара был борец из Казахстана — бывший сурдлимпийский чемпион в весе до 65 кг, решивший спуститься в весе. Я Аскару говорю: «Столько труда вложено, а ты сразу попал на очень сильного борца...» Я сказал Аскару, что он проиграет, и попросил сохранить энергию, чтобы он хотя бы за третье место смог побороться. Он обиделся и победил со счетом 24:13! Победил досрочно! Аскар его так измотал, что тот даже на схватку за третье место не смог выйти. Такого счета в борьбе я еще не видел.

Титул

Когда будет следующий бой Аскара — пока не знаю. Общался с Ризваном Магомедовым — он говорит, что Фигейредо и Морено подерутся 12 июня. Учитывая Рамадан, нам бы тоже подошла такая дата. Но Аскар хочет сразу биться за титул, потому что драться ему больше не с кем. В топ-10 остались те, кто Аскару проигрывал, и те, кто проиграл тем, кого Аскар победил. Так что он готов подождать до осени — и сразиться с победителем боя между Фигейредо и Морено. Я это передал Ризвану, и теперь он будет работать на этим, вести переговоры. Надеюсь, в UFC не откажут, хоть Аскар и не сделал вес перед последним боем. Все-таки такое с ним впервые в карьере случилось. Но это все равно нехорошо — я знаю. Когда ты показываешь непрофессионализм, то это наказуемо.

Думаю, что в реванше Морено победит Фигейредо. Потому что Фигейредо во всех боях действует одинаково. Все знают, какие у него удары. А Морено — очень разносторонний боец, пусть и с лицом ребенка. Он растет с каждым боем. Прекрасно проводит тейкдауны. Первый бой был некой разведкой для Морено, и она для него сложилась прекрасно. Теперь же он знает, что нужно убрать, а где нужно добавить.

Пик у «мухачей» обычно держится до 32 лет. То есть Аскару осталось выступать 4-5 лет, а дальше он уйдет достойно на пенсию. Он заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, был чемпионом АСВ, и надеемся, что в скором времени станет чемпионом UFC. Аскар — человек-легенда.