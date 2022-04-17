«Другой вопрос, пожалуйста!» Боец UFC поблагодарил криминального авторитета и нарвался на допрос от журналиста

Мунир Лаззез подставился.

Людей с криминальным прошлым (даже и с настоящим) после боев благодарят не только в России. 34-летний Мунир Лаззез (11-2 в ММА) на турнире UFC Vegas 51 победил Анжа Лусу, а затем дал октагон-интервью Даниэлю Кормье, сказав вот такое:

«Я хотел бы поблагодарить своих тренеров и моего брата Дэниэла Кинэхана. Без него я бы никогда не стал тем, кем я являюсь сегодня. Большое спасибо».

44-летний Кинэхан — ирландский мафиози из Дублина. Его разыскивают американские власти. На этой неделе Министерство финансов США объявило о внесении Кинэхана, его брата Кристи и их отца Кристи Кинэхана-старшего в санкционный список. Кинэханы обвиняются в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег, торговле огнестрельным оружием и причастности к убийствам. Например, только лишь вражда между группировками Кинэханов и ирландского криминального авторитета Гэри Хатча унесла жизни 18 человек (начиная с сентября 2015 года) — большинство были убиты на улицах Дублина.

Объявление о розыске Дэниэла Кинэхана.

За информацию, которая привела бы к аресту Дэниэла Кинэхана, министерство готово заплатить 5 миллионов долларов. То есть у Лаззеза есть шанс серьезно разбогатеть. Лаззез — тунисец, дрался только в промоушенах Ближнего Востока и в UFC. Однако он пользуется услугами компании MTK Global, которая занимается менеджментом боксеров и бойцов ММА. Кинэхан владеет этой компанией. С MTK Global также сотрудничает Тайсон Фьюри. В Сети много его совместных фоток с мафиози. Самая свежая была сделана в феврале в ОАЭ, где Кинэхан скрывается от правосудия.

Корреспондент издания Insider Алан Доусон докопался до Лаззеза насчет связей бойца с Кинэханом и заработал много респекта в комментариях («Журналист с яйцами!»). На пресс-конференции после UFC Vegas 51:

Доусон: — Самый главный вопрос: вы сказали, что, если бы не Даниэл Кинэхан, вы бы здесь не находились. Можете объяснить, что имели в виду под этим?

Лаззез: — Этот человек для меня друг и советник. Каждый раз, когда судьба наносила по мне удар, он мне помогал. Он — человек слова. Он научил меня ценить семью, настоящих друзей. Одной благодарности недостаточно, чтобы описать, какое влияние на меня оказал этот человек. Он научил меня, как нужно себя вести, как быть ответственным перед семьей и друзьями. Вот почему я так сказал. Честь и хвала ему.

Доусон: — Вы же понимаете, что на этой неделе правительство США наложило на него санкции? Потому что он мог поставлять большое количество кокаина из Южной Америки...

Лаззез: — Про это не знаю.

Доусон: — Это случилось в понедельник. А еще за любую информацию, ведущую к его аресту, обещают 5 миллионов долларов...

Лаззез: — Я здесь, чтобы развлекать людей, и могу отдать должное любому человеку, кому посчитаю нужным. Я не в курсе тех событий, о которых вы упомянули. Я сам все выясню.

Доусон: — Но, упомянув его, вы поощряете присутствие таких людей в боевых искусствах...

Лаззез: — Это не так. Для меня все просто: он мой друг вне зала. Он давал мне советы и помогал на протяжении всей карьеры...

Доусон: — На пресс-конференции в Дублине во вторник полиция сказала, что за любое сообщение о нем в боевых искусствах и продолжение сотрудничества с ним... Цитирую: «Этот человек [который сотрудничает с Кинэханом] является причастным к имени преступника».

Лаззез: — Я на самом деле не слежу за этими новостями, а фокусируюсь на своей карьере, семье и интертейменте. И это самое главное.

Доусон: — А смысл его восхвалять, если вы не хотите говорить о нем?

Лаззез: — Другой вопрос, пожалуйста.

Доусон: — У меня никаких вопросов по бою, мне лишь интересно, зачем говорить такие громкие слова о Дэниэле Кинэхане...

Лаззез: — Вопросы по бою, пожалуйста.

Доусон: — У меня больше нет вопросов.

Лаззез выдержал допрос от журналиста. Вероятно, теперь ему устроят допрос в полиции.