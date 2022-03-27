«Я очень много отдыхаю...» Мирзаев выдал ураганный бой, но снова упал в тяжелый нокаут

Черная полоса Черного Тигра.

Расул Мирзаев, 35 лет. Полулегкий вес. Статистика в ММА: 18 побед, 4 поражения.

Абдул-Рахман Дудаев. Полулегкий вес/легчайший вес. Статистика в ММА: 28 побед, 7 поражений, 1 ничья.

В субботу в Грозном, во дворце спорта «Колизей» прошел турнир АСА 138. Зал рассчитан на 4200 мест (кресла — мягкие). Билеты были бесплатными, и зал не просто был заполнен — он был переполнен, люди стояли в проходах. В карде было 16 боев, и самым зрелищным получился тот, который в Грозном сильно ждали, — между Расулом Мирзаевым и Абдул-Рахманом Дудаевым.

Мирзаев перешел в АСА (тогда еще АСВ) в 2018 году, поссорившись с другом — президентом Fight Nights Камилом Гаджиевым. Расул стартовал великолепно — с победы нокаутом над Глеристоне Сантосом. А потом в карьере одного из самых известных бойцов в России наступила черная полоса. В сентябре 2019-го он был нокаутирован Шамилем Шахбулатовым, а в марте 2020-го — Арманом Оспановым. Тут, правда, надо сказать, что ветерана не жалели, а пускали на сильных соперников.

Силен и Абдул-Рахман Дудаев, решивший попробовать в полулегком весе: 27-7 — такой была его статистика перед этим боем.

К восторгу публики бойцы закатили знатную рубку. В середине первого раунда Мирзаев отправил Дудаева в нокдаун левым боковым. Добить не получилось — чеченский боец поднялся. Расул продолжил атаковать. Колено в прыжке, серия ударов по корпусу... Казалось, победа близка. Однако в начале 5-й минуты Мирзаев застоялся, пропустил несколько плотных ударов в челюсть, а затем был сражен левым хуком. Дудаев добивать не стал — видя, что Мирзаев уже не в состоянии сопротивляться.

Тяжелое поражение, однако Расул после боя улыбался, шутил. Заверил, что этот бой — не последний в его карьере. На днях он сообщил, что по контракту с АСА у него остается еще два поединка (включая поединок с Дудаевым). Однако президент АСА Алексей Яценко в разговоре с «СЭ» отметил, что последний бой Мирзаева по соглашению с АСА — как раз против Дудаева. То есть сейчас Расул уже свободный агент.

Когда-то Мирзаев считался очень большим талантом. Скоро на сайте «СЭ» выйдет интервью с президентом Федерации панкратиона города Москвы Дмитрием Зарщиковым, где он рассказал много интересного о спортивных способностях юного Мирзаева. Сейчас же Расул многое растерял — прежним ему уже не быть, это очевидно. Зато что ни бой — то драма. «Надо быть в обойме, а я отдыхаю очень много», — заметил Мирзаев с улыбкой.

Из других событий турнира стоит выделить следующие:

— Олег Борисов победил единогласным решением судей Магомеда Бибулатова и в 37 лет выиграл свой первый чемпионский пояс в ММА;

— Салимгерей Расулов нокаутировал в первом раунде Тони Джонсна и стал чемпионом в тяжелом весе;

— Абубакар Вагаев победил раздельным решением судей Устармагомедова Гаджидаудова и защитил титул чемпиона в полусреднем весе;

— Юсуф Раисов выиграл раздельным решением судей у бразильца Хакрана Диаса в 1/4 финала Гран-при легковесов;

— 25-летний полулегковес Андрей Гончаров (16-3) нокаутировал в первом раунде Апти Бимарзаева, который шел на серии из 14 побед.