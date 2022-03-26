«Я умру мусульманином». Майк Тайсон считает себя убежденным последователем ислама

Хотя соблюдать религиозные обряды ему лень и некогда.

Железный Майк всю свою жизнь был думающим человеком, который беспрестанно вел духовные и религиозные поиски. Отвергнутый обществом, находясь в своей самой нижней точке — тюремном заключении, он в 1992 году принял ислам и получил мусульманское имя Малик Абдул Азиз.

После выхода из тюрьмы Майк не так часто заявлял о своей религиозной принадлежности, но ходили разговоры, что он посещает мечеть и соблюдает исламские обряды. При этом его публичный образ жизни с трудом походил и походит на поведение добропорядочного мусульманина. Психоделики, марихуана, медитация, сложное философское восприятие мира, восходящее скорее к буддизму — все это явно не сочетается с исламской религией. К тому же для любого мусульманина главной книгой жизни должен быть Коран, а Майк как-то в числе самых повлиявших на него произведений назвал «Государство» Платона, «Государя» Никколо Макиавелли и сказку «Кот в шляпе» Доктора Сьюза.

Тем не менее Майк упорно продолжает считать себя последователем ислама и на недавнем выпуске YouTube-канала Full Send Podcast окончательно развеял все сомнения.

Майк Тайсон.

Ведущий: - Ты религиозен?

Майк Тайсон: — Во мне есть характеристики многих религий, но я мусульманин. Из-за того, что я какие-то вещи **** говорю так или так, люди могут подумать, что я принадлежу к той или этой религии. Я люблю Бога.

Ведущий: - Ты молишься пять раз в день и делаешь дуа? Я раньше тоже был мусульманином.

Майк Тайсон: - Я молюсь больше, чем я способен. Моя вера в Бога... когда я умру, я умру мусульманином. Это то, кто я есть как человек. Бог защищает меня, приходит ко мне во всех аспектах, которые возможны. Он позволяет мне любить, иметь сострадание. С моей стороны отрицать Бога было бы глупостью.

Ведущий: - Ты соблюдаешь мусульманские обряды и традиции?

Майк Тайсон: - Да. Да. Да. Но я из тех ленивых мусульман, кто постоянно все откладывает, все мои обряды, потому что... я постоянно в делах. Я пчела, которая не может остановиться. Я больше не работаю ради денег, но я не могу остановиться. Я хочу побыть с моей семьей, с моими какими-то делами до тех пор, пока опять куда-то не уеду. Жизнь быстро пролетает, скоро я останусь только на картинках. Поэтому я постоянно в делах.