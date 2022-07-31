В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд

Триумф российского тяжеловеса на турнире UFC 277.

Сергей Павлович, 30 лет, Россия, тяжелый вес. Статистика в ММА: 16 побед, 1 поражение.

Деррик Льюис, 37 лет, США, тяжелый вес. Статистика в ММА: 26 побед, 10 поражений.

Перед боем Деррик Льюис по прозвищу Черный Зверь (рекордсмен UFC по числу нокаутов — 13) сделал сканадльное заявление, которое американские СМИ решили не замечать (хотя эти слова он сказал на медиа-дне), зато заметили в России. «Люди из России, Германии и всего такого — они уже рождаются со значком свастики», — сказал Льюис.

Похоже, для Деррика тема расизма настолько больная, что он видит его абсолютно везде. Павлович не стал отвечать американцу грубо («Один из миллиарда что-то сказал, нет до этого никакого дела»), но при этом назвал Льюиса «подлым и коварным» по другому поводу. «За ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие, — отметил Павлович в интервью «СЭ». — С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя».

Охота удалась — бой продлился 55 секунд, Павлович победил. Когда-то — во времена выступления в Fight Nights — у Павловича были проблемы с раскрепощенностью. Сергей, обладая тяжелейшим ударом, порой дрался слишком осторожно — как, например, в бою с Михаилом Мохнаткиным. В UFC же эта проблема исчезла — Павлович стал просто разрывать оппонентов. Первым пал Марсело Голм, потом Морис Грин, затем Шамиль Абдурахимов, а теперь и Деррик Льюис. На 40-й секунде американец пошел вперед, выбросил точный панч правой, решил развить атаку, но затем пропустил от Сергея контрпанч (правый оверхенд), а потом целую серию ударов (в общей сложности — 15). Льюис упал на колени, и рефери сигнализировал об остановке поединка. Трибуны сочли остановку ранней, загудели (Деррик дрался дома — в Техасе), Льюис тоже повозмущался. Да, Черный Зверь не был в отключке, с другой стороны рефери сохранил ему здоровье — учитывая, насколько сильно бьет российский боец.

«Я готов был бить его все пять раундов, три раунда, без разницы, — сказал Павлович в октагон-интервью Джо Рогану. — Я проделал к этому бою очень большую работу. Спасибо всем, кто помогал мне». Сергей давал интервью под свист трибун, и на вопрос Рогана, что он думает насчет остановки поединка, ответил: «Я сделал свою работу красиво, я всем доволен».

В зале сидел Майк Тайсон, и Павлович решил к нему обратиться. «Майк, как тебе мой бокс, скажи?» Только вот переводчик (Сергей говорил по-русски), видимо, не понял, кто такой Майк, и перевел слова российского бойца так: «Эй, как тебе мой бокс?»

Перед боем Льюис был на четвертом месте в рейтинге тяжелого веса UFC, а Павлович — на 11-м. Вероятно, теперь Сергей займет место Льюиса. Если это произойдет, то Павлович станет лучшим российским тяжем в UFC — Александр Волков занимает в рейтинге седьмую строчку.