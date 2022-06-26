Тренер Царукяна разносит судейство в UFC: «Политика повлияла на решение. На Россию сейчас косо смотрят»

Интервью после боя с Матеушем Гамротом.

В главном бою вечера UFC Vegas 57 бились легковесы Арман Царукян (18-3) и Матеуш Гамрот (21-1). Поляк выиграл единогласным решением судей, что очень возмутило тренера российско-армянского бойца — Сергея Торосяна. Он смотрел бой по телевизору (визы в США у Сергея нет) в большой ММА-компании и выложил видео этого действа в Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). «Челнок, челнок!», «Не рубись!», «Не лети ты боксировать!», «Правая нога! Правая!» — кричал Торосян. Бой в исполнении Армана ему тем не менее понравился, а судейское решение ошеломило. «Гамрот не может, политика поможет! П****ы [гомосексуалисты]!» — видео он сопроводил такой подписью. А уже через час тренер ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

— Армана засудили сто процентов, — сказал Торосян. — Это не только мое мнение, но и мнение авторитетных судей, один из которых был рядом со мной во время просмотра данного боя. И еще четверо мне написали, позвонили и сказали, что это беспредел. Я доверяю ребятам, с которыми уже давно в этом деле. В первую очередь прислушиваюсь к их мнению, а уже потом делаю выводы.

— Вы считаете, что это было ограбление? Или все же ограбление — это слишком грубо сказано?

— Ограблением это не считаю, но считаю, что нельзя так поступать со спортсменами. Спортсмены очень много сил и средств отдают, уезжают тренироваться далеко от своих семей, не делают того, что хотят, кушают не то, что хотят, режим соблюдают, от всего отказываются. Ради чего? Чтобы человек, которого ты победил, выиграл единогласным решением судей? Хотя бы раздельное они сделали или ничью — мы бы еще не были такими жесткими. А когда так происходит... И ты же видел, наверное, в интернете, что из 25 международных судей 15 отдали победу Арману Царукяну и восемь — Матеушу Гамроту.

— Вы бы как распределили этот бой по раундам?

— Первый, второй, третий и пятый раунды забрал Арман.

— Арман нанес очень много ударов ногой по корпусу. И вы, когда смотрели бой, призывали его чаще бить ногами. Почему была такая задумка?

— Потому что чем больше Гамрота бьешь ногами, тем он меньше проходов будет делать. Нужно было пробивать его в корпус, чтобы он подсел. Все-таки это пятираундовый бой. Гамрот должен был задышать. Именно в этом была задача. Арман должен был как можно меньше бороться. По крайней мере, я делал ставку на то, что он переведет Гамрота, когда уже хорошенько побьет его в стойке. То есть разобьет в стойке, а потом переведет и финиширует внизу.

— Почему у Армана не получилось контролировать Гамрота внизу?

— Очень физически крепкий оппонент, технически хороший. И грэпплинг, и вольная у него на уровне. Почему не смог законтролировать? Есть один аспект. Честно говоря, я не ожидал, что Гамрот будет кувыркаться сразу, как только Арман будет забирать у него спину. Упустили мы этот момент. Думаю, для Армана это было неожиданностью. Надо было просто бедро ему отключить коленом — и все, и он бы не кувыркался, никуда бы не делся. И Арман бы его забил... Забил бы — не знаю, но законтролировал бы точно.

Да и Матеуш не смог нормально контролировать Армана. Один раз где-то минуту подержал — и все. А так — сколько раз он за спину зашел, столько раз Арман развернулся и продолжил наносить удары, продолжил свой прессинг и давление. Ни для кого не секрет, что Арман в этом бою работал, а Матеуш бегал.

Арман Царукян и Матеуш Гамрот. Zuffa LLC

— Почему вам не нравилось, что Арман боксировал?

— Потому что Матеуш явно пропускал удары ногами. Явно! А чем в раунде больше бокса — тем больше риска. Риск пропустить с руки на короткой дистанции гораздо больше, чем на длинной. А Матеуш на длинной дистанции хорошо не бьет. Перекрытого Армана он ногой точно бы не срубил. Чем ближе к сопернику ты подходишь — твои шансы повышаются. Но и у него повышаются. Матеуш на руках — уверенный середнячок, неплохо бьет. Я не хотел, чтобы Арман рисковал, а хотел, чтобы он раздергал Гамрота, с контратаки работал, из провала. А если бил с дистанции, то или бил сначала ногами, или показывал джеб, или лоу-кик, или правый прямой в голову и левая нога в корпус — это зависело от стойки Матеуша.

— Удары ногами считаются энергозатратными. То есть чем чаще ты бьешь ногами, тем, наверное, можешь быстрее устать.

— Это зависит от того, как спортсмен готовится. Есть спортсмены, которые руками не могут работать, а в пятом раунде могут нокаутировать ногой. А есть боксеры, которые могут два раза ударить ногой и так устать, что потом не смогут передвигаться. А у кого-то проблемы с борьбой: завязался один раз — и после этого уже бить не может. Это зависит от уровня спортсмена именно в узкой специализации. Если он привык именно к работе рук и ног, то для него ноги энергозатратными не будут. Я вас уверяю: Арман может бить ногами и в пятом раунде. Мы над ударами ногами очень много работаем уже много лет.

Но — я это еще перед боем сказал — на тренировке я не увидел у него легкости, которая должна была быть. Он должен был передвигаться гораздо легче. Я знаю, каким должен быть Арман. Арман в этом бою не был тем Арманом, который должен был быть. Тем не менее такого Армана было достаточно, чтобы выиграть у Гамрота. Не считаю, что Гамрот в этом бою что-то сделал, кроме тейкдаунов. Что?! Они насчитали, что у него попаданий больше, чем у Армана. Что они считают? Они касания тоже, что ли, за попадания считают? Понять этого не могу. Это можно сравнить с тхэквондо. Раньше били в жилет на корпусе — так били, что ребра ломались. И это считалось баллом. А сейчас тхэквондо — как балет. Электронные носки, касание жилета — это уже балл. Но в ММА так быть не должно! Это жесткий вид спорта.

Я не считаю этот бой близким. Я считаю, что Арман явно выиграл. Потому что количество раундов, которые остались за Арманом, сто процентов больше, чем за Матеушем Гамротом. Получилось как получилось, мы оправдываться не будем. Но раз уж они [судьи] посчитали, что мы проиграли... Окей, хорошо. К сожалению, мы не можем повлиять на судейское решение. Придется с ним согласиться. Факт остается фактом — подняли руку Матеушу. Но Матеуш сам не ожидал, что ему поднимут руку, заметил? Он был очень рад. Тем более единогласным решением судей... Я просто... Не столько я, сколько судьи, которые являются главными судьями в наших промоушенах. Юра (судья. — Прим. «СЭ») просто ошалел. Говорит: «Как такое может быть вообще? Это что за прикол?»

— Мне кажется, Арману не хватило точных ударов в голову.

— Не считаю, что Арман нанес меньше ударов в голову, чем Гамрот. Тут нужно сидеть считать, но Гамрот разве его перебоксировал, деклассировал в боксе? Это же не так. Арман бил в корпус, потому что чем больше ты бьешь борцу в корпус, тем меньше он будет делать проходов. Потому что будет бояться наткнуться на твои удары. Если ты заметил, Гамрот несколько раз пробовал сделать проход в ноги, и именно удары в корпус его останавливали.

— Вам не понравилось, когда Арман пошел в борьбу в третьем раунде. Вы закричали, что еще рано, что еще два раунда впереди, не надо тратить силы.

— Я и в бою с Махачевым (дебют Царукяна в UFC, бой состоялся в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге, Арман проиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ») не хотел, чтобы он боролся в третьем раунде. Я хотел, чтобы он сохранял центр клетки, не отходил к сетке и не боролся, а работал в стойке. Именно в этом аспекте он и проиграл — в тейкдаунах. Я понимал, что у Армана [в бою с Гамротом] сил еще достаточно, но использовать их бездумно не нужно — не нужно вестись на эмоции, прыгать вольнику в ноги и в ногах вязаться. Для чего? Чтобы доказать кому-то, что ты можешь его посадить? Но мы и так все знаем, что ты можешь его посадить. Ты должен был набрать баллы, контролировать длинную дистанцию, на челноке работать, делать свою работу правильно. Больше с ним ничего делать не нужно было. И Арман все делал правильно. Кроме того, что завязывался с ним и боксировал. Не надо было ему в бокс лезть! Не надо было в обмен лезть такой жесткий, не надо было искать нокаута вблизи. Арман мог гораздо увереннее выиграть этот бой.

Мы знаем, что Гамрот — вольник. Зачем с вольником бороться по вольной? Для чего? Я считаю, что это неправильно. Если есть аспекты, в которых ты гораздо выше. По вольной здесь вопрос — Арман или Гамрот. А в контроле длинной дистанции Арман гораздо лучше. И руки, и ноги — все там залетало.

Ругать Армана я не буду в любом случае. Считаю, что он очень хорошо подрался. Сейчас пишут ребята из Дагестана комментарии — и не только из Дагестана, из бывших республик Советского Союза тоже: «Да куда ему до Ислама, он даже Гамрота не прошел». Во-первых, как это он не прошел Гамрота? Для меня в этом есть серьезный вопрос. А во-вторых, пусть Ислам с Гамротом подерется — посмотрим, как он будет с ним драться. А они так себя ведут, будто Ислам явно выиграл у Гамрота и сидит на троне. Я бы не стал так говорить на их месте.

— Борьба Махачева намного лучше, чем у Гамрота?

— Думаю, нет. У них приблизительно один уровень борьбы. Ислам Махачев крепче физически и за счет этого может многое не дать Гамроту сделать. А технически, мне кажется, Гамрот по-любому сильнее. Понимаешь, он чистый вольник.

— Это вы о борьбе? Не о грэпплинге, а именно о борьбе?

— Если брать грэпплинг, то Ислам вообще никому не уступит. В борьбе ММА Ислам никогда не уступит Гамроту. А вот если они по вольной будут бороться, то Гамрот будет даже техничнее, чем Ислам. Точно сказать не могу, но на мой взгляд — так. Но то что Ислам физически крепче, — это сто процентов. Он гораздо физически крепче.

— Довольны тем, как Арман распределил силы по ходу боя?

— Недоволен. Четвертый и пятый раунды мне не понравились функционально. Там, где бороться было не надо, он боролся. Вообще, угловые должны были ему подсказать... Нет, это не их вина. Я вижу этот бой так, они видят по-другому. Просто я считаю, что пятираундовый бой — это не трехраундовый, где ты можешь делать что хочешь, зная, что функционально вывезешь. Арман еще не дрался пять раундов. Он подрался эти три раунда как хотел и, мне кажется, в середине четвертого функционально подсел. И в пятом тоже. Это был не тот Арман, которого мы знаем, — по тому, как он дышал.

— В США вы невъездной?

— Пока невъездной. Но, думаю, к концу года этот вопрос решу. Уверен: если буду в его углу, он будет вести себя куда правильнее. Он с детства у меня — знаю его как облупленного. По крайней мере, правильнее — как я его знаю. Просто вижу его явные ошибки. С Исламом было точно так же. Эти два боя можно сравнить. Но если решение судей по бою с Исламом я не собираюсь критиковать, то тут явно есть место критике. Тогда проиграли, оправдываться смысла нет. Тот бой был проигран из-за тактики в третьем раунде. А здесь, я считаю, Арман точно выиграл.

Может, смотрели видео на UFC Russia — после окончания пятого раунда подошли к Хабибу (он сидел в первом ряду. — Прим. «СЭ») и спросили, что он думает по поводу решения. Он ответил, что очень близкий бой, что и в одну, и в другую сторону могут дать. Я не думаю как Хабиб. Мое мнение: Арман точно забрал этот бой.

— Вы все же думаете, что в решении судей есть политический момент?

— Я считаю, да, что сейчас во всем мире, бизнес ли это, спорт, всего это касается, Россия — та страна, которая подвергнута косым взглядам, так скажем. И эти косые взгляды порождают решения и все остальное. Это мое мнение, имею право его выражать. Считаю, что этот аспект повлиял на решение. Тем более вы же знаете, как Армана оглашают: «Арман Царукян, Краснодар, Russia». Независимо от того, что у него был армянский флаг.

— Почему ему до сих пор не выдали армянское гражданство?

— Вот он сейчас прилетит, и я у него спрошу. По телефону мы об этом не общаемся. Я не знаю почему.

— Что написали Арману после боя?

— Сказал, что «удовлетворен твоей работой, все в порядке, не вешай нос, этот бой ты точно выиграл». Не потому, что я хочу, чтобы он расслабился, а потому, что я так считаю. Я всегда его критикую, понимаете. Всегда. И он мою критику абсолютно нормально воспринимает. Но сейчас я не считаю, что мне нужно ему сказать, что он неправильно сделал, что он плохо подрался. Потому что он хорошо выложился и сделал очень многое в этом бою. Считаю, что он сделал достаточно для победы. А Гамрот не пионер, чтобы взять его и переехать в одну калитку. Он чемпион польского промоушена (KSW. — Прим. «СЭ»), который до этого отработал несколько пятираундовых боев. У него есть опыт таких боев. И так подраться с ним — это хорошо для Армана. Есть тактические ошибки, но мы же не знали, как и что будет в пятираундовом бою.