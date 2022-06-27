Деметриус Джонсон три года копил на часы с суточных UFC и покупает джинсы на распродаже

Самая скупая легенда UFC.

Один из величайших бойцов в истории ММА Деметриус Джонсон стал первым среди по-настоящему больших чемпионов UFC, кто заговорил о финансовой грамотности. Пришел он к этому, конечно, не из высоких побуждений и беспокойства за коллег, а по личной нужде — UFC никогда не славилась щедростью в отношении бойцов самых легких весовых категорий.

Во-первых, дивизион с самым низким процентом нокаутов в принципе не очень хорошо смотрят, во-вторых, долгие годы лицом этого дивизиона был сам Джонсон — человек максимально скромный, уважительный и позитивный. Треш-тока и провокаций от него было дождаться решительно невозможно, поэтому чеки за бои Мышонку приходили скудные. Все это привело чемпиона к выработке непохожего на других звезд ММА подхода к деньгам. Экономия, планирование бюджета, откладывание на пенсию, инвестиции в фондовый рынок, диверсификация и даже выбор боев в тех штатах, где налоги невысоки.

Деметриус Джонсон на медиадне. MMAfighting

Дошло до того, что Деметриус избегал драться на культовой Madison Square Garden, потому что штат Нью-Йорк дерет большие налоги.

«Ни в одном другом месте нет такой бойцовской атмосферы, как в Лас-Вегасе, — говорил Мышонок на стриме своего канала Mighty Gaming. -Ты едешь в Вегас и знаешь, что тут делают большие бои. Конор Макгрегор — Жозе Альдо, Конор Макгрегор — Чад Мендес, Деметриус Джонсон — Крис Карьясо, Деметриус Джонсон — Джон Додсон.

Нью-Йорк? Нет, там дерут слишком большие налоги. Я не помню, Шон О'Мэлли говорил вроде: «Ты подрался в Нью-Йорке и отдал им 25% своего гонорара». Это безумная цифра. Именно поэтому я никогда не хотел драться там. Мне плевать, как это круто - драться в Madison Square Garden, я не хочу платить такие налоги".

Но самая прекрасная история бережливости Джонсона связана с покупкой им дорогих часов. В отличие от других топовых бойцов, которые не задумываясь взяли бы роскошные часы с первого хорошего гонорара или спонсорской интеграции, Мышонок копил на подобную покупку целых три года, откладывая с суточных UFC.

«Я рос в семье без отца, меня воспитывала только мама, — вспоминал Джонсон в интервью Sports Illustrated. — Мама была глухой. Когда меня спрашивают: «Что за человек была твоя мама?», я отвечаю: «Окей, благодаря ей я всегда точно знал, что каждый вечер у меня на столе будет ужин». У мамы не было машины. Мы жили бедно. Если мне нужны были кроссовки, я садился на 55-й автобус и ехал до Sports Authority, брал там обувь и возвращался домой. Были у меня и борцовки, которые прожили долгую жизнь. Пару месяцев назад я встретил парня, с которым мы учились вместе. Он говорит: «Не могу поверить, что ты добился таких успехов. Я помню, как ты боролся в дырявых борцовках».

Деметриус Джонсон. из соцсетей бойца

Я счастлив, что так и не познакомился с моим отцом. Иногда меня воспитывал отчим, он был военным. Мы ходили к нему домой. Очень строгий мужик. В том числе благодаря и ему я ментально закалился. Я давно понял, что никому не сломать меня. Почему я считаю себя жестким? Потому что я никогда, б***, не остановлюсь. Я знаю, чего я хочу. А хочу я денег. Как я могу заработать их? Благодаря моим атлетическим способностям. Как я могу поддерживать эти способности в тонусе? Тренироваться, тренироваться умно, учиться и так далее. Я откладываю 35% моих гонораров от боев и кладу их на мой пенсионный счет. Видите эти часы? (Показывает часы на руке.) Они стоят $ 36 000. Три года я откладывал суточные от UFC, чтобы накопить на них.

Хотя некоторые бойцы покупают такие дорогие вещи с их бонусов за победу. Но я забрасываю мои гонорары на банковские счета. Когда я закончу карьеру, я хочу, чтобы мои инвестиции приносили мне $ 8000 ежемесячно. Когда я вижу бойцов, которые покупают себе «Бентли», б***... Окей, может быть, они могут себе это позволить. Если ты зарабатываешь за бой $ 8 млн — тогда да, ты можешь позволить себе «Бентли». Но вообще я люблю дорогие вещи. Дорогие часы. Вот на мне джинсы Hudson. Они стоят $ 200, но я купил их, дождавшись распродажи — ценник упал до $ 90. Я езжу на подержанном BMW. Хотя есть ребята в моем дивизионе, которые ходят в кедах Gucci. Тайрон Вудли говорит мне: «Бро, ты надрал им зад, но они ходят в Gucci, а ты — в Reebok». Но мне плевать. Я скупой парень".