Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:15

Деметриус Джонсон три года копил на часы с суточных UFC и покупает джинсы на распродаже

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деметриус Джонсон.
Фото Getty Images
Деметриус Джонсон на медиадне.
Фото MMAfighting
Деметриус Джонсон.
Фото из соцсетей бойца
1/3
Самая скупая легенда UFC.

Один из величайших бойцов в истории ММА Деметриус Джонсон стал первым среди по-настоящему больших чемпионов UFC, кто заговорил о финансовой грамотности. Пришел он к этому, конечно, не из высоких побуждений и беспокойства за коллег, а по личной нужде — UFC никогда не славилась щедростью в отношении бойцов самых легких весовых категорий.

Деметриус Джонсон. «Я верю в силу отдыха». Деметриус Джонсон — одна из немногих легенд, кто брал два выходных в неделю

Во-первых, дивизион с самым низким процентом нокаутов в принципе не очень хорошо смотрят, во-вторых, долгие годы лицом этого дивизиона был сам Джонсон — человек максимально скромный, уважительный и позитивный. Треш-тока и провокаций от него было дождаться решительно невозможно, поэтому чеки за бои Мышонку приходили скудные. Все это привело чемпиона к выработке непохожего на других звезд ММА подхода к деньгам. Экономия, планирование бюджета, откладывание на пенсию, инвестиции в фондовый рынок, диверсификация и даже выбор боев в тех штатах, где налоги невысоки.

Деметриус Джонсон на медиадне. Фото MMAfighting
Деметриус Джонсон на медиадне.
MMAfighting

Дошло до того, что Деметриус избегал драться на культовой Madison Square Garden, потому что штат Нью-Йорк дерет большие налоги.

«Ни в одном другом месте нет такой бойцовской атмосферы, как в Лас-Вегасе, — говорил Мышонок на стриме своего канала Mighty Gaming. -Ты едешь в Вегас и знаешь, что тут делают большие бои. Конор Макгрегор — Жозе Альдо, Конор Макгрегор — Чад Мендес, Деметриус Джонсон — Крис Карьясо, Деметриус Джонсон — Джон Додсон.

Нью-Йорк? Нет, там дерут слишком большие налоги. Я не помню, Шон О'Мэлли говорил вроде: «Ты подрался в Нью-Йорке и отдал им 25% своего гонорара». Это безумная цифра. Именно поэтому я никогда не хотел драться там. Мне плевать, как это круто - драться в Madison Square Garden, я не хочу платить такие налоги".

Деметриус Джонсон. Уборка комнаты перед боями, инвестиции и любимое упражнение на кардио. Деметриус Джонсон пообщался с фанами

Но самая прекрасная история бережливости Джонсона связана с покупкой им дорогих часов. В отличие от других топовых бойцов, которые не задумываясь взяли бы роскошные часы с первого хорошего гонорара или спонсорской интеграции, Мышонок копил на подобную покупку целых три года, откладывая с суточных UFC.

«Я рос в семье без отца, меня воспитывала только мама, — вспоминал Джонсон в интервью Sports Illustrated. — Мама была глухой. Когда меня спрашивают: «Что за человек была твоя мама?», я отвечаю: «Окей, благодаря ей я всегда точно знал, что каждый вечер у меня на столе будет ужин». У мамы не было машины. Мы жили бедно. Если мне нужны были кроссовки, я садился на 55-й автобус и ехал до Sports Authority, брал там обувь и возвращался домой. Были у меня и борцовки, которые прожили долгую жизнь. Пару месяцев назад я встретил парня, с которым мы учились вместе. Он говорит: «Не могу поверить, что ты добился таких успехов. Я помню, как ты боролся в дырявых борцовках».

Деметриус Джонсон. Фото из соцсетей бойца
Деметриус Джонсон.
из соцсетей бойца

Я счастлив, что так и не познакомился с моим отцом. Иногда меня воспитывал отчим, он был военным. Мы ходили к нему домой. Очень строгий мужик. В том числе благодаря и ему я ментально закалился. Я давно понял, что никому не сломать меня. Почему я считаю себя жестким? Потому что я никогда, б***, не остановлюсь. Я знаю, чего я хочу. А хочу я денег. Как я могу заработать их? Благодаря моим атлетическим способностям. Как я могу поддерживать эти способности в тонусе? Тренироваться, тренироваться умно, учиться и так далее. Я откладываю 35% моих гонораров от боев и кладу их на мой пенсионный счет. Видите эти часы? оказывает часы на руке.) Они стоят $ 36 000. Три года я откладывал суточные от UFC, чтобы накопить на них.

Хотя некоторые бойцы покупают такие дорогие вещи с их бонусов за победу. Но я забрасываю мои гонорары на банковские счета. Когда я закончу карьеру, я хочу, чтобы мои инвестиции приносили мне $ 8000 ежемесячно. Когда я вижу бойцов, которые покупают себе «Бентли», б***... Окей, может быть, они могут себе это позволить. Если ты зарабатываешь за бой $ 8 млн — тогда да, ты можешь позволить себе «Бентли». Но вообще я люблю дорогие вещи. Дорогие часы. Вот на мне джинсы Hudson. Они стоят $ 200, но я купил их, дождавшись распродажи — ценник упал до $ 90. Я езжу на подержанном BMW. Хотя есть ребята в моем дивизионе, которые ходят в кедах Gucci. Тайрон Вудли говорит мне: «Бро, ты надрал им зад, но они ходят в Gucci, а ты — в Reebok». Но мне плевать. Я скупой парень".

0
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
«Реал» хочет Беллингема, Суареса разорвали на части, Дембеле получил ультиматум от «Барсы». Главные трансферные слухи Европы на 27 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Царукяна разносит судейство в UFC: «Политика повлияла на решение. На Россию сейчас косо смотрят»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости